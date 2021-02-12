Нумеролог о магической дате 12.02.21: загадывать желание

Такие магические даты случаются редко - не чаще раза в год. В этом году особым днем будет 12 февраля - 12.02.2021. Его особенность заключается в зеркальности даты.

В этот день, как рассказала "КП" в Украине" нумеролог Лариса Браницкая, открывается портал исполнения желаний - некие ворота между старым и новым, и в этот момент нужно поторопиться вложить то, о чем вы мечтаете и что хотели бы получить. 12 февраля шансы на исполнение наших желаний усиливаются так же, как, например, в Новый год или в день рождения.

- Эта дата связана не только с личностью человека (потому что в ней много единиц), но и с партнерством, что значит - можно загадывать желания и о парах либо в паре, так они усиливаются, - объясняет Лариса Браницкая. - Так как в матрице этого дня есть восьмерка, можно также решать вопросы материального характера - все то, что связано с денежными поступлениями, финансовыми подарками.

Чтобы не удвоить, а утроить свои шансы на воплощение мечты, загадывать желание нужно в 12 часов - дня или ночи.

- Ритуал - как обычно загадываете. Желательно записать, сложить красиво в конвертик, найти место силы в квартире и там оставить - у каждого есть свой "алтарь", - продолжает Лариса Браницкая. - Замечено, что, когда люди через какое-то время возвращались к конвертам, оказывалось, что желание исполнилось. В чем прелесть - что оно исполняется легко.

Поможет исполнению желаний и их визуализация. Нумеролог советует сделать "карту сокровищ": на лист ватмана наклеить картинки с изображениями вашей мечты. Это могут быть отношения, машина, квартира или дача. Их нужно наклеить на ватман в хаотичном порядке, свернуть его и спрятать куда-то, где никто не найдет. Это - если вы "начинающий" ходок к мечте такими путями. Если уже пробовали и мечты исполнялись - можно никуда не прятать, пусть смотрят. Но - только родные, кто наверняка будет "за" то, чтобы у вас все получилось.

- Начинающие своими переживаниями и метаниями - чепуха это или нет, получится или не получится - только навредят, - отмечает Лариса Браницкая. - А еще есть такое понятие, как сглаз - когда чужой лишает вас возможности достичь желаемого, перехватывает энергию для себя. Это тот случай, когда то, чего вы хотите, исполняется у соседа. Мы вкладываем энергию в желание, а ее кто-то забирает, добавляет свою - и все у него получается.

Также важно, чтобы картинки, которые вы будете наклеивать на ватман, вам самим нравились - чтобы хотелось на них смотреть, чтобы они вызывали позитивные эмоции.

Скорость исполнения желания зависит от энергетического ресурса, который у вас был на момент загадывания. Именно поэтому, по словам нумеролога, перед таким днем некоторые предпочитают медитировать, меньше общаться - набираются сил.

- Единичка спереди этой цифры говорит о том, что человеку нужно принять свое истинное желание, совместить его с личным, - отмечает Лариса Браницкая. - Загадывание желания в паре допустимо и даже может усилить его, так как в дате есть и двойка.

Нумеролог советует провести этот день с позитивными мыслями - портал желаний усиливает все, что человек несет в себе в этот день. Если позитив - то и жизнь станет лучше, а если страдания и переживания - то и поводов для них станет больше.