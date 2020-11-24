6 советов как повысить свою ценность в глазах мужчины

1. Повышайте самооценку
Не стоит возносить своего мужчину в ранг идола, без которого ваша жизнь кажется пустой. Мужчина подсознательно чувствует подобного рода установку и начинает пренебрегать такой женщиной. Не впадайте в психологическую зависимость от мужчины, потому что это ни к чему хорошему не приведет в отношениях.
2. Оставьте за собой право выбора
Несмотря на то, что вы давно вместе, это не лишает вас возможности оставить за собой право выбора. Вы можете принимать знаки внимания от других мужчин, таким образом давая понять, что вы остаетесь интересной для других. Но здесь необходимо соблюдать меру, чтобы не разразился скандал на почве ревности.
3. Научите его заботиться о вас
Время от времени обращайтесь к мужчине с просьбами сделать что-то, что будет полезно для вас двоих. Вынести мусор, забить гвоздь, сходить в магазин, донести тяжелые сумки. Затем можете попросить его сделать что-то для вас Мелкие регулярные просьбы приучат вашего мужчину помогать вам.
4. Займитесь собой
Встречайтесь с друзьями, занимайтесь спортом, наводите красоту. Выделяйте время на ваши увлечения. Если у вас проблема с хобби, напишите список того, чем вы когда- либо хотели заниматься. И после этого сходите на несколько пробных занятий по каждому пункту из списка. Вы быстро поймете, что вам интересно. Нет ничего страшного в том, что у вас есть какая- то своя жизнь помимо ваших отношений. Каждый мужчина хочет видеть рядом с собой интересную женшину.
5. Уважайте свои желания
Бывают ситуации, когда паре нужно о чем-то договориться, принять какое-то решение. И тут важно не только найти компромисс, но еще и соблюсти свои интересы. Не ставьте его интересы выше ваших. Вы имеете полное право не хотеть что- то делать, не жертвовать собой ради него. И он будет считаться с вами и ценить вас.
6. Вдохновляйте мужчину
Если вы не благодарите партнера, не поддерживаете, не хвалите, то рано или поздно он перестанет делать что-либо для вас, потому что ваша благодарность, ваша реакция являются для него поддержкой и сильным стимулом. Он сделал для вас что-то полезное? Поблагодарите и похвалите его. Он почувствует себя нужным, важным и полезным. Ставьте перед ним очередную цель, очередную высоту, которую он должен взять. Если мужчина воспринимает вас как источник своего вдохновения, тогда и ваша ценность в его глазах повышается.