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23 апреля 21, 11:02
19 признаков того, что вашей психике нужна помощь
психика
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Наше психологическое здоровье очень сложное, динамичное и неоднозначное.
Необходимо научиться распознавать и реагировать на признаки ухудшения психического здоровья. Об этом рассказал Тина Берадзе, психиатр, психотерапевт и клинический психолог, для «ВВС News Украина».

Эмоционально — когнитивные признаки:

Сниженное (подавленное) или повышенное настроение
Ощущение тревоги и необоснованная тревожность
Раздражительность или проявления злости к себе или окружающим людям
Повторяющиеся негативные мысли о себе, об окружающих, о будущем
Снижена концентрация и внимание
Апатия, рассеянность

Физиологические признаки:

Бессонница
Постоянная усталость, быстрая утомляемость или излишняя активность или избыток энергии
Изменение аппетита. Недоедания или переедания
Проблемы с пищеварением, желудком, кишечником
Физические боли — главные, сердечные, в области поясницы, мышечные
Повышены или понижены сексуальные потребности
Двигательная заторможенность или резкое увеличение двигательной активности

Социальные признаки:

Отсутствие желания общаться с людьми, трудности с функционированием в коллективе
Чрезмерная социальная активность в реальной жизни или в социальных сетях
Трудности в коммуникации с людьми
Злоупотребление алкоголем, наркотическими веществами, лекарствами
Проблемы в обучении или на работе при выполнении задач
Отсутствие жизненных интересов, мотивации.

Отдельно эти признаки могут характеризовать временные отклонения от нормы, но в совокупности они могут быть свидетельством ухудшения психического здоровья.

Источник: https://cursorinfo.co.il/
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