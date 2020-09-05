10 Вещей, о которых следует помнить всегда

Только в наших руках сила принять себя, простить, радоваться и мечтать. Решите быть счастливым: обнимайтесь, делитесь, смотрите на закат, сажайте деревья и цветы, слушайте музыку, читайте книги, занимайтесь спортом. Именно РЕШИТЕ – для вашего счастья нужно именно ваше сознательное решение. НИКТО, кроме вас самих, не сделает вас счастливыми. Важнейший принцип. Так о чем еще желательно помнить?
- Правило 80/20 (Закон Парето)
80% всех ваших результатов и доходов приносят вам лишь 20% вашей деятельности. Многое из того, что вы делаете, в действительности не так уж необходимо. Оптимизируйте свое время. Задумайтесь: 80% практически бесполезной работы! Так у кого там нет времени для любимого хобби?
- Закон Паркинсона
Вы можете делать то, что вам надо, намного быстрее. Чем больше времени вы выделяете на задание, тем больше потратите. А если вы склонны откладывать дела до последней минуты, то вне зависимости от того, выделили вы себе неделю или месяц, делаться работа будет все равно в последние 2 дня.
- Сначала отдавайте, а потом получайте
Именно в таком порядке, а не наоборот. Со временем вы получите больше, чем отдали. Радуйтесь за мир. Каждую секунду на земле исполняются желания. Завтра может исполниться и ваше. Ни один человек, совершивший достойный поступок, никогда не получил в награду меньше, чем отдал.
- Ошибки и неудачи – это хорошо
Они позволяют приобрести бесценный опыт, узнать множество интересного и стать успешным, так как успех в жизни нередко приходит лишь в том случае, если вы не поддались неудачам и ошибкам. Он приходит лишь к настойчивым.
- Знакомьтесь и общайтесь легко
Относитесь к любой встрече, как будто там присутствуют ваши лучшие друзья. Если вы начнете общение именно с такой установкой, вы будете более уверены, более открыты и будете располагать к себе новых людей. Не говоря о том, насколько важно первое позитивное впечатление.
- Ваше отношение изменяет реальность
Пессимизм может прятаться за маской реализма. Именно поэтому вы оказываетесь каждый раз «правым». С другой стороны, может быть, лучше не всегда быть таковым, так как со временем мы учимся находить лишь то, что ищем…
- Благодарность – простой способ почувствовать себя счастливым
Это замечательное средство поддерживать позитивное отношение к окружающей действительности и концентрироваться на правильных целях. А ещё – делать счастливыми других. Что в свою очередь сделает вас ещё счастливее – эмоции заразительны.
- Не сравнивайте себя с другими
Если вы сравниваете себя с другими, вы позволяете внешнему миру контролировать себя. Перепады настроения обеспечены. Гораздо продуктивнее сравнивать себя с собой же. Чтобы увидеть, насколько вы продвинулись вперед и как выросли над собой.
- У страха глаза велики
80-90% того, чего вы боитесь, никогда не произойдет в действительности. Они существуют только в голове. И даже если что-то случается, то всё не настолько ужасно, как вы представляли себе. Беспокойство – лишь пустая трата сил и времени.
- Не воспринимайте все слишком серьезно
Большинство сегодняшних проблем вы навряд ли вспомните через пару лет. Если относиться к себе, своим мыслям и эмоциям слишком серьезно, это приведет лишь к упадку сил. Расслабляйтесь – и ваше настроение будет меняться чудесным образом.