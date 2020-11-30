Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 декабря

Гороскоп от телеграмм-канала UASTRO.

♈️ ОВНЫ, можете получить обещание, которое в дальнейшем не будет исполнено. Так что не слишком доверяйте словам. Сегодня полезно внимательно слушать, наблюдать, составлять представление о человеке. Могут быть встречи, переговоры. Возможны кратковременные поездки. Настроение будет хорошим.

♉️ ТЕЛЬЦЫ, будете обдумывать покупки, выбирать товары по интернету. Может так получиться, что так ничего и не купите. Но это не страшно. Есть вероятность, что то, на что вы хотите сейчас потратить деньги, на самом деле вам не нужно. Также сегодня вероятны и другие расходы. Может быть, придется потратить деньги незапланированно. Вам может повезти в бизнесе, удастся что-то выгодно продать.

♊️ БЛИЗНЕЦЫ, проведете день с позитивным настроением. Даже если вас будут нервировать какие-то мелочи или небольшие проблемы, все удастся разрешить – и вы останетесь довольны. Прогресс в делах сегодня проблематичен. Но настроение у вас будет хорошим. Повезет в любви.

♋️ РАКИ, день связан с уединением, покоем, грустью. Вам лучше важных дел не планировать и никаких решений не принимать. Вы склонны жалеть себя и пугать окружающих своими пессимистичными оценками. То, что кажется проблемой, в действительности ей не является. Возможно у вас нет достойной цели, вы не знаете, чем себя занять. Такая цель у вас появится уже завтра.

♌️ ЛЬВЫ, день у вас впереди очень неплохой. Получите хорошую новость. Можете встретить человека, которого давно не видели. Предстоят откровенные разговоры, услышите комплименты в свой адрес, можете получить приятный подарок. Также не исключены денежные поступления, на которые вы не рассчитывали.

♍️ ДЕВЫ, полезно работать, завершать дела, подводить итоги месяца. Незавершенные дела как раз сейчас стоит довести до ума. Вам нельзя сидеть без дела – будете нервничать и раздражаться. Поэтому обязательно надо чем-то себя занять. Сегодня плохо отправляться в дорогу, постарайтесь перенести поездку на завтра.

♎️ ВЕСЫ, вы делитесь с другими здравыми идеями, заряжаете окружающих своей энергией. Пришла пора от слов переходить к делу. Не бойтесь сделать первый шаг, подать другим пример. Если вы не упустите инициативу, ваши желания именно сейчас начнут исполняться. И еще, экономьте силы – скоро они вам понадобятся.

♏️ СКОРПИОНЫ, в последнее время у вас не все шло гладко, но скоро ситуация изменится. Вы почувствуете прилив сил и новые надежды. Пока же не стоит принимать никаких решений. Исключение – покупки. Они даже полезны (конечно, если не уничтожают полностью ваш бюджет). Побалуйте себя чем-то приятным. И во что бы то ни стало постарайтесь культивировать в себе хорошее настроение. Мрачные люди притягивают к себе проблемы.

♐️ СТРЕЛЬЦЫ, впереди позитивный, яркий день. Вашу работу оценят по достоинству, за инициативу могут наградить. Вам нельзя торопиться, старайтесь все, что вам поручено, делать аккуратно и качественно. Вам могут предложить помощь, и она будет очень полезна. Также вам повезет в любви. В семье могут произойти приятные события.

♑️ КОЗЕРОГИ, есть риск, что день пройдет бесцельно. Но не так уж это и плохо – если не каждый день у вас такой. Не ждите от сегодняшнего дня многого, зато можете наслаждаться покоем и набираться сил. К вечеру почувствуете, что возвращается бодрость и хорошее настроение. Самочувствие заболевших сегодня должно улучшиться.

♒️ ВОДОЛЕИ, у вас может быть конфликт с начальством. Или же резкий разговор с любимым человеком. Как вариант, можете поссориться с ребенком или решите его наказать. Такая вот ложка дегтя – неприятные эмоциональные переживания на фоне вполне благополучного дня. Но вам сегодня везет. Так что даже если на горизонте сгущаются тучи, под ливень вы не попадете. Это мы фигурально. Что-то может вас нервировать, но больших проблем не будет.

♓️ РЫБЫ, вам будет непросто достичь того, что вы наметили. Дела пойдут медленнее, чем вчера. Может быть какая-то суета, нервотрепка. Но это не означает, что достижения вообще невозможны. Для вас важно не сходить с дистанции и не тратить время впустую. Может и не сегодня, но очень скоро, ваши желания начнут осуществляться.