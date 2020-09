9 советов 30-летним от тех, кому за сорок

«Когда мне исполнилось сорок, мой отец сказал мне, что мне понравится быть сорокалетним, потому что в двадцать ты думаешь, что всё знаешь, в тридцать ты понимаешь, что это не так, а в сорок ты можешь, наконец, расслабиться и просто принимать вещи такими, какие они есть. В свои 58 я хочу сказать, что он был прав». — Мартин, 58 лет.

Писатель и блогер Марк Мэнсон обратился к подписчикам своего блога старше 37 лет с просьбой поделиться своим жизненным опытом, добытым в период с 30 до 40 лет. Совместив все полученные ответы, Марк получил впечатляющий образец коллективной мудрости:

1. Начинайте заботиться о своем здоровье сейчас, без промедления

Ваш разум считает себя на 10-15 лет моложе реального возраста вашего тела. Ваше здоровье уйдет быстрее, чем вы думаете, а вы даже не успеете этого заметить. Ваше тело не ломается внезапно в один прекрасный день, оно постепенно незаметно разрушается на протяжении многих лет. За следующие 10 лет вам следует замедлить это разрушение.

Больные раком, пережившие инфаркт и инсульт, диабетики и гипертоники, люди с больными суставами и хроническими болями, все они говорят одно и то же: «Если бы я мог вернуться назад и начать все сначала, я бы начал питаться здоровой пищей и заниматься спортом без остановки. Тогда я находил себе оправдания, но не представлял последствия».

2. Не общайтесь с людьми, которые плохо к вам относятся

Научитесь говорит «нет» людям, действиям и обязательствам, которые не несут никакой ценности для вашей жизни. Не терпите людей, которые не относятся к вам хорошо. Не терпите их ради финансовых выгод. Не терпите их по эмоциональным причинам. Не терпите их ради блага своих детей или вашего собственного блага.

Обычно люди преодолевают собственные ограничения, потому что им кажется трудным обидеть чужие чувства или они попадают в ловушку, желая изменить другого человека, понравиться ему или заставить его лучше относиться к себе. Это никогда не работает. На самом деле, это даже делает все хуже.

Двадцатилетним мир кажется открытым, наполненным возможностями, а недостаток опыта заставляет их цепляться за людей, даже если те не заслуживают этого. Но тридцатилетние уже узнали, что хорошие отношения возникают с большим трудом, что в мире всегда хватит людей, с которыми стоит дружить, так что нет ни одной причины тратить своё время на людей, которые не поддержат нас на нашем жизненном пути.

3. Относитесь хорошо к тем, кто вам небезразличен

Трагедии случаются в жизни каждого, в кругу семьи и друзей каждого человека. Будьте человеком, на которого в такие моменты можно рассчитывать. Промежуток между тридцатью и сорока годами — десятилетие, когда с вами и вашими близкими начинает происходить много проблем, о которых вы могли даже не думать. Родители умирают, ваши супруги умирают или изменяют, дети продолжают появляться на свет, друзья разводятся… Список не имеет конца. Вы не представляете, наверное, как сильно можно помочь человеку в такое время, просто побыв с ним, выслушав, не осуждая.

4. Всего на свете вы не добьетесь — сфокусируйтесь на том, что у вас получается действительно хорошо

В жизни все строится на компромиссах. Вы жертвуете чем-то одним, чтобы получить другое, и не можете получить и то и другое вместе.

Большинство людей выбирают свою карьеру на рубеже двадцатилетия, и, как и множество других сделанных выборов, этот часто оказывается ошибочным. Требуются годы, чтобы найти то, что у нас действительно хорошо получается и приносит удовольствие. Лучше сфокусироваться на своих главных достоинствах и доводить их до максимума год за годом, чем преуспеть наполовину в чем-то другом.

5. Не бойтесь рисковать, вы все еще можете измениться

Хотя к 30 годам большинство считает, что должны придерживаться избранного пути, никогда не поздно начать все сначала. Самое горькое решение – решение оставить все как есть, хоть вы и считаете это неправильным.

Это такие быстрые десять лет жизни, которые превращают дни — в недели, недели — в годы. И, оказывается, в 40 лет вы не предприняли ровным счетом ничего для решения проблемы, о которой были в курсе еще 10 лет назад.

Общество требует от нас «определиться» к 30 годам — с карьерой, семейным положением, финансовым положением и т.д. Однако большинство из отвечавших на вопросы Марка Мэнсона утверждают, что нельзя позволять ожиданиям от «взрослого человека» мешать вам рисковать и начинать все с самого начала.

Многих читателей объединяло решение сменить карьеру после тридцати. Один из них бросил высокооплачиваемую работу военного инженера и стал учителем. Двадцать лет спустя он называет это лучшим решением в жизни.

6. Вы должны продолжать расти и развиваться

«У вас есть два актива, потерю которых вам не восполнить: ваше тело и ваш разум. Большинство перестает развиваться и работать над собой после 20. Большинство тридцатилетних слишком заняты, чтобы волноваться о саморазвитии. Но если вы один из тех немногих, кто продолжает учиться, развивать своё мышление и заботиться о своем умственном и физическом здоровье, к 40 годам вы будете на световые годы опережать своих ровесников».

— Стэн, 48 лет

Многие читатели отмечали, что решение снова сесть за парту в тридцать лет — одно из самых полезных действий, которые они совершали. Кто-то записывался на курсы и семинары. Кто-то впервые начинал свой бизнес или переезжал в другую страну. Кто-то начинал посещать психолога или практиковать медитацию. Вашей целью номер 1 должно стать стремление стать лучшим человеком, партнером, родителем, другом, коллегой и т.д. — иными словами, расти как личность.

7. Никто не понимает, что он делает. Привыкайте к этому.

Это правило продолжает работать и в более позднем возрасте — по сути, оно работает вечно. Если вы еще не умерли — умственно, эмоционально или социально — вы не можете предсказать свою жизнь на 5 лет вперед. Она будет идти не так, как вы ожидаете.

Так что прекратите считать, что вы можете планировать наперед, прекратите мучиться тем, что происходит сейчас, потому что всё равно всё изменится, и преодолейте желание контролировать направление вашей жизни.

Большинство того, что вы считаете важным сейчас, будет выглядеть абсолютно неважным через 10 или 20 лет, и в этом нет ничего плохого. Это называется «развитие». Просто старайтесь постоянно не воспринимать себя слишком серьезно.

8. Вкладывайтесь в свою семью — оно того стоит

Проводите больше времени с близкими. Когда вы взрослеете, ваши отношения меняются, и то, как именно они изменятся, зависит от вас. Ваши родители всегда будут видеть вас ребенком, пока вы не покажете им себя как самостоятельного взрослого человека. Все стареют. Все умирают. Пользуйтесь отведенным вам временем, чтобы построить правильные отношения и наслаждаться семейной жизнью.

9. Будьте добры к себе, уважайте себя

Будьте немного эгоистом и делайте что-то хорошее для себя каждый день, еще что-то — каждый месяц, и что-то замечательное — каждый год. Нет никого, кто заботится или думает о вас столь же сильно, как вы сами. Жизнь трудна, так что научитесь любить себя сейчас, потому что потом это будет сделать труднее.

Шестидесятилетняя читательница мудро заметила: «Сталкиваясь с очередной проблемой, спросите себя, будет ли результат иметь значение через 5 или 10 лет? Если нет, потратьте на нее несколько минут и живите дальше».

По материалам статьи «10 Life Lessons to Excel In Your 30s

Источник: fit4brain.com/