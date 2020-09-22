Гороскоп на сегодня 22 сентября

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Овнов

Будьте храбрыми и решительными. Сегодня вам предстоит сражаться с сильным противником, делать то, на что не могут отважиться другие. Вероятно, кто-то будет отговаривать вас от задуманного, призывать затаиться и переждать. Можно придерживаться такой тактики, но ее выбор отложит важные для вас события на неопределенный срок. Так что подумайте, достаточно ли у вас терпения. Стоит быть осторожнее в финансовых делах. Сегодня вы склонны рисковать деньгами, много тратить, не задумываясь о том, к чему это может привести.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Тельцов

В начале дня вам будет нелегко. Это время, когда обостряются все давние противоречия, вспоминаются старые обиды, сохранять самообладание оказывается крайне сложно. Не исключены конфликты с людьми, с которыми вы прежде были очень близки. Вы стараетесь не говорить лишнего и не поддаваться на провокации, но порой эмоции все же берут верх над здравым смыслом. Вторая половина дня не будет более плодотворной, чем первая, но пройдет спокойнее. Вы сможете отдохнуть, восстановить силы и обдумать планы на будущее. Порадует общение с друзьями.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Близнецов

Настройтесь на продуктивную работу 22 сентября. Если Близнецы проявят упорство, тогда все, даже самые безнадежные планы, осуществляться. Однако правильно распоряжайтесь своими силами, не переусердствуйте с нагрузками: все хорошо в меру. Не конфликтуйте с окружающими. Даже если нет очевидных причин для беспокойства, будьте вежливы и дружелюбны с окружающими.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Раков

День не будет особенно простым, зато принесет много интересного. Вам наверняка пригодится опыт, полученный раньше. Именно благодаря ему вы не допустите ошибок, примете верные решения в новой для себя ситуации. Удастся найти общий язык с человеком, с которым вы в последнее время не ладили, хотя и вынуждены были обращаться к нему часто. Вечер обещает романтические сюрпризы. Это время подходит и для того, чтобы повидаться с человеком, которому вы хотели бы понравиться. Ваше обаяние способно растопить даже самое холодное сердце.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Львов

День полон забот. Часто собственные дела приходится откладывать, чтобы помочь знакомым, оказавшимся в сложной ситуации, исправить чужие ошибки. Друзья и другие близкие люди ждут от вас безусловной поддержки, вы не всегда можете оправдать их надежды, это печалит. Однако важно помнить и о своих интересах. Возможны незапланированные поездки. Они оказываются куда увлекательнее, чем можно было предположить, позволяют завязать полезные знакомства. Не исключено начало романтической истории, совсем не похожей на те, что вы переживали раньше.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Дев

Действуйте осторожно. Это не самый простой день, особенно для тех, кто стремится к совершенству во всем. Не всегда получается сразу достичь нужного результата, но и откладывать дела вы не хотите, поэтому снова и снова прикладываете усилия, чтобы добиться невозможного. Тщательно выбирайте союзников. Далеко не всем, кто предлагает помощь, сегодня можно доверять. К сожалению, вокруг достаточно тех, кто просто хочет использовать вас в своих интересах. Обсуждать важные вещи стоит только с теми, кому вы давно доверяете.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Весов

Во вторник лучше воздержаться от импульсивных действий и неразумных трат. Обратите внимание на свои расходы: грамотное планирование бюджета -залог материальной стабильности. Постарайтесь в этот день держать себя в руках. Если вы стоите на распутье, соберитесь с силами, мысленно нарисуйте картину своего будущего. Тогда Весы смогут достичь того, чего хотят.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Скорпионов

Противоречивый день. Эмоциональный фон будет довольно напряженным, и это может помешать сосредоточиться на серьезных делах. Вы чаще обычного переживаете из-за пустяков или сердитесь на тех, кто ни в чем не виноват. Окружающие порой дают хорошие советы, но вы не всегда готовы к ним прислушаться. С другой стороны, день щедр на интересные возможности, удачные совпадения. Ваша задача – воспользоваться ими, не упустить свой шанс. Тут пригодятся изобретательность и настойчивость. Вечер порадует многих представителей знака хорошими новостями.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Стрельцов

День отлично подойдет для работы. Если Стрельцы серьезно настроены на долгую и плодотворную работу, то награда не заставит себя долго ждать. Возможны приятные сюрпризы: необыкновенный приз, повышение по службе или выгодная сделка. Звезды не исключают долгожданных встреч, вероятен приезд гостей. Воспользуйтесь этим шансом улучшить отношения с дальними родственниками, не скупитесь на чувства.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Козерогов

Хотя трудности порой будут возникать, вы останетесь довольны тем, как сложился этот день. Первая его половина подходит для того, чтобы трудиться самостоятельно. Вы не боитесь принимать решения и брать на себя ответственность, не ждете, что кто-то примчится вам на помощь. Позже, напротив, наступит период, благоприятный для сотрудничества, а также обмена идеями, обсуждения планов. Вечер как нельзя лучше подходит для семейных мероприятий, каких-то импровизированных домашних праздников. Порадуют визиты старых друзей и других хороших знакомых.

Водолей (21 января - 18 февраля)





Гороскоп на 22 сентября 2020 для Водолеев

День отличается напряженным эмоциональным фоном. Настроение часто меняется. Не всегда удается сосредоточиться - отвлекают посторонние мысли. К тому же вам трудно сопротивляться соблазнам, и если появляется возможность исполнить какие-то мимолетные желания, вы ее не упускаете. Окружающие охотно дают советы, даже когда вы о них не просите, причем не всегда высказываются деликатно. Старайтесь не реагировать на это слишком остро, ссоры сейчас ни к чему. Возможны финансовые потери, неудачные покупки. Нежелательно брать деньги в долг, обращаться за кредитом.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)





Гороскоп на 22 сентября 2020 для Рыб

Вас ждет плодотворный день. Он хорошо подходит для сложных дел, в том числе таких, в которых вряд ли кто-то захочет вам помочь. Удается сосредоточиться, ничего не упустить из виду, все сделать правильно. Даже с решением совершенно новых задач вы справляетесь отлично. Старайтесь реалистично смотреть на вещи, не строить иллюзий и не витать в облаках. Особенно важно это во второй половине дня, когда соблазнов и искушений становится больше. Постарайтесь сдержать все обещания, данные раньше, не подвести людей, которые на вас рассчитывают.