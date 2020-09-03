Правда в глаза: Как определить свою токсичность?

В окружении каждого есть хотя бы один токсичный человек и от общения с ним лучше избавиться как можно быстрее. А может быть это вы сами? Тогда есть смысл проанализировать свое поведение и избавиться от того, что мешает вам наладить добрые отношения.

Одно из определений слова "токсичный" говорит о том, что это "любое деструктивное поведение или личность". Но в тоже время очень важно отличать токсичного "человека" от токсичного "поведения". Тот, кто совершает токсичный поступок, не является токсичным человеком. Мы все совершаем ошибки, и всем нам, порой, не хватает самосознания. Поэтому, чтобы совершать как можно меньше токсичных поступков, проанализируйте свое поведение и, возможно, поведение людей, с которыми вы часто общаетесь. Наверняка, это поможет вам стать лучшей версией себя.

1. Люди избегают вас или прекращают отношения с вами. Это часто является первым признаком того, что что-то не так. Если ваши отношения внезапно заканчиваются, это может быть связано с тем, что вы каким-то образом причинили вред другому человеку. Мы все стремимся общаться с теми, с кем нам нравится проводить время.

2. Вы критически относитесь к выбору других людей. Когда мы осуждаем других, мы подразумеваем, что лучше их, но никто не любит чувствовать себя хуже кого-то. Людям нужна свобода делать собственный выбор без осуждения друзей и близких. Совершая ошибки, мы все растем и меняемся. Вы совершаете свои ошибки, так дайте свободу другому человеку совершать его ошибки.

3. Вы контролируете. Вы пытаетесь заставить других делать то, что, по вашему мнению, им следует делать? Иногда вы даже резко высказываетесь по этому поводу. Все дело в вашем намерении. Если вы целенаправленно пытаетесь получить власть над другим человеком, вы становитесь контролером. Вы не позволяете другим людям быть такими, какие они есть.

4. Вы не извиняетесь. Просить прощения — прекрасный способ показать свою уязвимость перед другим человеком. Вы признаете, что не идеальны, а также то, что дорожите этими отношениями. Вы можете даже не осознавать, но если место слова "прости", вы постоянно ищете себе оправдания, то вряд ли с вами кто-то захочет близко общаться.

5. Вы никогда ни за что не отвечаете. Жизнь несправедлива, но если вы обнаружите, что всегда играете роль жертвы, то скорее всего, проблема в вашем мышлении, а не в вашей жизни. У каждого бывают сложные периоды, но никто не хочет постоянно слышать ваши жалобы на всех и на все.

6. Вы берущий, а не дающий. Когда кто-то делает для вас что-то хорошее, подумайте, а когда вы в последний раз делали для кого-то добро? Вспомните предыдущие три месяца — вы кому-то в чем-то помогли, кого-то порадовали, что-то подарили? Нет? Тогда может быть люди просто устали "отдавать" человеку, который никогда не отвечает взаимностью.

7. Вы принимаете все на свой счет. Ваш друг переживает тяжелые времена и просит немного больше пространства. Но, вместо того, чтобы уважать его просьбу, вы начинаете думать, что он злится на вас. Звоните, называете его эгоистом, вспоминаете случаи из прошлого. Поймите, не все в жизни крутится вокруг вас. Иногда человек просто хочет отдохнуть от общения и побыть наедине со своими мыслями.

8. Вы не радуетесь успехам других. Что вы чувствуете, когда ваш друг или близкий человек издает книгу, устраивается на прекрасную работу, создает семью, покупает машину? То, что этого лишили вас? То, что это должно было случиться с вами? Вы не думаете, что он просто заслужил то, что появилось у него в жизни. Если человек вам дорог и вы цените отношения с ним, вы будете радоваться его успехам, даже если у вас нет того, что он получил.

9. Вы не умеете хранить секреты. Открытое и честное общение необходимо для построения здоровых отношений. Раскрытие тайны — это предательство. Если вы обсуждаете с кем-то сплетни, значит, сплетничают и о вас. Единственный способ построить здоровые честные отношения — надежно хранить тайны.

10. Вы делаете пассивно-агрессивные комментарии. Здоровые отношения начинаются на пересечении доверия и безопасности. Укрепить их можно только прямым честным общением. Прямая противоположность этому — пассивно-агрессивные комментарии. Обычно они означают, что вы злитесь на человека или обижены на него, но никак не можете высказать свою обиду. Может быть попробовать это сделать? Тогда и вам станет легче, и ваш друг поймет, что происходит.

Если вы нашли в своем поведении хотя бы один из этих пунктов, значит вы сделали первый шаг к тому, чтобы от этого избавиться. Невозможно изменить то, о чем не подозреваешь. Чтобы изменить свое поведение, постарайтесь понять, почему и когда проявляются такие реакции. Возможно, это связано с определенным человеком или ситуацией? Возможно, вы чего-то боитесь или хотите чему-то соответствовать? А может быть так проявляется ваш эгоизм?

Отвечать на эти вопросы может быть достаточно сложно, но это необходимо для реальных изменений в своей жизни. Не корите себя за то, что не нашли ответ с первого раза. Будьте к себе добрее. Постепенно вы найдете ответы и однажды станете человеком, которого никто никогда не назовет "токсичным".