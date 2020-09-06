5 даосских секретов женской сексуальности

Еще древние китайцы утверждали, что сексуальное здоровье женщины является основой ее жизнедеятельности. Воспользуйтесь опытом поколений и, регулярно выполняя простые практики и рекомендации, раскройте свою природную сексуальность и позвольте сексуальной энергии свободно течь через ваш сакральный центр.

Суть женского начала – накапливать энергию и тратить ее на поддержание домашнего очага. А без огня разве бывает очаг?

Накопление и сохранение энергии – вот женская миссия. Если женщина обладает энергией, то она любима мужем, интересна ему, он всегда стремится в созданный ей уют.

Муж, приходя домой, припадает к этому источнику энергии, чтобы пополнить свои энергетические запасы. Не получив энергии от жены дома, муж быстро устает, и его дела идут плохо.

Женская сексуальная энергия всегда привлекала мужчин. Женщина – как земля, которая принимает семя, чтобы родить и зачать – должна напитываться энергией.

Нет ничего в мире ценнее энергии. Ее не купишь за деньги. Поэтому наша цель – научиться получать энергию цзин и пользоваться ею в целях поддержания здоровья и сексуальности, а также во благо процветания семьи.





Секрет 1. Любовь к себе

Женское здоровье страдает от недостатка внимания и любви к себе. Полюбите себя такой, какая вы есть, это действительно важно, полюбите свою женскую сферу, саму свою природу.

К сожалению, большинство женщин относятся к своему телу с раздражением и беспокойством. Нам с детства навязывают идеалы красоты, которые вызывают лишь стойкий комплекс неполноценности.

1. Постарайтесь не думать о своих якобы физических недостатках!

2. Чем сильнее вы любите свое тело, тем больше у вас будет накапливаться энергии и здоровья! Позвольте себе роскошь быть самой собой.

3. Подойдите к зеркалу и рассмотрите себя. Ощутите, что вы – уникальная! Рассматривайте себя каждый день и находите все больше и больше красивого.

4. Опускаясь от макушки головы вниз, порадуйтесь форме своей груди, цвету своих сосков, мягким изгибам живота, бедер и ягодиц, длине своих ног и устойчивости стоп.

5. Рассмотрите свои наружные половые органы. Тело каждой женщины обладает своей неповторимой красотой.

Вы можете чувствовать сексуальное желание и быть желанной такой, какая вы есть. У вас получится!

Любите себя, восхваляйте свое тело, – и вы обретете сексуальную энергию и здоровье!





Секрет 2. Массаж груди

Для регуляции менструального цикла, а также накопления сексуальной энергии нам необходим массаж груди. Делайте его каждый день, ощущайте свою сексуальность и будьте здоровы!

Такой массаж положительно влияет на состояние молочных желез и здоровье женщины в целом.

1. Сядьте удобно, спина должна быть ровной и плотно прижатой к спинке стула, расслабьтесь, представьте, что вы находитесь в приятном для вас месте.

2. Подышите свободно 2-3 минуты.

3. Кончиками указательного, среднего и безымянного пальцев массируйте груди нежными вращательными движениями, едва касаясь кожи, по часовой стрелке и против нее.

4. Во время выполнения массажа вызовите в себе ощущение любви и направьте его к своим молочным железам, удерживайте это ощущение на протяжении 3-5 минут и массируйте грудь.

5. Если у вас мастопатия, представляйте, что ваша грудь уже здорова! Ее ткани абсолютно однородны! Поверьте, это положительным образом сказывается на молочных железах.

6. Ощущайте при этом связь с гипофизом (он является центром выработки половых гормонов). Представляйте, как его энергия, подобно свету голубого маяка, лучится и растекается по всему вашему телу. Ощущайте любовь к себе и благодарность за то, что вы делаете.

7. Ощутите себя королевой! Любите себя! Чувствуйте себя самой сексуальной! И ваш менструальный цикл будет регулярным!

Не забывайте: главное – любовь. Без любви массаж не работает. Неважно, что вы делаете руками, важно, что вы думаете!





Секрет 3. «Дыхание» яичниками

Собирать сексуальную энергию поможет дыхание яичниками. Применение данной даосской практики способствует улучшению кровообращения в органах малого таза и, как следствие, нормализации их деятельности.

1. Сядьте на краешек стула. Стопы ног поставьте параллельно друг другу на ширине плеч. Руки положите ладонями вверх на колени. Расслабьтесь. Ощущайте стопы, прижатые к полу. Наполните все тело любовью к себе. Улыбнитесь, подумайте о самых приятных моментах вашей жизни.

2. Перенесите руки на область яичников – на 2-3 пальца выше лобка. Массируя это место, ощущайте, как яичники разогреваются и выделяют энергию. Это проявляется в виде покалывания, набухания, напряженности и пр. в этой области.

3. Представьте, что ваши яичники – это легкие, а вход во влагалище – рот. Начните «дышать» яичниками. На вдохе втягивайте бледно-розовый свет и сокращайте все мышцы внизу живота, на выдохе расслабляйте все мышцы внизу живота и выдыхайте грязно-розовый свет. Чем больше мышц внизу живота вы сможете задействовать, тем лучше. Сделайте 90-180 таких вдохов и выдохов утром и вечером.

4. Соберите женскую энергию в области пупка – именно там находится центр сохранения энергии. Расположите на нем ладони и, массируя его несколько раз по часовой и против часовой стрелки, обратите в эту область улыбку.

Получите те приятные ощущения, которые возникли у вас после передвижения энергии. Ощутите любовь к себе! Насладитесь! Вы получили не только удовольствие, но и здоровье!





Секрет 4. «Внутренняя улыбка»

1. Сядьте удобно, спина должна быть ровной и плотно прижатой к спинке стула, расслабьтесь, представьте, что вы находитесь в приятном для вас месте.

2. Визуализируйте светящийся шарик в области лба. Представьте, как он светится, согревает вас и улыбается. Улыбнитесь в ответ ему. Опускайте шарик постепенно ниже.

3. Пропускайте его через все ваши органы, согревайте их своей любовью. Пусть в ответ органы улыбаются и превращаются в цветы. Например, легкие могут превратиться в незабудки, сердце – в гладиолус, печень – в ромашки и т. д. Ощутите аромат от вашего букета, насладитесь ощущениями.

4. Почувствуйте, как вы любите каждый свой орган, каждую клеточку своего организма. Наполните их ощущением счастья и любви. Почувствуйте ответную благодарность за то, что вы делаете.





Секрет 5. Благодарность

Не забудьте поблагодарить себя за все, что вы делаете! Ощущайте, как каждая клеточка вашего организма, все органы излучают благодарность и улыбаются вам! Улыбнитесь им в ответ! Счастья вам, любви и энергии!

Источник: cluber.com.ua/

