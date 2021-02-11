Не спорю, иногда очень приятно взглянуть на своих родных в суете.

У многих из нас есть привычка носить фотографии членов семьи или любимых в своем кошельке.

Подобная сентиментальность свойственна не только слабому полу, но и мужчинам. Однако народная мудрость разъясняет, почему нельзя носить фото близких в кошельке и чем это грозит.

Недопустимо носить в бумажнике фото близких, которые ушли из жизни. Энергетика смерти настолько разрушительна, что заблокирует денежные потоки, что называется, намертво.

Самое главное - это то, что наши предки верили, что, когда вы так носите фотографии, это негативно сказывается на ауре тех людей. А значит, в жизни дорогих вам людей начнут происходить плохие события, от которых будет тяжело избавиться позже.

Причина первая: энергетическая

У фотографий очень мощная энергетика. Недаром многие колдуны и экстрасенсы проводят различные магические ритуалы на изображениях.

Деньги также обладают сильным энергетическим полем, способным сильно влиять на людей. Получается, что фотография в кошельке находится в эпицентре денежной энергии и пересекает ее, пресекая поток денег и, отворачивая удачу в делах, связанных с финансами.

Хранить собственную фотографию в кошельке нельзя по тем же причинам.



Причина вторая: суеверная

В народе бытует суеверие, которое гласит, что человек, чье фото вы носите в кошельке, никогда не будет счастлив. Людям, которые состоят в романтических отношениях, эта примета сулит скорое расставание и разочарование в любви.

В любом случае, примета говорит о том, что в действительности лучше всего отказаться от ношения фотографий в кошельке. Если вы любите своих близких и хотите как можно чаще любоваться ими, то просто поставьте фото на своем рабочем столе - и приятно, и уж точно безопасно.

А также считается, если снимок хранить в кошельке, то поступление финансовых средств заметно снизится.



Кроме того, в кошелек категорически нельзя класть: