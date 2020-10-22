Нумеролог: до конца года опасаемся цифры "4" и радуемся "5"

До конца декабря хорошие события стоит ожидать в даты с числом 5, которое символизирует позитивный поворот событий. Предшествующие им дни с "четверкой", наоборот, являются самыми опасными.Во всем виновато плохое число
Лариса Брановицкая уверена, что в 2021 году жизнь наладится. Фото: Facebook.com.
Этот год выдался нелегким как для украинцев, так и для всего мира. Но уже вскоре все изменится к лучшему. Хуже точно не будет, так что, благополучно отметив новый 2021-й год, можно расслабиться. В этом уверена нумеролог Лариса Браницкая, которая уже рассчитала свой прогноз на ближайшее будущее для "КП" в Украине".
Все напасти, по словам нумеролога, 2020 год заберет с собой – вздохнуть с облегчением можно будет уже в первые дни января.
Этот сложный и непредсказуемый период, оказывается, нам подарила "четверка", которая отвечает за текущий год.
- "Четверка" символизирует и по иероглифам, и по звучанию народов Китая, Японии, Кореи, Вьетнама, вообще Азии, смерть и страх смерти, - объясняет "КП" в Украине" Лариса Браницкая. - Когда миллиардное население боится, идет выброс негатива от такого количества людей, начинается паника. Энергетика страха, как и любая негативная, сильнее позитивной. Это похоже на наши суеверия, связанные с числом 13, но у нас есть бытовая магия, которая спасает и оберегает. Например, прошла черная кошка – подержались за пуговицу, и все в порядке. У нас есть защитные обереги, амулеты, вышиванки, очень распространено христианство, а у китайцев ничего подобного нет. Их настолько пугает эта цифра, что у них даже нет квартир №4, четвертых этажей, кварталов, они вообще исключают "четверку" из своей жизни. Это максимально негативное число для них.Опасайтесь "четверки" в датах
Получается, больше "четверки" боялись китайцы, но последствия их страха ощутил весь мир. Так произошло, объясняет нумеролог, из-за огромного количества населения в азиатских странах. Если б украинцев было больше – мы бы смогли оказать ментальное сопротивление.
- Мы ведь живем в одном мире, в одной паутине – если кому-то больно, это передается дальше, - уверена нумеролог. – Кажется, сидит человек – и все у него хорошо, а тут появляется внутренний страх. Так работает ментальное воздействие миллиардного населения.
А вот если бы страх закрался в души жителей, скажем, США, это вряд ли бы повлияло на весь мир, так как в многонациональных государствах представители разных культур могут "нейтрализовать" выбросы негативной энергии друг друга. По крайней мере, так объясняет Лариса Браницкая.
- Особо опасными днями в этом году будут все дни каждого месяца, где есть число 4: это 24 октября, 4, 14 и 24 ноября и так же в декабре, - продолжает нумеролог. – Другая цифра рядом только усиливает влияние "четверки", не уменьшая ее действия. В эти дни пойдет волна усиления энергетики страха, возможны какие-то рецидивы.Придет "пятерка" - и заживем
Закончится эпоха "плохой четверки" в полночь с 31 декабря на 1 января 2021 года. Тогда и наступит время перемен под покровительством числа 5. Скептикам Лариса Браницкая отвечает: перемены будут только к лучшему.
- Если плохо – то не могут быть перемены к еще худшему, ведь это противоположный знак, - продолжает специалист. – В даты с этим числом стоит что-то поменять, может, сходить куда-то или что-то начать новое. Переключиться с негатива на позитив. Все такие дни обещают быть хорошими - человек может просто переключиться на позитив. "Единица" и "двойка" также будут усиливать хорошие перемены, которые могут прийти в жизнь.
Также следующий год обещает путешествия, смену картинки и удовольствия.
- Европейцы любят наслаждаться жизнью, и только этим можно снять негатив китайского страха. Ведь одновременно испытывать страх и удовольствие нельзя, поэтому страх пройдет и люди уже не будут так зацикливаться на нем, - отмечает Лариса Браницкая.
Остальные цифры, кроме 4, также должны положительно влиять на наши будни. Например, 6 обещает домашние радости, 7 - мудрость и помощь ангела-хранителя, число 8 – процветание, богатство и доход, 9 поможет в завершении дел и интеллектуальных планах, а 10 – число силы, поможет довести до конца то, что раньше не удавалось.