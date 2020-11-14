Астрологи рассказали, что блокирует денежную энергетику

Некоторые вещи могут притягивать бедность. Поэтому от них лучше избавиться.





Об этом сообщает slovofraza.com.





Пустые бутылки





Если вы оставляете дома на столе пустые бутылки, то денег особо можете не ждать. Они обозначают пустоту. Но если вы в них что-то положите, то ситуация может наладиться.





Черствый или заплесневелый хлеб в доме





Он обозначает убытки и нищету. Поэтому у вас в доме всегда должна быть свежая выпечка.





Засохшие цветы





Они символизируют увядание. Более того, они могут лишить вам позитивной энергетики, счастья и процветания. Цветы, стоящие в гнилой воде, закрывают финансовые потоки, не позволяя хорошо зарабатывать даже на престижном месте.





Битая посуда





Такая посуда несет в дом энергетику разрушения и бедности.





Старая мебель





Старая мебель загромождает пространство. В результате позитивная энергия не может свободно проникать в ваш дом.





Обои или иные декоративные элементы на стенах





Если они уже устарели и выглядят непрезентабельно, то от них нужно избавиться. Иначе они будут накликать бедность.





Одежда усопших людей, висящая вместе с одеждой живых людей





Такая одежда забирает силы, поэтому ее нельзя держать в доме. Такие вещи негативно сказываются как на здоровье, так и на настроении. Также они блокируют денежный поток.





Старая обувь





Особенно это касается рваной и грязной обуви. Они сулят вам большие проблемы с деньгами.



