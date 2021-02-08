Почему 8 февраля принято делать предложение руки и сердца

Если вы уже давно хотите сделать предложение своей любимой, а то и любимому, но никак на это не решаетесь, то 8 февраля - это день, который создан именно для вас. Почему? А потому, что 8 февраля в мире отмечается День предложения руки и сердца.

Конечно же можно дотянуть и до 14 февраля, до Дня всех влюбленных, однако в этот день по статистике очень много пар обручаются. Неужели Вы хотите стать одними из многих?

Да и в общем, главное ведь не дата. Главное — чтобы предложение руки и сердца было сделано с любовью. И желательно получило позитивный результат. Тогда уже 14 февраля можно закатить празднование по поводу помолвки.

Существует большое количество различных способов, как можно предложить руку и сердце - от традиционного встать на одно колено и спросить: “Ты выйдешь за меня?”, до различных квестов и флешмобов.













"Телеграф" составил несколько причин, почему все же не стоит делать предложение на День Влюбленных:





- Слишком очевидно и банально. Любая девушка любит романтические поступки, но оригинальность еще никто не отменял.





- Ничего особенного. Каждой девушке хочется, чтобы этот день был особенным, уникальным, только ее, а когда вокруг буквально каждая получает то заветное кольцо и вопрос, сложно быть уникальным.





- День помолвки — важнейшее событие в жизни каждой пары. Неужели Вы хотите присоединиться к огромному количеству пар, которые отвечая на вопрос о том, как вы обручились, рассказывали банальную историю про День влюбленных?





Ну и как итог, 14 февраля резко подымаются цены на романтику. Так, что порадовать свою вторую половинку красивым жестом и предложить стать своей женой влетит в копеечку.