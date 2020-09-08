День Натальи 2020: лучшие пожелания и открытки

Святая мученица Наталия Никомидийская почитается 8 сентября. Она родилась в христианской семье, вышла замуж за язычника Андриана, который чуть позже веровал в Христа, за что его и посадили в тюрьму, где по приказу Римского императора Максимилиана его жестоко пытали. Наталия скончалась через два года умерла от душевных страданий после мученической смерти супруга.

В переводе с латинского это имя оно означает "родная".

У Натальи характер живой и веселый, она любит принимать гостей в своем доме. Наталия знает себе цену и весьма самолюбива - это движущая сила ее жизни. Не терпит даже незначительных замечаний в свой адрес, а обиды запоминает надолго. Добрая, решительная, деятельная, лиричная и застенчивая.





Что подарить Наталье на именины





- Икона станет памятной вещью и будет дарить человеку заступничество его святого.

- Кулон с именем точно будет любимым аксессуаром для именинницы. Такой кулон можно носить, как подвеску на шее или браслете.

- Махровый банный халат с вышитым именем владелицы станет оригинальным подарком и любимой домашней одеждой.





Поздравления Натальи с именинами 20202 в стихах





Наташенька, с твоим прекрасным днем

Спешу тебя поздравить я сердечно.

Пусть радугою он войдет в твой дом,

И станет он прекрасным бесконечно.

Пусть настроенье будет, как салют:

Цветным, веселым, радостным, чудесным.

Пускай тебя сюрпризы, дорогая, ждут,

И день звучит прекрасной, звонкой песней.

***

С именинами, Наташа, поздравляю!

Пускай день этот радость принесет.

Я цветов тебе прекрасных пожелаю,

И судьба твоя пусть тоже расцветет.

Желаю тебе Фортуны улыбки,

Желаю от любви и от счастья сиять.

Приплывет к тебе пусть золотая рыбка,

Чтобы все твои желанья исполнять.





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***

С Днем Ангела, Наташа, поздравляю!

Пусть ангел всегда тебя сопровождает:

И дома, и в любой твоей дороге,

Пускай развеет все твои тревоги.

Пускай в тебя надежду он вселяет,

На добрые дела пусть наставляет.

И на душе пускай ежеминутно

Тебе спокойно будет и уютно.





Поздравления Натальи с именинами 20202 в прозе





Милая Наталья! Поздравляю тебя с именинами! В День Ангела желаю тебе, чтобы ты всегда оставалась на высоте. Пусть каждый твой новый день будет лучше предыдущего! Не переставай мечтать, и твои желания обязательно сбудутся.

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Дорогая Наталья! Искренне поздравляю тебя с Днем Ангела! Ты – интересная и утонченная девушка необычайной красоты. Оставайся такой же замечательной всегда! Будь собой при любых обстоятельствах, и твое счастье не пройдет мимо тебя.





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Милая Наташенька, ты - чудесный и светлый человек, поэтому искренне хочется, чтобы в твой день рождения сбылась самая заветная твоя мечта, чтобы в твоей жизни было как можно больше поводов для улыбок, чтобы тебе встречались только хорошие люди на жизненном пути.

***

Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!



