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5 сентября 20, 17:20
10 Вещей, о которых следует помнить всегда
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Всю жизнь ожидаешь встречи с кем-то, кто поймет тебя и примет таким, какой ты есть. А потом приходит осознание, что этот «кто-то» всегда с тобой. И это – ты сам.

Только в наших руках сила принять себя, простить, радоваться и мечтать. Решите быть счастливым: обнимайтесь, делитесь, смотрите на закат, сажайте деревья и цветы, слушайте музыку, читайте книги, занимайтесь спортом. Именно РЕШИТЕ – для вашего счастья нужно именно ваше сознательное решение. НИКТО, кроме вас самих, не сделает вас счастливыми. Важнейший принцип. Так о чем еще желательно помнить?


  • Правило 80/20 (Закон Парето)
    80% всех ваших результатов и доходов приносят вам лишь 20% вашей деятельности. Многое из того, что вы делаете, в действительности не так уж необходимо. Оптимизируйте свое время. Задумайтесь: 80% практически бесполезной работы! Так у кого там нет времени для любимого хобби?

  • Закон Паркинсона
    Вы можете делать то, что вам надо, намного быстрее. Чем больше времени вы выделяете на задание, тем больше потратите. А если вы склонны откладывать дела до последней минуты, то вне зависимости от того, выделили вы себе неделю или месяц, делаться работа будет все равно в последние 2 дня.

  • Сначала отдавайте, а потом получайте
    Именно в таком порядке, а не наоборот. Со временем вы получите больше, чем отдали. Радуйтесь за мир. Каждую секунду на земле исполняются желания. Завтра может исполниться и ваше. Ни один человек, совершивший достойный поступок, никогда не получил в награду меньше, чем отдал.

  • Ошибки и неудачи – это хорошо 
    Они позволяют приобрести бесценный опыт, узнать множество интересного и стать успешным, так как успех в жизни нередко приходит лишь в том случае, если вы не поддались неудачам и ошибкам. Он приходит лишь к настойчивым.

  • Знакомьтесь и общайтесь легко 
    Относитесь к любой встрече, как будто там присутствуют ваши лучшие друзья. Если вы начнете общение именно с такой установкой, вы будете более уверены, более открыты и будете располагать к себе новых людей. Не говоря о том, насколько важно первое позитивное впечатление.

  • Ваше отношение изменяет реальность 
    Пессимизм может прятаться за маской реализма. Именно поэтому вы оказываетесь каждый раз «правым». С другой стороны, может быть, лучше не всегда быть таковым, так как со временем мы учимся находить лишь то, что ищем…

  • Благодарность – простой способ почувствовать себя счастливым 
    Это замечательное средство поддерживать позитивное отношение к окружающей действительности и концентрироваться на правильных целях. А ещё – делать счастливыми других. Что в свою очередь сделает вас ещё счастливее – эмоции заразительны.

  • Не сравнивайте себя с другими 
    Если вы сравниваете себя с другими, вы позволяете внешнему миру контролировать себя. Перепады настроения обеспечены. Гораздо продуктивнее сравнивать себя с собой же. Чтобы увидеть, насколько вы продвинулись вперед и как выросли над собой.

  • У страха глаза велики
    80-90% того, чего вы боитесь, никогда не произойдет в действительности. Они существуют только в голове. И даже если что-то случается, то всё не настолько ужасно, как вы представляли себе. Беспокойство – лишь пустая трата сил и времени.

  • Не воспринимайте все слишком серьезно
    Большинство сегодняшних проблем вы навряд ли вспомните через пару лет. Если относиться к себе, своим мыслям и эмоциям слишком серьезно, это приведет лишь к упадку сил. Расслабляйтесь – и ваше настроение будет меняться чудесным образом.
Источник: womanhappiness.ru/

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