Черный список: что нельзя дарить на Новый 2021 год Быка

В год Белого Металлического Быка от ряда вещей стоит отказаться, чтобы не навлечь бед на себя и своих близких. Для того чтобы достойно проводить уходящий год и задобрить покровителя 2021 года, важно знать о том, какие подарки будут неуместными.





1. Банные принадлежности

Мыло, шампуни, полотенца и прочие необходимые для водных процедур предметы в 2021 году дарить не стоит. Белый Бык не особенно любит мытье, и вряд ли оценит такие презенты.





2. Вещи красного цвета

Бык по своей природе довольно консервативен, однако обилие красного цвета может побудить его к агрессивным действиям. В 2021 году от красных презентов лучше отказаться, чтобы избежать гнева покровителя года и не навлечь беды на себя и своих близких.3 Часы. Этот подарок в принципе считается дурным, а подаренный в новогоднюю ночь, он может стать настоящим проклятием. Остановившиеся стрелки сулят неприятности, поэтому от такого подарка стоит отказаться.

4. Безделушки

Бык — прагматичное животное, которое ценит полезные вещи, а не мишуру и пускание пыли в глаза. Вещи, которые не пригодятся в хозяйстве, а лишь будут захламлять пространство дома, он не оценит и не станет покровительствовать ни тому, кто выбрал такой презент, ни получателю подарка.





5. «Пустые» подарки

Вазы, кошельки, сумки, подаренные пустыми, грозят крупными неприятностями и финансовыми проблемами. В пустоте может появиться любая энергетика, и чаще всего она отрицательная. Пустой кошелек — символ безденежья, а сумка символизирует отсутствие благополучия в доме. Пустые вазы чаще всего становятся причиной одиночества и ссор между близкими людьми. Любой из этих подарков не придется по душе покровителю 2021 года.





6. Татуировки

Порой хочется сделать приятное близким и подарить им сертификат или же оплатить какую-либо косметическую процедуру. Самой негуманной по отношению к быку будет татуировка, которая ассоциируется у покровителя года с болезненным тавро. Не стоит дарить и косметические процедуры, если они направлены на изменение внешности. Бык любит естественность и вряд ли будет милостив по отношению к тем, кто пренебрегает природной красотой.





7. Изделия из кожи

Подарки из натуральной кожи — табу в 2021 году. Такой презент вызовет гнев нового покровителя, и он может доставить множество проблем тому, кто так не осмотрительно выбрал провокационный предмет.







