Число судьбы: как дата рождения влияет на нашу жизнь

Для того чтобы высчитать, какие черты и темперамент заложены в вас во время рождения, нумерологи рекомендуют смотреть только на дату. Если число вашего дня рождения больше 22, тогда отнимите от даты рождения 22.

Нумерологи советуют сделать "перевод" языка цифр и попробовать проникнуть в замысел, который позволил человеку родиться того или иного числа.

Пример: если вы родились 28 числа, 28 - 22 = 6, смотрите значение цифры 6.

1

В этот день рождаются лидеры и мастера, люди с ярко выраженной индивидуальностью. Они уверены, что личность постоянно должна совершенствоваться и развиваться.

2

Вам от природы дана способность проникать в тайны и суть любых явлений. Не пренебрегайте голосом интуиции, она у вас довольно сильная.

3

Под этим числом рождаются творцы и созидатели. Вы способны придать материальное воплощение любой идее.

4

Стабильность, надежность, устойчивость — ваше второе имя. Вы можете разрешить любую задачу благодаря своим деловым способностям.

5

Вам нужно обратить внимание на традиции любого порядка: семейные, национальные, профессиональные, чтобы сохранять и передавать их дальше.

6

Это число рождения говорит о том, что для человека очень важно общение. Коммуникации, контакты, беседы и разговоры — в этом вы преуспеете как никто другой.

7

«Стремитесь к успеху, положению, победе и статусу!» — вот, что «кричит» цифра вашего рождения. Вперед!

8

Ваша стезя — это справедливость и социальная благотворительность. Вы всегда трезво и взвешенно должны смотреть на жизнь.

9

Данное число рождения говорит о том, что вам во всем нужно докопаться до истины. Причем, вы не всегда будете находить поддержку окружающих. Идите своим путем.

10

Ваша жизнь полна взлетов и падений. Задача — почувствовать цикличность жизни и встроиться в этот поток.

11

Рожденным в этот день необходимо реализовывать стойкость и силу. Поддерживайте тех, кто не обладает таким внутренним стержнем как вы, а в себе его культивируйте.

12

Ваше число рождения несет информацию о том, что на все нужно смотреть под другим, оригинальным углом зрения. Обычные пути решения — не для вас.

13

Суть этого числа: уметь забывать то, что отжило и не имеет значения и смысла. Расставаться с прошлым раз и навсегда — станет для вас привычным делом.

14

Число рождения тех, кто во всем должен соблюдать «золотую середину», искать и находить баланс и гармонию. И это состояние должно распространяться на ваше окружение.

15

Число рождения несет колоссальную энергию, талант соблазнения, манкость, привлекательность. Главное — использовать с честью то, что дано.

16

Это число человека-сюрприза. Фонтан энергии и эмоций! Никогда не знаешь, чего ожидать!

17

Цифра творческих, открытых, людей, которые призваны развивать свою эстетическую составляющую.

18

Глубокая, психологически сложная и сложная для понимания личность рождается в этот день. Вы вряд ли откроетесь до конца, даже самым-самым близким.

19

В этот день рождаются те, кого называют человек-праздник. Люди, излучающие искреннюю радость, счастье и душевный свет.

20

Люди-трансформаторы и революционеры. Вы будете меняться сами и менять мир, делая его новым, прогрессивным, эволюционным.

21

Человек, раскрывающий свои границы и границы этого мира. Вы будете максимально эффективны в деятельности, связанной со всем заграничным и иностранным.

22

День спонтанных, радостных людей, которые всегда остаются детьми. Они несут радость, озорство и непосредственность в этот мир. От вас и требуется легкость и свобода.