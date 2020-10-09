Как словесное айкидо помогает избежать глупых споров

Слова создают нашу реальность. Как только мы их произносим, вернуть уже не можем. Фразы вроде "Я не хотел этого говорить" или "Я просто пошутил" звучат глупо. Так как же научиться не вступать в бессмысленные споры?

Доктор медицины Джеффри С. Смит говорит, что причина ссор и споров — это отсутствие взаимного эмпатического понимания. Когда эмпатия не задействована, люди входят в режим самозащиты и выбирают оценочный стиль общения. В результате — плохое самочувствие обеих сторон и отсутствие хэппи-энда. Люди хотят, чтобы их понимали, а не просто слышали.

Теория двух разных систем мышления Дэниела Канемана объясняет, почему мы иногда теряем способность проявлять сочувствие в отношениях.

Канеман говорит, что мышление Системы 1 действует быстро, без усилий и концентрации. Это более бессознательное, иррациональное и эмоциональное мышление. Мы используем его, когда едем на машине по пустой дороге, читаем слова на гигантском рекламном щите, делаем что-то знакомое или то, кажется простым, например, складываем 7+7.

Мышление Системы 2 требует усилий и концентрации. Это логичное, рациональное и осознанное мышление. Мы используем его при решении сложных расчетов, корректировке нашего поведения в социальной ситуации или при поиске конкретного человека в толпе.

Сталкиваясь со знакомыми и бытовыми ситуациями, наш ум создает ярлыки. Если что-то кажется простым, мы используем Систему 1 — более бессознательный метод мышления. Однако постоянное использование такого мышления может привести к предвзятому отношению к повседневным ситуациям и текущим проблемам.

Это может объяснить причину возникновения одной из проблем в отношениях: мы привыкаем к схеме мышления и поведению нашего партнера; они становятся привычными и почти предсказуемыми. Следовательно, мы легко переходим на автопилот и по умолчанию используем мышление Системы 1, особенно когда возникают триггеры, мы разочарованы или испытываем стресс. Когда мы эмоционально возбуждены, мы более склонны делать предположения, поспешные выводы, защищаться и невнимательно слушать. В таких обстоятельствах эмпатия не может возникнуть. Избавиться от автопилота и избежать бессмысленных споров несложно:

Слова, которые мы произносим — это служба доставки наших мыслей. Если мы используем токсичные фразы, у собеседника сразу возникает защитная реакция. Например, вы говорите:

- Ты не прав.

- Это глупо.

- Ты рассуждаешь неправильно.

- Тебе не следовало этого делать.

- Ты всегда так делаешь.

Замените токсичные фразы на:

- Я не понимаю.

- Я не согласен.

- Я злюсь.

- Я предпочитаю что-то другое.

- У меня есть опасения.

Эти "я" утверждения являются примерами высказывания собственного мнения без оттенка токсичности.

Чтобы остановить спор, достаточно одного осознанного человека. Когда вы говорите от первого лица, ваши слова воспринимаются как субъективное и конструктивное мнение. Так вы предлагаете другую точку зрения, закладывая основу для разрешения конфликта.

Нам всем становится некомфортно, когда во время разговора, другой человек занимается чем-то еще или постоянно отвлекается, при этом говоря: "Давай-давай, я слушаю". Вы же не хотите, чтобы так чувствовал себя ваш собеседник? Поэтому всегда присутствуйте во время разговора, не отвлекайтесь на другие дела.

Замечаете, что часто перебиваете людей во время общения? Прекратите это делать. Когда вы перебиваете, вы показываете, что для вас гораздо важнее донести свою точку зрения, а не услышать человека. Поэтому всегда молчите, пока человек не закончит высказывать свою мысль. И только потом говорите.

Если вы сидите молча, как статуя, никто не понимаете, слушаете ли вы на самом деле. Мягкий кивок головы, "угу", "да-да"… Минимальные движения и звуки покажут собеседнику, что вы участвуете в общении и побудят к дальнейшим объяснениям своих мыслей. Поэтому всегда демонстрируйте свое участие в разговоре.

Когда вы задаете вопросы, вы показываете интерес к разговору и помогаете другому человеку почувствовать свою ценность. В книге "Семь навыков высокоэффективных людей" Стивен Кови пишет: "Сначала стремитесь понять, а затем быть понятым". Поэтому всегда проявляйте любопытство, задавая вопросы.

Обобщите то, что, по вашему мнению, вы услышали, и проверьте, правильно ли вы все поняли. Если вы что-то озвучили не так, как понимает собеседник, вы всегда можете вернуться к этому вопросу. Когда вы с чем-то не соглашаетесь, вы демонстрируете то, что понимаете суть разговора. Поэтому всегда используйте рефлексивное слушание.

Айкидо — это современное японское боевое искусство, использующее принципы несопротивления для нейтрализации противника. В переводе с английского это означает "путь гармоничного духа". Айкидо использует энергию противника, чтобы, не нанося вреда отвлечь и перенаправить атаку. Основа этой философии — мирное решение и самосовершенствование.

Как можно использовать принципы айкидо в вербальном общении?

Уступать. Вы можете разрядить ситуацию, признав точку зрения собеседника, слегка изменив ее, чтобы помочь человеку признать ваше мнение и принять его. Вам нужно помочь собеседнику стать владельцем мнения, представленного как факт, — это первый шаг в перенаправлении словесной атаки. Например, вы можете сказать: "Ты думаешь, что это глупая идея".

Спрашивать. Предполагая, что собеседник вам ответит: "Да, я думаю, что это глупая идея", вы можете сказать: "Хорошо, помоги мне понять, почему ты считаешь это глупым?" Так вы предлагаете человеку поделиться не только тем, что он думает, но и тем, почему он так думает. Таким образом вы показываете заинтересованность в том, чтобы понять мысли и точку зрения собеседника.

Делиться. Затем вы объясняете, почему вы думаете так, как думаете. "Я думаю, что это хорошая идея, потому что…" Это создает баланс в разговоре и открывает дискуссию не только о ваших мнениях, но и о том, что за ними стоит. Споры разрешаются посредством диалога.

Решать. По мере того, как вы будете больше говорить, собеседник может предложить другую убедительную идею, которая может изменить ваше мнение. Если вы все еще не можете согласиться, скажите: "Давай найдем решение, которое подойдет нам обоим". Вы можете идти на компромисс и двигаться вперед вместе, или можете решить не соглашаться, но, по крайней мере, вы понимаете, почему вы думаете именно так, и это лучший результат, чем спор.

Спорные ситуации часто возникают в жизни, но проявляя внимательность, эмпатию и спокойствие, мы можем превратить споры в увлекательное общение.