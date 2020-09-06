6 сентября - праздник, что категорически запрещено делать

Евтихий стал учеником Иоанна Богослова, услышав его проповедь об Иисусе Христе, а позже, встретившись с Павлом, проповедовал вместе с ним в разных странах. В странствиях ему пришлось испытать множество мучений: язычники, разгневанные посягательством на их верования, морили его голодом, жгли каленым железом, бросали в ямы к диким зверям. Свою жизнь святой закончил мученически: он был усечен мечом в начале II века.

Считалось, что в этот день (иногда его еще называли праздником тихой зари) неведомый голос окликает всякого, кто в одиночку собирается в лес, и манит за собой в глубокую чащу. 6 сентября вообще не стоило далеко отходить от дома - опасность могла подстерегать и в поле и на лугу. Также верили, что в Евтихиев день можно встретить то ли волшебный красный цветок, то ли колдовской огонь, который катается по земле и заманивает путника подальше от дома.

Наши предки считали, что голоса и блуждающие огоньки - это души людей, умерших нехорошей смертью: удавленников, погибших от несчастных случаев или от запоя. Но в этот день можно было и заручиться благополучием на всю осень. Надо было поднять двадцать опавших листьев, положить их в пакет, в который предварительно налито немного святой воды. Разложить листики перед собой и дать им высохнуть. Затем зажечь оранжевые или желтые свечи и сказать вслух семь раз такой заговор: "Осень в доме моем поселилась, осень счастье сулит, гонит печаль. Двадцать листьев на счастье сорвала - двадцать листов в дом принесла, горе они заберут, впитают, ссоры, раздоры и беды ко мне не пускают. Да будет так". После этого положить по нескольку листьев в каждой комнате, на чердаке и в подвале. Свечи должны догореть до конца, а сухие листья надо было закопать под любым деревом в последний день осени.

Считалось, что 6 сентября ветер несет с собой беду, но случалось это крайне редко, ведь одно из названий этого дня - Евтихий Тихий.

Что не рекомендуется делать 6 сентября:

Строжайше запрещается на Евтихия уходить далеко от дома, отправляться в дальнюю дорогу или путешествие.

Не стоит сплетничать, осуждать кого-то или завидовать. На Евтихия, прозванного в народе Тихим нельзя возиться с тестом, выпекать или жарить пирожки, блины, оладьи.

Народные приметы 6 сентября

Заря с этого дня засиживается на небесных посиделках (рассветает все позже и позже).

Если на Евтихия пошел дождь, значит до зимы погода будет сухой, а урожай в следующем году - отменный.

Много желудей на дубе - зима будет морозной и снежной.

Синицы раскричались - к скорому ненастью с ветрами и ливнями.

Хорошо, если Евтихий будет тихим, а то не удержишь льняное семя на корню: все дочиста вылупится.

Родившиеся 6 сентября будут всю жизнь счастливы. Носить им следует халцедон.

У кого именины 6 сентября?

Арсений, Евтихий, Георгий, Юрий, Петр.