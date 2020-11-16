Пробуждайте в людях хорошее, - Мать Тереза

Много дружеских отношений разрушается из-за стремления искать недостатки в других, видеть только плохое и даже получать удовольствие, копаясь в личной жизни других и открывать в ней компрометирующие детали.





Будьте добры к другим людям, не судите их строго. Иногда вам кажется, что кто-то не справляется со своей работой, что у вас это получилось бы гораздо лучше. Но Бог не делит дары и таланты поровну. Если вам дано больше, чем другим, Он и спросит с вас строже. Каждый сам будет держать ответ перед Богом за свои дела и поступки. Бог не спросит с вас за плохую работу вашей коллеги. И вполне вероятно, что ее работа не покажется Ему плохой: возможно, это лучшее, на что она способна. Идите путем, который Господь выбрал для вас, а другим предоставьте идти их путем.





Мудрый старается все увидеть с двух сторон сразу: и хорошее, и плохое. Он не слеп, но считает, что главное в людях - всегда хорошее. Фиксируя свое внимание на хорошем, он пробуждает в людях любовь и доброту.





Будьте искренни в отношениях с другими людьми и имейте смелость принимать каждого таким, какой он есть. Не сосредотачивайтесь на недостатках других людей, закрывайте глаза на их неудачи.





В каждом человеке есть что-то хорошее, потому что он создан по образу и подобию Божиему. Иисус так чудесно сказал об этом: "Я виноград, а вы лозы". Давайте же будем настоящими лозами чудесного винограда - Иисуса. Постараемся замечать друг в друге способность любить, доброту, таланты; будем говорить только хорошее друг другу и друг о друге.





Решайте проблемы не силой, а любовью

В своих отношениях с другими люди часто действуют с помощью силы. Этим они только усложняют и обостряют проблему, потому что такое поведение вызывает у других желание противодействовать, взять верх и даже уничтожить их. Люди не решат ничего, пока будут действовать грубой силой, а не силой любви и света. Единственный путь решения проблем - проявить любовь, красоту, смирение.

Конечно, не все уладится сразу, поскольку другие могут принять вашу любовь и смирение за слабость и глупость и воспользуются этим. Но потерпите… Через некоторое время они поймут, что ваше поведение продиктовано не слабостью, а, наоборот, большой нравственной, духовной силой. Другие начнут относиться к вам доброжелательно и с уважением, и все уладится.

Постарайтесь решать ваши проблемы с родными и сослуживцами, друзьями и недругами, проявляя любовь. Действуя таким образом, вы заставите их отвечать вам тем же.

Противопоставляя злобе злобу, ненависти - ненависть, насилию - насилие, вы идете очень старым путем, который никогда не давал хороших результатов. Злобе нужно противостоять добротой, ненависти - любовью, нежностью и терпением побеждать гнев.

Только добро может бороться со злом. Добро сильно, а зло слабо. Зло можно сравнить с камнем, брошенным вверх: подъемная сила ослабевает во времени. Тогда как добро можно сравнить с камнем, брошенным с вершины башни: его движение убыстряется со временем. В этом секрет добра: вначале оно слабо, но всемогуще в конце. Зло, напротив, всемогуще вначале, но ослабевает со временем.









