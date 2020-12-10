Год Металлического Быка: китайский гороскоп

Белый металлический Бык покровительствует людям, родившимся в период с 12 февраля 2021 года (китайский лунный Новый год) по 30 января 2022 года.





Быки известны своим усердием, надежностью, силой и решимостью. Честные по природе, Быки – большие патриоты и верят в идеалы.





Для рожденных в год Быка важны традиции, семья и работа. Мужчины-быки − консерваторы, а женщины – верные жены, придающие большое значение образованию своих детей.





Желание двигаться вперед и большое терпение помогают Быку шаг за шагом добиваться своих целей. Они не зависят от мнения других людей.





Родившиеся в год Быка добиваются больших успехов.





Минусы характера





У Быков не получается легко общаться с окружающими, они упрямы, консервативны и придерживаются своего собственного пути.





Бык может внезапно выйти из себя, он поддается гневу, обидчив, упрям, жесток и часто эгоистичен в любовных отношениях.





Здоровье





Родившиеся под этим знаком могут похвастаться крепким здоровьем и долголетием.





Из-за трудолюбивости Быки проводят слишком много времени на работе, редко позволяя себе время на отдых. Они часто забывают о еде, что приводит к проблемам с кишечником. И для того, чтобы работать более продуктивно, Быку необходим хороший отдых и правильное питание.





Упрямый темперамент Быка позволяет легко переносить стресс и напряжение.





Наиболее подходящие профессии





Родившиеся в год Быка всегда упорно трудятся и стремятся завершить начатое.





Удачные профессии и сферы для Быка: как сельское хозяйство, производство, фармацевтика, механика, машиностроение, черчение, искусство, политика, недвижимость, дизайн интерьера, живопись или столярное дело.





Отношения





Быки испытывают трудности во взаимодействии с окружающими, они мало общаются и контактируют с людьми. Предпочитают наслаждаться уединением.





Они очень ценят друзей и серьезно относятся к дружбе.





В любви Быки, как правило, предпочитают серьезные длительные отношения. Частые перемены партнеров им неприятны. Представители этого знака − идеальные семьянины, если на них не оказывать давления в проявлении чувств.





Мужчина-Бык – спокойный, неторопливый, уравновешенный, немного замкнутый джентльмен. Его эмоциональная активность не пестрит яркими красками. Спутницу жизни он выбирает исходя из многих критериев – внешняя красота, интеллект, уравновешенность.





Женщина-Бык очень дотошна в отношениях с противоположным полом. Ее партнер должен соответствовать многим критериям, которые касаются и внешности, и внутреннего мира. Для нее важна не страсть, а спокойные, теплые отношения, близость и материальный комфорт. Женщины-быки не устраивают сцен ревности и скандалов.





Идеальной парой для Быков являются Змея, Петух и Крыса. Хорошо подходят Дракон, Кролик, Обезьяна, Кабан и Бык. Абсолютно не подходит Коза.





Китайцы верят, что животное, которое правит годом, передает ему свои отличительные признаки. Белый металлический Бык обладает решимостью, твердостью, трудолюбием. Стихия Металла наделяет его железной волей, а белый цвет − уверенностью в себе.





2021 год обещает пройти намного спокойнее, чем 2020 год. Но Бык − ведомое существо, и он весьма консервативен.





Год будет удачным для тех, кто победит в себе лень и будет настойчиво добиваться цели. Основная возможность − поменять жизнь, но сначала надо продумать все изменения, а потом уже действовать.





В целом год должен быть благоприятным для сельского хозяйства и всего, что связано с землей. Прежде всего, это год единства семьи и укрепления семейных связей.





Конфликты могут возникать из-за недопонимания. Следует ожидать консервативной политики, хотя существует риск диктатуры.





Крыса





Для этого знака год станет очень успешным. Крыса считается тайным другом Быка. По китайской философии, такая дружба поможет реализовать все самые заветные мечты.





Бык





В 2021 году Быка ожидает большая удача. Чтобы ее не отпугнуть, нужно держаться за свою работу. Год принесет хорошую прибыль тем, кто готов усердно трудиться.





Тигр





Для Тигра 2021 год будет непростым, так как он слабее Быка. Представителям этого знака не стоит выяснять с кем-либо отношения, стоит избегать конфликтных ситуаций.





Кролик





Этот знак ожидает благоприятный год. Грызун в хороших отношениях с Быком и его ждет финансовая удача.





Дракон





Для Драконов 2021 год будет очень напряженным. Их грандиозные планы могут рухнуть в будущем году. Драконам нужно заранее позаботиться о том, где и как найти поддержку.





Змея





Все перемены для Змей в предстоящем году пойдут только на пользу. Представители этого знака могут смело переехать, бросить старую работу и найти новую.





Лошадь





Для этого знака год будет нейтральным и небогатым на успехи. Есть риск распада семьи, поэтому нужно максимально серьезно взяться за укрепление отношений.





Овца





Знак находится в открытом противостоянии с Быком. В 2021 году Овцам не стоит привлекать к себе внимание, чтобы избегать конфликтных ситуаций. Они должны сохранять спокойствие при любых обстоятельствах.





Обезьяна





Для Обезьян год неоднозначный: их ждут как успехи, так и неудачи. Если что-то пойдет не по плану, нужно принять ситуацию и прекратить панику. В основном, представителей этого знака будет напрягать финансовое положение.





Петух





Для Петухов 2021 год станет успешным для рождения детей, их ждет удача в личной жизни. Также отлично сложатся дела и в других сферах.





Собака





Собакам необходимо обратить внимание на свое здоровье. Также нужно постараться решить накопившиеся проблемы до наступления года Быка. В 2021 году представителям знака желательно разумно обращаться с деньгами и защитить свои сбережения.





Свинья





Для рожденных под этим знаком 2021 год − удачный. Важно держаться за своих друзей, товарищей, коллег. Все дела необходимо планировать с теми, кому Свинья доверяет. Того, кто решит действовать в одиночку, ожидает крах.



