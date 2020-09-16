Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 сентября

Гороскоп от телеграмм-канала UASTRO – https://t.me/uastrolog. У нас гороскопы на каждый день, интересные факты об астрологии. Можно заказать личный гороскоп.

♈️ ОВНЫ, сегодня будете заниматься своим домом. Здесь что-то происходит: например, возникла потребность в том, чтобы как следует прибраться. Еще можете купить нечто полезное в быту. У вас сейчас не слишком много энергии, так что день не подходит для спешки и вообще активных действий. Лучше все задачи на себя не взваливать, а просить о помощи – вы ее обязательно получите.

♉️ ТЕЛЬЦЫ, удастся раньше обычного закончить работу, а затем поехать гулять и веселиться. Причем, ситуацию подстегнет то, что денег у вас будет больше, чем обычно. Тельцам повезет в любви, хотя в этом деле следует беречь силы. А то можете уснуть в самый важный момент.

♊️ БЛИЗНЕЦЫ, вы преодолели сопротивление – и прорвались через преграду. Или же завершили какое-то хлопотное и не особо приятное дело. Настроение ваше будет в связи с этим улучшаться весь день, а после захода солнца вообще испытаете прилив оптимизма.

♋️ РАКИ, у вас интеллектуальная активность на пике, но работа особого интереса не вызывает. Возможно, сегодня вам приходится бороться с рутиной, будничными делами. Так что вы попытаетесь все закончить как можно быстрее – и пораньше вернуться домой, к семье. Расположение светил таково, что лучше всего свободное время проводить дома. Это будет приятно, легко и интересно.

♌️ ЛЬВЫ, будете сегодня что-то продавать или покупать. А еще вам могут вернуть долги или ценную вещь, которую вы потеряли и уже не надеетесь найти. Вероятны хорошие новости, связанные с деньгами и вашим имуществом. Сил у вас сейчас много – жизненная активность на пике. Если затеете сегодня что-то значительное, справитесь легко, не устанете.

♍️ ДЕВА, день обещает быть теплым и позитивным. У вас может быть много дел на сегодня, но они будут решаться достаточно быстро. Поэтому легкое уныние быстро пройдет. Вечер сегодняшнего дня может быть очень важным. То, что не получалось днем, непременно получится ближе к заходу Солнца.

♎️ ВЕСЫ, важно верить в себя, тогда все получится. Возможно вы готовитесь к какому-то важному событию или думаете о нем. Но это событие может задержаться или перенестись. День хорош для размышлений, духовного опыта. Некоторые переживания могут быть очень сильными.

♏️ СКОРПИОНЫ, вам предстоит заниматься сегодня чем-то новым, непривычным для себя. Но то, что вы начали сегодня, вас быстро увлечет и захватит. С работы можете вернуться позже, чем рассчитывали. Почувствуете себя уставшим, но вместе с тем будете ощущать воодушевление.

♐️ СТРЕЛЬЦЫ, может произойти приятное событие, способное значительно поднять вашу самооценку. Настроение будет бодрым. Стрельцы – сейчас готовы лезть в драку, доказывать свою правоту. Препятствия, которые мешали вам двигаться вперед, будут устранены. Имейте в виду, что удача благоволит решительным.

♑️ КОЗЕРОГИ, можете узнать нечто важное – новость или чей-то секрет. Также можете заручиться расположением известного или высокопоставленного человека. Это придаст вам уверенности, и вы задумаетесь о будущем, примитесь строить планы. Перед вами действительно открываются новые возможности. Но для их осуществления потребуется основательно потрудиться.

♒️ ВОДОЛЕИ, день связан с успехами в делах, касающихся недвижимости и финансов. Возможны денежные поступления. Вы подпишите важный контракт или получите одобрение большого кредита. Вы действуете вполне осмотрительно, поэтому в работе добьетесь успеха. В то же время вы ждете от друзей или близких большего, чем они в состоянии вам дать.

♓️ РЫБЫ, некое желание, скорее всего, связанное с любовными делами, которое уже давно не дает покоя, вы сегодня видимо осуществите. Также сегодня к вам могут неожиданно приехать родственники или же вы встретите старых знакомых. Еще вероятны хорошие известия, связанные с деньгами.