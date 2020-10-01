Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.13
USD
28.30
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Отношения
30 сентября 20, 22:59
12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти
двое
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С обладателями таких качеств тепло, спокойно и уютно

Есть такие черты характера и особенности поведения, которые каждый человек хочет видеть в своей половинке, даже если сам себе не признается в этом. С обладателями таких качеств тепло, спокойно и уютно. AdMe.ru делится ими с вами.


Самодостаточность


12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

Самодостаточный человек не сравнивает себя с другими, не оглядывается на мнение соседей и не перекладывает на партнера ответственность за свое эмоциональное состояние. Такой человек не теряет себя, не растворяется в отношениях, а, напротив, приносит в них свои мечты и планы. Он уверен в себе и своем выборе. С таким человеком хочется покорять новые вершины.

Честность


12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

Честные люди не боятся говорить правду, они искренни в суждениях и честны перед собой. С таким человеком легко и приятно общаться, на него можно положиться. Честный партнер никогда не предаст, а это очень ценно.

12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

Важно, чтобы вторая половинка доверяла тебе и в мелочах, и в чем-то глобальном, от выбора десерта к празднику до рассказа о своих переживаниях. Без доверия отношения развалятся или превратятся в тиранию с тотальным контролем каждого шага. В отношениях должно быть комфортно и уютно, и доверие - очень важный ингредиент любви.

Заинтересованность


12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

Чтобы романтика не проходила и быт не заедал, необходимо заигрывать друг с другом, флиртовать, делать маленькие сюрпризы, вести интимные разговоры, лелеять искорку интереса и страсти. Партнер, проявляющий заинтересованность и показывающий, что хочет быть рядом, очень нравится и ценится.

Чувствительность


12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

Способность тонко чувствовать настроение, умение сопереживать, видеть красоту вокруг, наслаждаться сиянием солнечного света сквозь листья, плакать над доброй сказкой. Чувствительность делает человека живым, родным и мягким. Такого хочется обнять и любить.

Поддержка


12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

Каждому хочется чувствовать поддержку близкого человека. Ощущать сочувствие, сопереживание. Важно знать, что твоя половинка не покинет тебя в беде, что она всегда на твоей стороне, что бы ни случилось. Что вы одна команда и со всем справитесь вместе. Эта уверенность вдохновляет на свершения.

Верность


12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

Неизменность чувств и отношения ко второй половинке даже под натиском соблазнов. Верность партнеру и телом и душой. Верность себе, своим взглядам и убеждениям. Человек, обладающий такими ценными качествами, - подарок судьбы.

Чувство юмора


12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

Чувство юмора помогает преодолевать мелкие проблемы, решать споры. Да и с ним просто веселее жить. Человек, обладающий хорошим чувством юмора и здоровой самоиронией, имеет развитый интеллект. А такого любить гораздо приятнее.

Терпение


12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

Умение ждать без упреков, стойко противостоять неудобствам и проблемам, пытаться снова и снова, не жалуясь на неудачи, - эти качества на вес золота. Мудрость такого партнера способна творить настоящие чудеса.

Оптимизм


12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

Приятно видеть рядом человека жизнерадостного, излучающего счастье. Он умеет видеть позитив во всем и наслаждаться моментом. Рядом с таким партнером любая проблема кажется несущественной. Оптимист вдохновляет никогда не опускать руки.

Доброта


12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

Никто не хочет терпеть рядом злого и ворчливого человека. А когда человек не злится по пустякам, прощает ошибки, умеет находить компромисс, искренне улыбается, излучая тепло и доброту, - такого человека не хочется отпускать. Отзывчивый и светлый человек - это настоящее сокровище.

Любовь


12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

В отношениях важно чувствовать любовь. Когда близкий человек не скупится на проявления чувств, когда хочет быть рядом, несмотря ни на что. Ради такого человека хочется совершать подвиги, большие и маленькие.

иллюстратор Alena Sofronova 

Источник: AdMe.ru
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Обрушится богатство: каким знакам зодиака повезет в октябре
Лента новостей