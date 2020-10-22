Нумеролог: до конца года опасаемся цифры "4" и радуемся "5"

До конца декабря хорошие события стоит ожидать в даты с числом 5, которое символизирует позитивный поворот событий. Предшествующие им дни с "четверкой", наоборот, являются самыми опасными.

Этот год выдался нелегким как для украинцев, так и для всего мира. Но уже вскоре все изменится к лучшему. Хуже точно не будет, так что, благополучно отметив новый 2021-й год, можно расслабиться. В этом уверена нумеролог Лариса Браницкая, которая уже рассчитала свой прогноз на ближайшее будущее для "КП" в Украине".

Все напасти, по словам нумеролога, 2020 год заберет с собой – вздохнуть с облегчением можно будет уже в первые дни января.

Этот сложный и непредсказуемый период, оказывается, нам подарила "четверка", которая отвечает за текущий год.

- "Четверка" символизирует и по иероглифам, и по звучанию народов Китая, Японии, Кореи, Вьетнама, вообще Азии, смерть и страх смерти, - объясняет "КП" в Украине" Лариса Браницкая. - Когда миллиардное население боится, идет выброс негатива от такого количества людей, начинается паника. Энергетика страха, как и любая негативная, сильнее позитивной. Это похоже на наши суеверия, связанные с числом 13, но у нас есть бытовая магия, которая спасает и оберегает. Например, прошла черная кошка – подержались за пуговицу, и все в порядке. У нас есть защитные обереги, амулеты, вышиванки, очень распространено христианство, а у китайцев ничего подобного нет. Их настолько пугает эта цифра, что у них даже нет квартир №4, четвертых этажей, кварталов, они вообще исключают "четверку" из своей жизни. Это максимально негативное число для них.

Получается, больше "четверки" боялись китайцы, но последствия их страха ощутил весь мир. Так произошло, объясняет нумеролог, из-за огромного количества населения в азиатских странах. Если б украинцев было больше – мы бы смогли оказать ментальное сопротивление.

- Мы ведь живем в одном мире, в одной паутине – если кому-то больно, это передается дальше, - уверена нумеролог. – Кажется, сидит человек – и все у него хорошо, а тут появляется внутренний страх. Так работает ментальное воздействие миллиардного населения.

А вот если бы страх закрался в души жителей, скажем, США, это вряд ли бы повлияло на весь мир, так как в многонациональных государствах представители разных культур могут "нейтрализовать" выбросы негативной энергии друг друга. По крайней мере, так объясняет Лариса Браницкая.

- Особо опасными днями в этом году будут все дни каждого месяца, где есть число 4: это 24 октября, 4, 14 и 24 ноября и так же в декабре, - продолжает нумеролог. – Другая цифра рядом только усиливает влияние "четверки", не уменьшая ее действия. В эти дни пойдет волна усиления энергетики страха, возможны какие-то рецидивы.

Закончится эпоха "плохой четверки" в полночь с 31 декабря на 1 января 2021 года. Тогда и наступит время перемен под покровительством числа 5. Скептикам Лариса Браницкая отвечает: перемены будут только к лучшему.

- Если плохо – то не могут быть перемены к еще худшему, ведь это противоположный знак, - продолжает специалист. – В даты с этим числом стоит что-то поменять, может, сходить куда-то или что-то начать новое. Переключиться с негатива на позитив. Все такие дни обещают быть хорошими - человек может просто переключиться на позитив. "Единица" и "двойка" также будут усиливать хорошие перемены, которые могут прийти в жизнь.

Также следующий год обещает путешествия, смену картинки и удовольствия.

- Европейцы любят наслаждаться жизнью, и только этим можно снять негатив китайского страха. Ведь одновременно испытывать страх и удовольствие нельзя, поэтому страх пройдет и люди уже не будут так зацикливаться на нем, - отмечает Лариса Браницкая.

Остальные цифры, кроме 4, также должны положительно влиять на наши будни. Например, 6 обещает домашние радости, 7 - мудрость и помощь ангела-хранителя, число 8 – процветание, богатство и доход, 9 поможет в завершении дел и интеллектуальных планах, а 10 – число силы, поможет довести до конца то, что раньше не удавалось.