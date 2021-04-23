19 признаков того, что вашей психике нужна помощь

Необходимо научиться распознавать и реагировать на признаки ухудшения психического здоровья. Об этом рассказал Тина Берадзе, психиатр, психотерапевт и клинический психолог, для «ВВС News Украина».





Эмоционально — когнитивные признаки:





Сниженное (подавленное) или повышенное настроение

Ощущение тревоги и необоснованная тревожность

Раздражительность или проявления злости к себе или окружающим людям

Повторяющиеся негативные мысли о себе, об окружающих, о будущем

Снижена концентрация и внимание

Апатия, рассеянность





Физиологические признаки:





Бессонница

Постоянная усталость, быстрая утомляемость или излишняя активность или избыток энергии

Изменение аппетита. Недоедания или переедания

Проблемы с пищеварением, желудком, кишечником

Физические боли — главные, сердечные, в области поясницы, мышечные

Повышены или понижены сексуальные потребности

Двигательная заторможенность или резкое увеличение двигательной активности





Социальные признаки:





Отсутствие желания общаться с людьми, трудности с функционированием в коллективе

Чрезмерная социальная активность в реальной жизни или в социальных сетях

Трудности в коммуникации с людьми

Злоупотребление алкоголем, наркотическими веществами, лекарствами

Проблемы в обучении или на работе при выполнении задач

Отсутствие жизненных интересов, мотивации.





Отдельно эти признаки могут характеризовать временные отклонения от нормы, но в совокупности они могут быть свидетельством ухудшения психического здоровья.



