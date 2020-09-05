10 Вещей, о которых следует помнить всегда

Только в наших руках сила принять себя, простить, радоваться и мечтать. Решите быть счастливым: обнимайтесь, делитесь, смотрите на закат, сажайте деревья и цветы, слушайте музыку, читайте книги, занимайтесь спортом. Именно РЕШИТЕ – для вашего счастья нужно именно ваше сознательное решение. НИКТО, кроме вас самих, не сделает вас счастливыми. Важнейший принцип. Так о чем еще желательно помнить?





Правило 80/20 (Закон Парето)

80% всех ваших результатов и доходов приносят вам лишь 20% вашей деятельности. Многое из того, что вы делаете, в действительности не так уж необходимо. Оптимизируйте свое время. Задумайтесь: 80% практически бесполезной работы! Так у кого там нет времени для любимого хобби?





Закон Паркинсона

Вы можете делать то, что вам надо, намного быстрее. Чем больше времени вы выделяете на задание, тем больше потратите. А если вы склонны откладывать дела до последней минуты, то вне зависимости от того, выделили вы себе неделю или месяц, делаться работа будет все равно в последние 2 дня.





Сначала отдавайте, а потом получайте

Именно в таком порядке, а не наоборот. Со временем вы получите больше, чем отдали. Радуйтесь за мир. Каждую секунду на земле исполняются желания. Завтра может исполниться и ваше. Ни один человек, совершивший достойный поступок, никогда не получил в награду меньше, чем отдал.





Ошибки и неудачи – это хорошо

Они позволяют приобрести бесценный опыт, узнать множество интересного и стать успешным, так как успех в жизни нередко приходит лишь в том случае, если вы не поддались неудачам и ошибкам. Он приходит лишь к настойчивым.





Знакомьтесь и общайтесь легко

Относитесь к любой встрече, как будто там присутствуют ваши лучшие друзья. Если вы начнете общение именно с такой установкой, вы будете более уверены, более открыты и будете располагать к себе новых людей. Не говоря о том, насколько важно первое позитивное впечатление.