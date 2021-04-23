19 признаков того, что вашей психике нужна помощь
Необходимо научиться распознавать и реагировать на признаки ухудшения психического здоровья. Об этом рассказал Тина Берадзе, психиатр, психотерапевт и клинический психолог, для «ВВС News Украина».
Эмоционально — когнитивные признаки:
Сниженное (подавленное) или повышенное настроение
Ощущение тревоги и необоснованная тревожность
Раздражительность или проявления злости к себе или окружающим людям
Повторяющиеся негативные мысли о себе, об окружающих, о будущем
Снижена концентрация и внимание
Апатия, рассеянность
Физиологические признаки:
Бессонница
Постоянная усталость, быстрая утомляемость или излишняя активность или избыток энергии
Изменение аппетита. Недоедания или переедания
Проблемы с пищеварением, желудком, кишечником
Физические боли — главные, сердечные, в области поясницы, мышечные
Повышены или понижены сексуальные потребности
Двигательная заторможенность или резкое увеличение двигательной активности
Социальные признаки:
Отсутствие желания общаться с людьми, трудности с функционированием в коллективе
Чрезмерная социальная активность в реальной жизни или в социальных сетях
Трудности в коммуникации с людьми
Злоупотребление алкоголем, наркотическими веществами, лекарствами
Проблемы в обучении или на работе при выполнении задач
Отсутствие жизненных интересов, мотивации.
Отдельно эти признаки могут характеризовать временные отклонения от нормы, но в совокупности они могут быть свидетельством ухудшения психического здоровья.
Источник: https://cursorinfo.co.il/