Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 мая

Гороскоп от телеграмм-канала UASTRO – https://t.me/uastrolog. У нас гороскопы на каждый день, интересные факты об астрологии. Можно заказать личный гороскоп.

♈️ ОВНЫ, вы ожидаете чего-то важного и готовитесь к необычным впечатлениям, новому опыту. Будете думать о будущем, строить планы. Сегодня будут встречи, дружеские беседы. Можете получить хорошие новости. Среди прочего, будете обдумывать отпуск, может быть станете планировать поездку.

♉️ ТЕЛЬЦЫ, хороший момент для осуществления любых важных дел. И вообще, сейчас ситуация, когда какое-то важное решение зависит от вас, и вы можете продемонстрировать свои лучшие качества. Но экономьте силы. Сейчас момент, когда легко их растратить и к вечеру буквально валиться с ног.

♊️ БЛИЗНЕЦЫ, вам нельзя идти напролом, нужно искать обходные пути. Будьте дипломатом, вам требуется чья-то поддержка для осуществления задуманного. Отличный день для тех, кто учится или устраивается на работы. Вообще, день хорош для всех переговоров по поводу работы, но не забывайте – начальство не особенно любит, когда его грузят в выходной.

♋️ РАКИ, у вас могут быть расходы, которые вы не планировали. Также вы можете завидовать друзьям, у которых нет проблем с деньгами. Можете ощущать, что вам не хватает свободы, и вам приходится поступать не так, как вы хотите. Но не спешите что-то менять. Сейчас вам не стоит много говорить и выяснять отношения – иначе будут потери. Старайтесь, чтобы как можно меньше людей знало о ваших планах.

♌️ ЛЬВЫ, будут приятные события в семейной сфере. А также звезды сулят гармонию в личных делах – сейчас отличный момент для свидания, романтического вечера. Вообще, вы наверное, сейчас чего-то очень хотите от другого человека. И это не обязательно любовь – может быть нечто материальное. Вы готовы на уступки и одолжения ради осуществления своего желания. Секрет тут в том, что и от вас много чего хотят. Поэтому речь может идти о взаимных уступках.

♍️ ДЕВЫ, будете наверное скучать. Трудно найти, чем себя занять. Лучше большие дела не начинать, а вот для небольших забот, хозяйственных хлопот момент отличный. Сейчас не время строить планы и думать о будущем. Потому что вы не знаете чего-то важного. Уже завтра все станет гораздо яснее.

♎️ ВЕСЫ, есть какая-то проблема в эмоциональной сфере. Вас что-то может раздражать, нервировать. Какие-то обязанности могут отвлечь вас от романтических переживаний. С другой стороны, вас могут ждать денежные поступления – премия или выигрыш. Но вы склонны к неоправданному риску – и это неправильно.

♏️ СКОРПИОНЫ, день хорош для домашних дел, работы вместе с родственниками или членами семьи. И не хорош для важной работы в одиночку. Она будет связана с нервотрепкой и потерями времени. Можете получить известие от родителей или отправитесь сегодня с ними по каким-то делам. За рулем следует быть внимательнее – повышается опасность ДТП.

♐️ СТРЕЛЬЦЫ, вам надо бороться с ленью. Не сидите дома, ведите активный образ жизни, больше общайтесь. Пока вы в одиночестве, в голову могут лезть грустные мысли. В будничном разговоре можете услышать для себя нечто важное. Или он натолкнет вас на отличную идею. Удача ждет в поездках.

♑️ КОЗЕРОГИ, ваши дела так или иначе будут связаны с покупками, поиском денег. А также с легким азартом. День может быть очень важным в плане бизнеса, доходов. Вам будет чуть-чуть везти. Кто-то может проявлять нездоровый интерес к вашим личным вопросам или давать советы. Вы можете резко реагировать, но конфликтов сегодня лучше избегать.

♒️ ВОДОЛЕИ, день очень хороший и продуктивный. У вас будет и много энергии. Все ваши проблемы решатся, а желания должны быстро исполнится. Но есть серьезный риск какого-то конфликта, противостояния. Планов это вам не испортит, но может повлиять на настроение. Конфликтов лучше избегать.

♓️ РЫБЫ, сегодня день, когда лучше вести себя тихо и оставаться на заднем плане. Бывает, что инициатива наказуема - это как раз про сегодня. Лучше ничего не предпринимать, больше времени провести в одиночестве. Все, что не получилось сегодня, уже завтра выйдет на отлично.