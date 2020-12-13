7 ошибок, разрушающих семейный бюджет

- дополнительные нерегулярные (ремонт бытовой техники, медицинские расходы и т.д.),

- необязательные (шопинг, развлечения, отдых).

Такое структурирование помогает понять, сколько денег уходит на обязательные и необходимые расходы и сколько остается на реализацию своих желаний.

Самое главное в правильном распределении семейного бюджета кроется именно в его планировании, пишет кадровый портал. Отсутствие четких финансовых планов приводит к хаосу и к тому, что деньги заканчиваются задолго до следующей зарплаты.

В общем-то к бесконтрольным расходам приводит все то же отсутствие плана либо несерьезное отношение к нему.

На самом деле записывать каждую выпитую чашечку кофе и каждую съеденную шоколадку не кажется со стороны однозначно правильным решением. В самом деле: чашечка кофе стоит не так и много, трудно поверить, что она влияет на состояние семейного бюджета. И все же давайте посчитаем: одна чашка кофе - это минимум 20 грн в день, или 600 грн в месяц. А если вы привыкли выпивать две-три чашки в день?

Эксперты говорят, что бесконтрольные траты активизируются в период больших распродаж, и здесь уже 20 гривнами не обойдешься. Да, "черная пятница" уже позади, но впереди маячат новогодне-рождественские распродажи. И главное правило на них - по возможности не принимать решения спонтанно, давая себе тайм-аут: это позволяет не сделать покупки, о которых со временем придется пожалеть.

Некоторые считают, что экономить - это неправильная стратегия, жить нужно здесь и сейчас. Но это заблуждение: непредвиденные обстоятельства, которые, как правило, влекут за собой расходы, могут случиться в самый неподходящий момент. И если есть резервный фонд, который можно использовать, человеку не придется залезать в долги.

Эксперты утверждают, что 10% можно откладывать практически с любого дохода. Главное - делать это сразу в день зарплаты, тогда такое "изъятие" окажется практически незаметным.

Одно дело - пообещать себе отложить 10% дохода и совсем другое - сделать это. Специалисты поясняют: не исключено, что проблема кроется в отсутствии долгосрочных целей. Если вы просто мечтаете о покупке квартиры или машины, но не ставите себе конкретные задачи с точными сроками и суммами, мечты так и остаются мечтами.

Безусловно, есть случаи, когда кредит - это неизбежность. Например, он оправдан, если берется на расширение бизнеса, или объясним, если речь идет об ипотеке либо необходимости дорогостоящего лечения. Однако большинство кредитов берется вовсе не на бизнес или лечение: украинцы покупают в кредит бытовую технику, электронику, которые еще и часто им не по карману. Да что там говорить, когда даже в "черную пятницу" украинцы умудрялись покупать товары в долг.

Советы экономистов просты: брать кредит только в исключительных случаях и только в той валюте, в которой получаете доход.

Транжирить деньги направо и налево - это, конечно, неправильно, но не стоит впадать в другую крайность, пытаясь сберечь каждую копейку. Слишком жесткий финансовый план не только делает жизнь невыносимой, но и может провалиться в случае введения повторного локдаунаили даже роста цен.

Поэтому правильная стратегия - ставить цели, придерживаться плана, но соблюдать меру и не отказывать себе во всем. Накапливайте, рационально тратьте и не забывайте об отдыхе, чтобы вся жизнь не прошла в сплошных ограничениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

2020-й, будем прощаться! Как подвести итоги года и составить планы на будущее