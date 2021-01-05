Восточный гороскоп на 2021 год Быка по году рождения

Новый год сулит хлопоты и суету, но все это не просто так, а с дальним прицелом. Наконец станут понятными те события, которые происходили в прошлом и вызывали недоумение - теперь мозаика сложится в цельную картину. Крысам придется призвать на помощь всю свою энергию и упорство в достижении цели, сложить лапы не получится, если вы хотите чего-то добиться, и не важно, о чем идет речь - о карьере или личной жизни. Стоит быть готовым к тому, что окружение не всегда будет понимать вас, но останавливаться не надо. Первые плоды вашей деятельности появятся уже к весне, а к концу года вам предстоит принять какое-то жизненно важное решение.

В свой год Быку будет легко, но не беззаботно. Уделите повышенное внимание своему здоровью, вы же не хотите, чтобы оно подвело вас в самый неподходящий момент. Семья будет требовать от вас внимания и поддержки, поэтому не отказывайте тем, кто вас любит, в доброте и ласке. Будьте настойчивы, но не уперты, каждый ваш шаг должен иметь рациональное объяснение. Любые поездки окажутся удачными, особенно в середине года. Свободные Быки, возможно, задумаются о том, чтобы связать себя узами брака - подходящий период выбора своей второй половины. Не ищите далеко, нужный вам человек уже рядом. Воздержитесь от пустых обещаний, в них нет необходимости, а вот обещанное придется выполнять, и неизвестно, получится ли.

Тяжелый труд, полная отдача физических и нервных сил - вот то, что ждет Тигра в начале года и продлится несколько месяцев. Вам придется выложиться на все сто, чтобы задуманное получилось. К середине лета вы будете чувствовать себя как выжатый лимон, но дивиденды от вашего упорства превзойдут даже самые смелые ожидания. Не погружайтесь глубоко в эйфорию, но качественный отдых вам не помешает. С новыми силами вы будете готовы штурмовать новые вершины. Не забывайте находить баланс между трудом и отдыхом, между карьерой и семьей, между личным и общественным. В целом год будет насыщен событиями, скучать не придется.

Спокойный год для тех, кто привык все планировать и распределять. Такие педантичные Кролики пройдут этот год, не заметив каких-либо серьезных проблем, а наслаждаясь спокойствием в себе и вокруг себя. Особых потрясений ожидать не стоит. Можно съездить в путешествие, которое уже давно в мечтах, или купить что-то дорогостоящее - покупки будут оправданы. Если есть желание, можно попробовать духовные практики, медитацию, психологические тренинги - найдете для себя много полезного. Единственное, чем не стоит злоупотреблять - походами к врачам. Заботиться о своем здоровье, безусловно, необходимо, но не надо доводить этот процесс до маниакальности.

Эмоции будут зашкаливать, события будут меняться, как в калейдоскопе, с той же скоростью. Дракона это не испугает, он будет чувствовать себя прекрасно в вихре происходящего, еще и умудрится что-то выудить для себя. Но спешить никуда не надо, постарайтесь сохранять чувство размеренности и даже некоторой хладнокровности. Появится немало выгодных предложений, каждое из них необходимо взвесить и тщательно просчитать. В этом году Драконам не стоит заниматься новыми видами деятельности, лучше отточить мастерство в том, чем вам нравится заниматься. Пожилые Драконы, считавшие, что жизнь их уже близится к закату, воспрянут духом и найдут если не новую любовь, то новое увлечение, которое захватит их на долгое время и придаст душевных сил.

Удачный год для тех, кто много работал и отказывал себе в отдыхе, развлечениях, покупках. Наконец ваши труды будут оценены по достоинству, вы получите много возможностей для реализации своих желаний. Деньги будут течь к вам если не бурным потоком, то уверенным полноводным ручьем. Не забудьте отблагодарить тех, кто вам помогал в трудные минуты жизни. Лето обещает быть интересным в плане новых впечатлений, осенью возможна смена сферы деятельности или новая ступенька карьерной лестницы. Главное - не лениться и помнить о своей потрясающей трудоспособности, но не давать кому-то шанса воспользоваться ею в корыстных целях. Соберите старых друзей на бурную гулянку - это придаст бодрости и зарядит воспоминаниями надолго.

Год не обещает каких-то серьезных прорывов во всех сферах жизни, но вполне возможно, что Лошадь сама решит, когда ей это необходимо. Ее упорству можно только позавидовать, она будет идти к намеченной цели, сметая все препятствия на своем пути. Главное, чтобы под ее копыта не попали семья и родственники. В этом году будет много переговоров и разговоров, общения и обмена мнениями, что обязательно откликнется в будущем. Знакомства обещают быть как интересными, так и полезными. Лошади полезно будет слегка сократить потребление алкоголя и сладостей, иначе проблемы со здоровьем перечеркнут все планы.

Много дел, которые надо успеть сделать. Много людей, которым надо помочь. Много нервов, радости и слез - вот таким обещает быть год для Козы. Ее тонкая натура будет остро реагировать на все, что происходит с ней и ее близкими, поэтому все свободное время Коза посвятит переживаниям и помощи. Но ей хорошо бы сменить галоп на размеренный шаг и подумать о том человеке, ближе которого у нее никого нет, - о себе самой. Дайте волю чувствам и желаниям, сделайте наконец то, о чем мечтали. Ни работа, ни друзья никуда не денутся, а вы обретете спокойствие и понимание происходящего. Съездите в горы или на море, побудьте немного в одиночестве, разберитесь в себе. Обновление мыслей принесет радость в душе и желание творить, создавать.

Обезьяну ждут перемены в личной жизни, которые удивят ее саму. Для всех окружающих она по-прежнему будет оставаться такой же энергичной и веселой, но в глубине души Обезьяны может поселиться затаенная грусть по несбывшемуся. Если она справится с этим, то откроет для себя новый путь и новые возможности. Если нет - то долгое время проведет в воспоминаниях и мечтах, забыв об окружающей реальности и потеряв пару хороших шансов для развития и совершенствования. К концу года Обезьяна выйдет из этого состояния и примется наверстывать упущенное. Главное - не мешать ей в этом. Удовольствие она будет получать не столько от результата, сколько от самого процесса наверстывания.

Важный год для принятия решений и изменения привычного жизненного уклада. Новые города, лица, обстоятельства ждут Петуха, если он решится на крутые повороты в своей судьбе. В этом году закладывается задел на будущее, и важно не упустить возможности из-за собственных оплошностей и лени. Не отказывайтесь от помощи, кто бы вам ее ни предложил. Сейчас не время рисковать или, наоборот, полагаться во всем на счастливый случай. Ваше будущее - в ваших руках, как бы пафосно это ни звучало, но это так и есть. Держите себя в руках, самоконтроль и пунктуальность - ваше все. Выдохнуть удастся ближе к осени, и то только для того, чтобы с новыми силами начать новую страницу жизни.

Не поддавайтесь панике и держите свои тайны при себе! Год будет испытывать вас на крепость нервов и языка. И деньги, и отношения любят тишину, не надо кричать о них на каждом углу, иначе можно вызвать такой шквал пересудов, что мало не покажется. Поменьше распространяйтесь о своей семье и уж точно ни слова не говорите о своей личной жизни. Это дело только двоих. В остальном год не сулит никаких неприятных неожиданностей, дела будут идти ровно с помехой на обстоятельства непреодолимой силы. Это не застой, а стабильность, поэтому не мечитесь из стороны в сторону в поисках чего-то нового, дайте закрепиться тому, что уже есть. Не забывайте о дальних родственниках, им понадобится ваша помощь.

Свинье стоит немного ослабить вожжи самоконтроля и позволить событиям идти так, как они идут. Не надо постоянно держать себя в ежовых рукавицах, в мире есть не только долг и обязанности, а еще и отдых и радости. Задумайтесь о том, о чем когда-то мечтали - может, пришло время исполнять свои желания? Вы заслужили подарки от судьбы, так что ждите чего-то нового, необычного, внезапного. Немного расслабленности и дозированного сумасбродства не повредит, но не переходите черту вседозволенности. Если наскучит отдыхать и релаксировать - устройте отдых и релакс для своих близких. Вам вполне по карману и по душе создавать такие "островки счастья" в любом месте и в любое время.