ТОП-8 вопросов для планирования своего лучшего дня

Наша жизнь складывается из череды дней. Сложно признавать, но большинство из нас используют эти дни далеко не так хорошо, как могли бы. Речь не о том, что нужно планировать каждую минуту и вытягивать из нее все, что только можно. Речь о правильной расстановке приоритетов и настройке себя на лучшее (не путать с концепцией позитивного мышления).

Для этого понадобится 10-15 минут вашего времени, спокойная обстановка и ответы на восемь простых (но очень важных) вопросов.

Что самое лучшее я могу сделать сегодня?

Ответы на этот вопрос — лучший мотиватор из всех возможных. Подумайте, как лучше всего использовать время сегодняшнего дня; куда пойти; чего вы хотите достичь и как? Постарайтесь за шумом, который создает ум, услышать свой внутренний голос.

Представьте самый лучший исход сегодняшнего дня. Возможно, лучшее, что вы можете сделать — это хорошо выспаться или просто погулять по парку, а возможно идеальным результатом для вас будет завершение проекта. Как только вы определите наилучший результат, помните о нем в течение всего дня.

Развитие происходит постепенно. Чтобы однажды проснуться и понять, что вы достигли цели, нужно ежедневно приближаться к ней и становиться лучше на 1%. Подумайте о чем-то одном (даже самом незначительном), в чем вы можете сегодня стать лучше. Может быть это отношение к партнеру или детям, может быть своевременный уход с работы, а может быть комплимент коллеге, с которым вы никак не можете найти общий язык. Каждое микроулучшение приближает вас к лучшей версии себя.

Самые большие проблемы в нашей жизни существуют потому, что кажутся неразрешимыми. На самом деле они просто сложнее, чем остальные или требуют больше времени для поиска решения. Спросите себя, какие шаги вы могли бы предпринять сегодня, чтобы приблизиться к решению самой большой проблемы, которая вас беспокоит. Возможно, это выплата долга, отношения, которые вы хотите улучшить, или ваше здоровье и благополучие.

Не беспокойтесь о том, что вы не сможете все исправить за один день. Каждый маленький шаг приближает вас к решению большой проблемы.

Мы можем долго размышлять о своих долгосрочных целях и путях их достижения. Но если не выполнять текущие задачи, эти цели никогда не станут ближе. Сделать все и сразу не может ни один человек на земле. Подумайте, что самое важное вы должны сделать сегодня, расставьте приоритеты и выполняйте задачи одну за другой.

Надеемся, что вы не будете спорить с тем, что самый важный человек в жизни для вас — это вы сами. Что вы сделаете сегодня для себя? Это может быть что-то совсем незначительное, главное, чтобы оно вас порадовало. А потом можете сделать что-то еще для второго по важности для вас человека.

Чтобы развиваться, нужно открывать для себя новый опыт. И это не обязательно должен быть прыжок с парашютом или пробежка на 10 км. Подумайте, какое небольшое изменение в свой распорядок дня вы можете внести, чтобы открыть для себя что-то новое? Послушайте новую песню, приготовьте незнакомое блюдо, напишите кому-нибудь, кого давно не видели, или начните интересное хобби. Обращайте внимание на то, как вы себя при этом чувствуете.

В большинстве случаев мы не запоминаем конкретные дни. И это хорошо. Осознайте, что через год вы даже не вспомните о возможной сегодняшней неудаче или проблеме. Так вы избавите себя от напряжения и сделаете свой день еще лучше.

Каждый день нашей жизни уникален. И эта уникальность складывается из мелочей, которыми вы его наполняете. Так почему мы не сделать каждый день, наполненным лучшими мелочами, которые в последствии превратятся в важные изменения вашей жизни?

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