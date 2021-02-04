Почему нельзя жертвовать своим комфортом ради близких людей?

На первый взгляд, о таких родителях / родственниках / друзьях можно только мечтать. Однако люди, которые готовы пожертвовать своим комфортом ради вас, вовсе не святые: они опасные манипуляторы.





AdMe.ru решил наконец-то разложить все по полочкам и понять, почему от слишком услужливых людей нужно держаться подальше, а самому хорошенько подумать перед тем, как творить добро без спроса.





Что представляет собой жертва-манипулятор





Под маской «я потратила на тебя лучшие годы / вложил в тебя кучу денег / не сплю из-за тебя ночами» жертвы-манипуляторы выдают свою любовь и дружбу в кредит. За этот заем придется расплачиваться долгие годы. В случае с детьми, ради которых матери жертвуют личной жизнью, «долг» отдать и вовсе невозможно. По задумке манипулятора, окружающие должны быть благодарны им за отданные деньги, время и любовь.





Если вы слышите такие фразы от своих родителей, партнеров, супругов или друзей, знайте — вами пытаются манипулировать с помощью чувства вины:





- «Я трачу на тебя лучшие годы жизни».

- «Ради тебя я перестала общаться с подругами / друзьями».

- «Я не выходила замуж во второй раз, чтобы у тебя не было необходимости общаться с отчимом».

- «Я трачу на тебя деньги и никакой благодарности не вижу».

- «Я варила этот борщ 3 часа, а ты нос воротишь».





Все обвинения строятся по схеме «Я для тебя пожертвовал чем-то безумно важным, а теперь настала твоя очередь расплачиваться». Причем манипулятору очень важна демонстративная жертва, о которой его вообще-то никто не просил (дети не просили их рожать, мужья не просили жен бросать работу и так далее).





Жертвенное поведение не вызывает благодарности. Наоборот, у одариваемого появляется желание удрать на другой конец света, подальше от непрошеной благотворительности.





Зачем они это делают













Психологи называют такую жертвенность невротической. В отличие от бескорыстной жертвенности, которая характеризуется стремлением помочь человеку, не ожидая ничего взамен, невротическая исходит из эгоистических мотивов. И вот почему:





- Жертва всегда пассивно-агрессивна. Это значит, что она очень хочет кому-нибудь как следует врезать, но воспитание не позволяет. Тогда на помощь приходит манипуляция. Вместо того чтобы прямо выразить недовольство, мать говорит сыну: «Я ночей не спала из-за тебя, а ты женился и теперь не звонишь». Так жертва провоцирует оппонента на негативные эмоции, манипулирует своим одиночеством и в конце концов добивается желаемого.





- Жертва нуждается в похвале. А все из-за низкой самооценки. Таким людям кажется, что просто так их никто любить не будет. Сначала жертва ущемляет свои интересы, а потом ждет, что ее заметят и полюбят. Надо ли говорить, что этого не происходит? В конце концов все заканчивается разочарованием в людях («никто меня не ценит»).





- Жертва следует культурной традиции. Это агрессивная жертвенность, или, если говорить простыми словами, «обязанность нести свой крест». Жертва-манипулятор будет жить с алкоголиком или абьюзером просто потому, что «все так живут». Однако даже от такого нездорового союза жертва получает выгоду: сочувствие окружающих, например.





- Жертва отдает то, чего у нее нет. Манипулятор жертвует не то, что у него имеется в избытке (время, деньги, эмоциональную энергию). Он жертвует то, чего ему и самому не хватает. Рано или поздно от такой негативной жертвенности начинается депрессия и возникает чувство, что никто из окружающих тебя не понимает.





Почему нас бесят слишком услужливые люди













Жертвы жутко раздражают обычных людей потому, что рассчитывают получить взамен кусочек их жизни. В психологии существует понятие эмоционального шантажа. Однако срабатывает он только с близкими людьми, ведь обычным знакомым безразлично, что произойдет с шантажистом.





Психологи и социологи внимательно изучили поведение жертвы-манипулятора и рассказали о способах, которыми такие люди добиваются желаемого. Техника манипуляции называется FOG. Вот 3 чувства, на которых играет жертва, чтобы добиться желаемого:





- Fear (англ.) — страх. Боязнь обидеть, потерять или расстроить манипулятора.

- Obligation (англ.) — ответственность. Своим поведением манипулятор взывает к вашему чувству долга и хочет свалить на вас вину за свои неудачи или плохое настроение.

- Guilt (англ.) — вина. Стыд за то, что вы не оправдали ожиданий.





В Великобритании с недавнего времени действует закон об эмоциональном насилии и принудительном контроле. Это значит, что ни один человек на свете не вправе контролировать другого. Согласно этому закону, гражданин страны не сможет заставить жену приготовить обед, не должен давить на детей, требуя, чтобы те сделали уроки, — можно только попросить. К чему приведет такая практика, пока неясно: у нее есть как очевидные плюсы (защита от домашнего насилия во всех его проявлениях), так и существенные минусы (невозможность точно установить степень вины «насильника»).





Как отвадить от себя человека-жертву













Самый очевидный ответ на этот вопрос — прекратить общение. Но что делать, если в роли манипулятора выступают родители или супруг? Психологи говорят, что ваши отношения можно попытаться оздоровить. И вот как:





- Не давайте манипуляторам то, чего они так хотят. Как только разговор сворачивает в русло «я тебе все дала, а ты неблагодарный», пропускайте подобные реплики мимо ушей и как ни в чем не бывало продолжайте общение.





- Поймите, что вы не несете ответственности за чужое счастье или несчастье.





- «Не можешь победить — возглавь». Если в вашу сторону посыпались обвинения в неблагодарности, начните жаловаться в ответ. Такая тактика помогает сбить с толку манипулятора и перехватить инициативу в разговоре.





- И наконец, поговорите с манипулятором о своих чувствах открыто. Выясните, чего он действительно хочет: может быть, звонок по телефону пожилым родителям раз в неделю решит проблему жалоб.





Что делать, если вы тот самый человек, который готов жертвовать собой ради родных и друзей













Некоторые исследования показывают, что жертвенность в отношениях приводит к депрессии и вечному недовольству собой и окружающими. Человек, ради которого вы приносите эту никому не нужную жертву, ощущает недовольство, и на пользу отношениям это не идет. К тому же чем больше вы будете думать об удобстве окружающих, тем хуже будете себя чувствовать.





Психологи призывают к поиску золотой середины в отношениях. Не стоит быть эгоистом и вовсе не идти на уступки, но и жертвовать собой ради партнера / детей / друзей тоже не самый удачный вариант.





Если вам кажется, что вы лезете из кожи вон ради кого-то, но вас при этом не ценят, то проблема в вас, а совсем не в тех, кто не ценит. Оставьте это гиблое занятие и сделайте что-нибудь для себя.





Как вы думаете, есть ли на свете люди, которые помогают просто так и не ждут ничего взамен? Или любое доброе дело совершается с определенной корыстью (потешить самолюбие, получить ответную услугу)?



