6 правил счастливой жизни

Это не просто фраза, ведь все, что мы делаем и о чем думаем делает нас счастливым или несчастным. Чтобы научиться получать удовольствие от жизни важно научиться наслаждаться ею, а это удается далеко не всем.





Вашему вниманию 6 простых правил, как полюбить свою жизнь и начать получать от нее удовольствие.





1. Будьте счастливы и благодарны за то, что у вас есть. Нам присуща дурная привычка всегда просить больше, больше и больше. Знайте, что-то, что вам дано, предназначено для вас, не меньше и не больше. То, чего у вас нет, вам и не нужно.





2. Не сравнивайте свою историю с чужими. Сравнение ворует у вас радость и счастье. Ваш путь уникален и специально создан для вас вселенной. Просто потому, что кто-то обогнал вас в чем-то по своей временной шкале, не означает, что вы отстали или потерпели неудачу. Просто сейчас не ваше время. И если дверь не открывается, значит это не ваша дверь.





3. Поймите, что жизнь – это дар, а не ваш личный инструмент для продвижения. Каждая дверь, которая закрывается, – это дверь, больше не предназначенная для вас. Каждая возникающая проблема пытается научить вас чему-то. Каждая боль – это возможность для роста.





4. Просто будьте собой. Будьте цельной натурой и не разменивайтесь по мелочам. Лучший способ нести добро в мир и в жизнь других людей – это стараться быть в своем наилучшем физическом, эмоциональном и духовном состоянии.





5. Изменения – это то, с чем вы должны смириться. Никто и никогда не остается прежним. Поймите и примите то, что изменения необходимы и неизбежны. Мы постоянно учимся, растем и формируемся, чтобы достичь своего оптимального варианта развития личности.





6. Не держитесь за прошлое. Не носите за пазухой камень. Вам не нужно даровать кому-либо свое прощение, чтобы двигаться дальше. И вам не нужно требовать извинений в свой адрес, чтобы обрести внутренний покой. Вам просто необходимо понять уроки, которые вам явно или неявно преподали. Анализируйте, учитесь, развивайтесь.



