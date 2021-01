Топ-5 книг для развития личности от Ольги Фреймут

Украинская телеведущая Ольга Фреймут часто делится со своими подписчиками в Инстаграме различными правилами этикета, правилами поведения, да и просто кадрами из жизни.

27 января на ее страничке в соцсети появился новый пост, в котором ведущая опубликовала подборку книг, сформировавшие ее как личность. Также, Оля коротко описала каждую из них, чтобы было понятнее о чем они.

Топ-5 знаковых книг от Ольги Фреймут:

- Айн Рэнд – "Источник" - книга о силе профессионализма, пользе эгоизма и искусстве быть исключительным.

- Oprah Winfrey – What I Know for Sure - книга об искусстве жить счастливо, о призвании, о том, как понять свою миссию и идти своим путем.





- Грег МакКеон – "Эссенциализм. Путь к простоте" - книга, которая поможет правильно распределить приоритеты в жизни.





- "Катехизм" - книга мудрости и силы, которая учит искать суть между строками и символически мыслить.





- Симона де Бовуар – "Сломленная" - книга о привилегиях быть женщиной.