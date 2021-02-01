5 способов отпустить обиду и гнев

В жизни каждого человека происходят негативные события, из-за которых возникает обида и гнев. Они пагубно сказываются на человеке, поэтому от них нужно избавляться. Только не просто заглушить в себе эти чувства, например, посчитать до 10 или отвлечься на что-то более приятное, а отпустить их. В первом случае – это меры временные, а во втором – навсегда.





Способ 1. Примите то, что страдания – часть вашей трансформации





Те обиды, которые вызвали гнев, являются важными факторами вашего личного роста. Обида и боль вызывают страдание, но без него мы не ценим в полной мере то хорошее, что есть в нашей жизни.





Кризис дает возможности для трансформаций и обретения лучшей версии себя.





Способ 2. Найдите причину обид и гнева





Гнев и обида возникают из-за потерь в личной жизни человека. И мы не говорим сейчас об утрате близких или работы, например. Тут о ваших внутренних ощущениях.





Четыре категории потерь, которые заставляют человека обижаться:





потеря любви (неприятие);

потеря самооценки (чувство некомпетентности или непривлекательности);

потеря контроля (отсутствие влияния, несправедливое обращение);

потеря безопасности.





Как только человек понимает, что в одной из этих областей получается "пробел", на смену приходит печаль, боль и страдания. Постарайтесь понять, в какой области у вас чего не достает, и заполните ее.





Способ 3. Не маскируйте свои эмоции, а проживайте их





Нельзя просто отвлечься на что-то прекрасное и положительное, а потом не вернуться снова к негативному состоянию. Любую эмоцию, даже если она плохая, важно пережить. Только так можно ее отпустить, с помощью эмоционального принятия. И именно потому, что люди зачастую выбирают первый вариант – замаскировать – избавиться от обиды трудно.





Способ 4. Не пытайтесь заменить негативные мысли позитивными





Позитивная психология не идеальна и у нее есть свои минусы. Человек не может быть всегда только веселым и беззаботным. Поэтому не нужно заменять любую негативную эмоцию. Позитивное мышление не всегда работает, особенно, когда обиды или потери очень серьезные.





Все потому, что за любой позитивной мыслью может последовать негативная и в результате возникает внутренний спор и диалог, которые здорово вас истощают. Вместо этого просто позвольте себе прочувствовать все те мысли, которые у вас возникают.





Способ 5. Замечайте прекрасное повсюду каждый день





Чтобы отпустить любую негативную мысль, начинайте замечать прекрасное вокруг вас уже сейчас, а не планировать это на потом. Иначе негативные мысли накапливаются, вы все больше обижаетесь по пустякам на всех и на все, погружаясь в состояние жертвы. А вот прекрасное вокруг вас может стать отличным повод изменить жизнь к лучшему, стать мотивацией – научиться радоваться жизни, а не тратить время и силы на обиды и страдания.





Только не пытайтесь делать все это натянуто и быстро, а просто постепенно выравнивайте свое эмоциональное состояние.



