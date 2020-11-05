Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.45
USD
28.24
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Отношения
5 ноября 20, 12:41
Эта простая фраза спасет Ваши отношения
отношения
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
К нашему величайшему удивлению, этой "волшебной" фразой оказалась не "Прости" или "Я тебя люблю", а… "Как я могу тебе помочь?".
Молодая, замужняя американка начала использовать ее в общении с мужем совершенно случайно и удивилась тому, насколько сильный эффект произвели на ее отношения эти простые слова. Особенно хорошо употреблять эту фразу во время ссор и конфликтов, когда партнер зол, обижен или рассержен.

В чем ее секрет? Психолог, эксперт по отношениям Джейн Грир объясняет:

"Фраза "Как я могу тебе помочь?" хороша тем, что задействует сразу пять важных моментов: ты настроена на своего партнера, понимаешь, что он переживает, считаешься с его чувствами и потребностями, проявляешь чуткость к его проблемам и готовность оказать ему помощь".

Типы жен, которые рано или поздно надоедают мужьям

Кроме того, Грир считает эту фразу волшебной еще и потому, что она дает возможность получить "обратную связь" и алгоритм улучшения ситуации.

В общем, практически беспроигрышный вариант, так что запомни эти слова и пользуйся ними в моменты ссоры или непонимания с бойфрендом.

Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей