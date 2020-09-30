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30 сентября 20, 09:18
Обрушится богатство: каким знакам зодиака повезет в октябре
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В октябре 2020 года некоторых знаков зодиака ждет настоящий "сюрприз" от судьбы

В октябре 2020 года некоторых знаков зодиака ждет настоящий "сюрприз" от судьбы. Астролог назвал трех представителей зодиакального круга, которых ждет мощный денежный поток. Об этом пишет МК.

Рак

Рак сможет разбогатеть в кратчайшие сроки. Этому знаку Зодиака удастся вывести жизнь на новый уровень. У Раков появится возможность получить повышение и реализовать сложный проект.

Козерог

Козерогам в октябре 2020 нужно попробовать свои силы в новой сфере деятельности. Им удастся проявить себя и зацепиться, в результате Козероги прилично разбогатеют.

Скорпион

Скорпиону придется действовать по-новому: где-то уступить, где-то промолчать и отойти в сторону, чтобы в удачный момент проявить себя. И тогда у Скорпиона будут все шансы, чтобы разбогатеть в октябре.
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