10 простых способов улучшить настроение за 10 минут

Стресс и отрицательные эмоции — естественная часть жизни. Проблема возникает тогда, когда эти эмоции начинают мешать нашей продуктивности и успеху. И важно всегда иметь в запасе парочку способов, которые помогают вернуть себе хорошее расположение духа.

Члены Совета молодых предпринимателей рассказали о том, какими способами они пользуются в повседневной жизни.

Сделайте глубокий вдох длительностью 6 секунд, затем такой же выдох. Этот метод дыхания посылает телу сигнал расслабиться и возвращает вас в текущий момент. Огромный плюс этого метода в том, что его можно делать в любое время и в любом месте, независимо от того, находитесь вы один за столом переговоров или в переполненном конференц-зале. Попробуйте, и вы увидите, насколько улучшится ваше общее настроение (Карло Танджуакио, GoLeanSixSigma.com).

Исследования в области позитивной психологии показывают, что записывание мыслей ручкой на бумаге может существенно улучшить ваше настроение. Потратьте пять минут утром на то, чтобы записать, за что вы благодарны, каковы ваши цели и что сделает вас сегодня счастливым. Эти пять минут наполнят вас зарядом энергии на весь день (Амин Рахал, IronMonk Solutions).

Всегда легко хотеть большего. Предприниматели сильно увлечены достижением амбициозных целей, быстрого роста и опережением конкурентов, но часто не находят времени на то, чтобы просто остановиться и ощутить благодарность за все, чего они достигли. Практика благодарности помогает людям понять, что они многого достигли до этого дня, и увидеть перспективу будущих достижений (Фирас Киттане, Zoma Mattress).

Когда вы начинаете чувствовать стресс, усталость или подавленность, это, скорее всего, признак того, что вам нужно отключиться и сделать перерыв. Когда это случается со мной, я смотрю комедии. Включите шоу, фильм или передачу со своим любимым комиком и просто расслабляйтесь и наслаждайтесь. Скорее всего, то, что вызывает у вас депрессивное состояние — не настолько сложное и тяжелое, чтобы удержать вас от улыбки или смеха. Просмотр комедии сразу поднимет вам настроение и станет простой кнопкой перезагрузки (Джаред Политес, LaunchTeam).

Один из способов мгновенно поднять настроение, снять стресс и углубить мышление — поработать на улице. Найдите для себя одну-две небольшие задачи, которые вы можете выполнять вне офиса в обеденный перерыв. Вы не только поднимете настроение, но и отдохнете от искусственного офисного света, посмотрите на небо и на деревья, подышите свежим воздухом (Шу Сайто, All Filters).

Этот способ помогает контролировать тело. По некоторым оценкам, поза силы (или морской звезды — ноги на ширине плеч, руки подняты вверх и разведены) снижает уровень кортизола (ответственного за стресс), что, в свою очередь, увеличивает уверенность в себе и улучшает настроение. Если вы испытываете стресс из-за собеседования, деловой встречи, презентации и т. д., найдите тихое место, вытяните руки вверх, выровняйте спину и постойте в позе силы в течение двух минут (Келли Ричардсон, Infobrandz).

Медитация эффективна, даже если она выполняется всего несколько минут. Все, что вам нужно сделать, это провести некоторое время с закрытыми глазами или просто побыть в состоянии расфокусировки. Сделайте глубокий вдох и следите за дыханием, когда оно движется по вашему телу. Это привлекает ваше внимание к телу и ощущениям, происходящим в данный момент. Проведите таким образом 10 минут, и вы будете приятно удивлены, насколько хорошо вы почувствуете себя после этого (Сайед Балхи, WPBeginner).

Если у вас плохой день или неудачный момент, звонок другу может стать спасательным кругом. Вы даже можете не обсуждать то, что вас беспокоит. Просто поговорите о чем-нибудь, чтобы отвлечься от неприятных тем и успокоиться. Друзья — это наша система поддержки, и важно полагаться на них, когда нам нужна помощь (Стефани Уэллс, Formidable Forms).

Читайте также: Что такое депрессия на самом деле: разрушаем мифы

Аудиокниги — отличный способ расслабиться, когда чувствуете себя разочарованным или подавленным. Когда я начинаю волноваться, я откидываюсь назад, закрываю глаза и слушаю главу книги. Художественная литература особенно хорошо работает в этой ситуации, потому что она позволяет вам "сбежать" от реальности, а затем вернуться и собраться с мыслями (Крис Кристофф, MonsterInsights).

Всякий раз, когда вы расстраиваетесь или злитесь, забудьте обо всем на некоторое время и обратите внимание на своих детей. Их взгляд на жизнь поможет вам переосмыслить случившиеся события, а их улыбка покажет, что является самым главным в этой жизни. Если у вас нет детей, поиграйте с домашними животными. Их непосредственность и способность жить в моменте — хороший пример для подражания (Томас Гриффин, OptinMonster).