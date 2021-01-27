Топ-5 книг для развития личности от Ольги Фреймут

Украинская телеведущая Ольга Фреймут часто делится со своими подписчиками в Инстаграме различными правилами этикета, правилами поведения, да и просто кадрами из жизни.
27 января на ее страничке в соцсети появился новый пост, в котором ведущая опубликовала подборку книг, сформировавшие ее как личность. Также, Оля коротко описала каждую из них, чтобы было понятнее о чем они.
Топ-5 знаковых книг от Ольги Фреймут:
- Айн Рэнд – "Источник" - книга о силе профессионализма, пользе эгоизма и искусстве быть исключительным.