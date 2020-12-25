Подробный гороскоп на 2021 год для Скорпионов

В 2021 году главными заботами Скорпионов станут финансы и недвижимость. Придется хорошенько распланировать свой бюджет наперед, чтобы не погрязнуть в долгах. Что еще приготовили звезды для представителей этого знака Зодиака, рассказала в своем гороскопе российская телеведущая и астролог Василиса Володина.

- Это тот знак, который в течение 2021 года будет решать базовые для себя вопросы. Все, что связанно с жильем. Некоторые Скорпионы найдут возможность купить квартиру, взять ипотеку, переехать в более комфортную квартиру, провести ремонт. Но одновременно Скорпионы столкнутся с препятствиями, которые всему этому чинятся со стороны близких людей. Например, партнер по браку может быть категорически против переезда в новую квартиру. Или препятствовать вашим отношениям с родителями. Вам предстоит разобраться между своим личным интимным пространством, между желанием создать какую-то свою норку уютную, которую вы бы хотели обжить, по-своему обставить и организовать. И мнением окружающих людей. К сожалению, сложности 2021 года для вас решаются финансово. Финансовыми сюрпризами. Ожидайте их, - отметила она.

Астролог отметила, что имеет ввиду скорее не подарки судьбы, а финансовые неожиданности. Это может быть не только что-то приятное, но и финансовая встряска. Чтобы от нее застраховаться, лучше сразу распланировать свои доходы и расходы так, чтобы в 2021 году не влезть в долги.

Скорпионы-мужчины привыкли идти напролом и будь что будет. Однако такая необдуманность и страсть к риску очень не понравятся символу года. Белый Металлический Бык любит, чтобы все было заранее спланировано и обстоятельно. Вот поэтому в 2021 году мужчинам-Скорпионам нужно научиться все обдумывать, не лезть на рожон и быть более лояльными. Скорее всего, им это удастся. С наступлением осени у них случится неожиданный прилив сил и энергии в плане работы и бизнес-идей. Это может вылиться в новый успешный проект. Но только если Скорпионы будут поменьше доверять новым людям, особенно в финансовом плане, и прислушиваться ко своей интуиции.

В 2021 году возможна встреча человека, о котором вы мечтали всю жизнь. Произойдет это во время поездки, и накануне звезды намекнут, что пора в путь. Чтобы не упустить этот шанс, Скорпионам нужно быть сдержанными и обходительными.

Женщинам-Скорпионам звезды в 2021 году прочат много новых знакомств. Судьба сведет их с будущими друзьями и полезными людьми. Также женщин-Скорпионов ждет процесс постепенного развития себя и окружающих. Если хватит мудрости и неторопливости, то женщины этого знака зодиака сделают важные для себя открытия.

Чтобы Скорпион не остался без денег, средства должны постоянно быть в обороте. При этом в запасе может быть какой-то минимум. Звезды советуют не идти на аферы и рисковые вложения. Скорпионы не боятся прогореть или потерять деньги, что плохо, так как в 2021 году из-за отсутствия этого страха можно оказаться почти на самом финансовом дне.

Хорошо будет потратить свои деньги на приятные подарки близким людям, сделать им сюрприз просто так.