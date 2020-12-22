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22 декабря 20, 18:42
Черный список: что нельзя дарить на Новый 2021 год Быка
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В преддверии новогодних праздников начинается настоящая суета и погоня за подарками. Удивить близких и друзей хотят многие, однако важно не только купить подарок, но и не промахнуться с ним.
В год Белого Металлического Быка от ряда вещей стоит отказаться, чтобы не навлечь бед на себя и своих близких. Для того чтобы достойно проводить уходящий год и задобрить покровителя 2021 года, важно знать о том, какие подарки будут неуместными.

1. Банные принадлежности
Мыло, шампуни, полотенца и прочие необходимые для водных процедур предметы в 2021 году дарить не стоит. Белый Бык не особенно любит мытье, и вряд ли оценит такие презенты.

2. Вещи красного цвета
Бык по своей природе довольно консервативен, однако обилие красного цвета может побудить его к агрессивным действиям. В 2021 году от красных презентов лучше отказаться, чтобы избежать гнева покровителя года и не навлечь беды на себя и своих близких.3 Часы. Этот подарок в принципе считается дурным, а подаренный в новогоднюю ночь, он может стать настоящим проклятием. Остановившиеся стрелки сулят неприятности, поэтому от такого подарка стоит отказаться.
 
4. Безделушки
Бык — прагматичное животное, которое ценит полезные вещи, а не мишуру и пускание пыли в глаза. Вещи, которые не пригодятся в хозяйстве, а лишь будут захламлять пространство дома, он не оценит и не станет покровительствовать ни тому, кто выбрал такой презент, ни получателю подарка.

5. «Пустые» подарки
Вазы, кошельки, сумки, подаренные пустыми, грозят крупными неприятностями и финансовыми проблемами. В пустоте может появиться любая энергетика, и чаще всего она отрицательная. Пустой кошелек — символ безденежья, а сумка символизирует отсутствие благополучия в доме. Пустые вазы чаще всего становятся причиной одиночества и ссор между близкими людьми. Любой из этих подарков не придется по душе покровителю 2021 года.

6. Татуировки
Порой хочется сделать приятное близким и подарить им сертификат или же оплатить какую-либо косметическую процедуру. Самой негуманной по отношению к быку будет татуировка, которая ассоциируется у покровителя года с болезненным тавро. Не стоит дарить и косметические процедуры, если они направлены на изменение внешности. Бык любит естественность и вряд ли будет милостив по отношению к тем, кто пренебрегает природной красотой.

7. Изделия из кожи
Подарки из натуральной кожи — табу в 2021 году. Такой презент вызовет гнев нового покровителя, и он может доставить множество проблем тому, кто так не осмотрительно выбрал провокационный предмет.

Источник: kurs.com.ua
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