Голубая Луна: у кого появится шанс внезапно разбогатеть

Довольно необычное явление ждет жителей планеты уже в эту субботу, 31 октября. Над нами взойдет Голубая Луна. Некоторые знаки зодиака она не оставит без внимания и подарит уникальную возможность очень быстро разбогатеть. Хорошие финансовые новости астрологи прогнозируют Тельцам, Ракам, Овнам, Львам и Скорпионам.





Овен





В вашей жизни совершенно неожиданно произойдет событие, связанное с деньгами. Вы получите хорошую прибыль, либо же сможете заключить выгодную сделку. Также этот день благоприятен для любых покупок.





Телец





Голубая Луна поможет Тельцам реализовать ту идею, о которой они даже мечтать перестали. Все это произойдет при довольно странных обстоятельствах. Но в результате благотворно скажется на вашем душевном и физическом состоянии.

Рак





31 октября Вселенная поможет Ракам осуществить давнее желание. И финансы в этом сыграют не последнюю роль. К тому же вы получите море поддержки от близких людей.





Лев





Голубая Луна поможет Львам получить повышение или же обрести желанную работу. В любом случае вас ждет успех на профессиональном поприще.





Скорпион





Удачу в карьере и различных делах этот день обещает и Скорпионам. Партнеры вас приятно удивят и помогут реализовать все задачи и цели, которые вы поставили перед собой.



