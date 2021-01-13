Гадания в Старый новый год: как узнать судьбу и суженого

В канун Старого нового года с 13 на 14 января украинцы отмечают Щедрый вечер или Меланки. Праздник богат традициями и обрядами, а также наполнен волшебством и особой магией.

На Щедрый вечер готовят богатый стол, а после захода солнца щедруют.

Подробнее о традициях празднования Старого нового года в материале Корреспондент.net.

В праздник старались уладить конфликты и шли друг к другу мириться. Парни, которые до этого получили отказ, снова засылали сватов с надеждой на брак, а молодые девушки гадали на суженого.