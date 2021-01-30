Гороскоп на февраль для каждого знака зодиака

Гороскоп на февраль 2021 для знака Овен

В этот месяц таланты и жизненная энергия Овнов будут требовать расширения сфер влияния. Овнам следует прекратить действовать в одиночку и начать собирать команду единомышленников.

Гороскоп на февраль 2021 для знака Телец

Февраль 2021 года для Тельцов будет не очень простым месяцем, во всяком случае его первая половина. 12 февраля на смену Крысе придет Белый Металлический Бык, который откроет перед Тельцами дорогу к новой жизни. Однако переход от одного этапа жизни к другому никогда не бывает легким.

Гороскоп на февраль 2021 для знака Близнецы

В феврале 2021 года Близнецы смогут добиться максимальных успехов во второй половине месяца. А вот в начале февраля желания Близнецов могут идти вразрез с вашими возможностями, так что до 12 февраля можно экономить силы и не совершать лишних телодвижений.

Гороскоп на февраль 2021 для знака Рак

Главный совет, который дают звезды рожденным под знаком Рака на февраль 2021 года - не распыляйтесь, не беритесь за несколько дел одновременно. Определитесь с целями и приоритетами, выберете что-то одно.





Гороскоп на февраль 2021 для знака Лев





Львы, смотрите на жизнь позитивнее! Не зацикливайтесь на своих проблемах. Если изначально правильно настроите себя, то легко минуете любые препятствия, оставив далеко позади всех своих конкурентов.





Гороскоп на февраль 2021 для знака Дева





Девы в феврале 2021 года могут столкнуться с необходимостью проявлять гибкость. Залог успеха в последний месяц зимы - постижение нового, а в способности к обучению Девы не знают себе равных.





Гороскоп на февраль 2021 для знака Весы





Это время надо использовать влияние звезд по полной, а потом вовремя остановиться. Своевременный перенос деятельности из одного аспекта жизни в другой обеспечит Весам пребывание на существенных высотах - как в работе, так и в любви.





Гороскоп на февраль 2021 для знака Скорпион





Не бросайте начатое дело, заведите хорошую привычку - если что-то начинаете, обязательно нужно добраться до финишной прямой. Налаживайте свою личную жизнь и занимайтесь здоровьем.





Гороскоп на февраль 2021 для знака Стрелец





Февраль 2021 года Стрельцы проживут настолько легко и стремительно, что этим могут вызвать зависть конкурентов. Позитивный настрой и радостное восприятие мира - ваш фирменный знак. Не сбавляйте обороты, реализуйте свои лучшие качества!





Гороскоп на февраль 2021 для знака Козерог





Удача весь месяц будет на вашей стороне. На любовном фронте вы получите шанс определиться со своей второй половинкой. Глаза просто разбегаются от такого разнообразия, но постарайтесь держать себя в руках, иначе снова упустите свою судьбу.





Гороскоп на февраль 2021 для знака Водолей





Первые две декады февраля 2021 года Водолеев ждет период обновления - Солнце находиться в вашем знаке и всячески этому способствует. Вплоть до 19 февраля вы можете смело проводить глобальные изменения своей жизни.





Гороскоп на февраль 2021 для знака Рыбы





В феврале 2021 года Рыбам предстоит многое переосмыслить и переоценить. Помощь дружественно настроенных людей окажется очень важной. Нелегко сочетать новые веяния и появление в жизни новых людей с завершением дел старых, но это необходимо для построения стратегии на будущее.