День Натальи 2020: лучшие пожелания и открытки

Святая мученица Наталия Никомидийская почитается 8 сентября. Она родилась в христианской семье, вышла замуж за язычника Андриана, который чуть позже веровал в Христа, за что его и посадили в тюрьму, где по приказу Римского императора Максимилиана его жестоко пытали. Наталия скончалась через два года умерла от душевных страданий после мученической смерти супруга.
В переводе с латинского это имя оно означает "родная".
У Натальи характер живой и веселый, она любит принимать гостей в своем доме. Наталия знает себе цену и весьма самолюбива - это движущая сила ее жизни. Не терпит даже незначительных замечаний в свой адрес, а обиды запоминает надолго. Добрая, решительная, деятельная, лиричная и застенчивая.
Что подарить Наталье на именины
- - Икона станет памятной вещью и будет дарить человеку заступничество его святого.
- - Кулон с именем точно будет любимым аксессуаром для именинницы. Такой кулон можно носить, как подвеску на шее или браслете.
- - Махровый банный халат с вышитым именем владелицы станет оригинальным подарком и любимой домашней одеждой.
Поздравления Натальи с именинами 20202 в стихах
Наташенька, с твоим прекрасным днем
Спешу тебя поздравить я сердечно.
Пусть радугою он войдет в твой дом,
И станет он прекрасным бесконечно.
Пусть настроенье будет, как салют:
Цветным, веселым, радостным, чудесным.
Пускай тебя сюрпризы, дорогая, ждут,
И день звучит прекрасной, звонкой песней.
***
С именинами, Наташа, поздравляю!
Пускай день этот радость принесет.
Я цветов тебе прекрасных пожелаю,
И судьба твоя пусть тоже расцветет.
Желаю тебе Фортуны улыбки,
Желаю от любви и от счастья сиять.
Приплывет к тебе пусть золотая рыбка,
Чтобы все твои желанья исполнять.
***
С Днем Ангела, Наташа, поздравляю!
Пусть ангел всегда тебя сопровождает:
И дома, и в любой твоей дороге,
Пускай развеет все твои тревоги.
Пускай в тебя надежду он вселяет,
На добрые дела пусть наставляет.
И на душе пускай ежеминутно
Тебе спокойно будет и уютно.
Поздравления Натальи с именинами 20202 в прозе
Милая Наталья! Поздравляю тебя с именинами! В День Ангела желаю тебе, чтобы ты всегда оставалась на высоте. Пусть каждый твой новый день будет лучше предыдущего! Не переставай мечтать, и твои желания обязательно сбудутся.
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Дорогая Наталья! Искренне поздравляю тебя с Днем Ангела! Ты – интересная и утонченная девушка необычайной красоты. Оставайся такой же замечательной всегда! Будь собой при любых обстоятельствах, и твое счастье не пройдет мимо тебя.
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Милая Наташенька, ты - чудесный и светлый человек, поэтому искренне хочется, чтобы в твой день рождения сбылась самая заветная твоя мечта, чтобы в твоей жизни было как можно больше поводов для улыбок, чтобы тебе встречались только хорошие люди на жизненном пути.
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Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!