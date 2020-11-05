Эта простая фраза спасет Ваши отношения

Молодая, замужняя американка начала использовать ее в общении с мужем совершенно случайно и удивилась тому, насколько сильный эффект произвели на ее отношения эти простые слова. Особенно хорошо употреблять эту фразу во время ссор и конфликтов, когда партнер зол, обижен или рассержен.





В чем ее секрет? Психолог, эксперт по отношениям Джейн Грир объясняет:





"Фраза "Как я могу тебе помочь?" хороша тем, что задействует сразу пять важных моментов: ты настроена на своего партнера, понимаешь, что он переживает, считаешься с его чувствами и потребностями, проявляешь чуткость к его проблемам и готовность оказать ему помощь".





Типы жен, которые рано или поздно надоедают мужьям





Кроме того, Грир считает эту фразу волшебной еще и потому, что она дает возможность получить "обратную связь" и алгоритм улучшения ситуации.





В общем, практически беспроигрышный вариант, так что запомни эти слова и пользуйся ними в моменты ссоры или непонимания с бойфрендом.



