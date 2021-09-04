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4 сентября 21, 11:20
Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 сентября 2021
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День интуиции и неожиданных открытий – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака.
В субботу, 4 сентября, 27-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Лев.
 
Луна в Льве – время энергичных начинаний, общения и развлечений. У людей возрастает склонность к авантюрам и риску, поэтому стоит отложить все серьезные финансовые дела, подписание договоров и сделки с недвижимостью.
 
Благоприятный период для реализации творческих замыслов и посещения театров, музеев, выставок.
 
4 сентября – день обострения интуиции и жизненные открытий. Любая работа будет спориться, поэтому можно заняться старыми неразрешенными делами.
 
Можно неожиданно найти выход из трудной ситуации, которая давно не давала покоя. Желательно отдать долги.
 
В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.
 
Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 сентября 2021
 
Овен (21.03−19.04)
 
Звезды советуют Овнам провести время наедине и собраться с мыслями. Планы нужно построить так, чтобы встреч и мероприятий было как можно меньше.
 
В общении с близкими, особенно старшего поколения, важно проявить терпение и деликатность – это поможет избежать ссор и серьезных конфликтов в ближайшем будущем.
 
Телец (20.04−20.05)
 
День удачный для индивидуальных проектов, творчества, совершенствования, а вот коллективная работа не принесет пользы.
 
В личной жизни Тельцов наступит спокойствие и взаимопонимание. Удачный момент закрыть накопившиеся недоразумения и начать новый этап.
 
Близнецы (21.05−21.06)
 
Близнецов ожидает благоприятный день: в делах и общении будет сопутствовать удача, вероятно улучшение финансового положения.
 
Звезды сулят возможность легко получить то, что раньше казалось недостижимым. Важно вспомнить об отдыхе и восстановлении сил.
 
Рак (22.06−22.07)
 
Вызовы дня потребуют от Раков решительности и эмоциональной выдержки. Возможна конфликтная ситуация с родственниками, бытовые проблемы и неожиданная ситуация на работе.
 
К вечеру страсти улягутся и наступит оптимальное время для спокойного анализа и отдыха.
 
Лев (23.07−22.08)
 
Звезды обещают Львам благоприятный день для оформления бумаг и финансовых сделок. Не исключена командировка или деловая поездка.
 
Возможны конфликтные ситуации с окружающими, нежелательны новые знакомства.
 
Дева (23.08−22.09)
 
Девы столкнутся с неожиданностями, как приятными, так и не очень. Однако переживать не стоит: звезды обещают, что представители знака преодолеют любые трудности.
 
В этот день работоспособность будет на максимуме, поэтому удастся решить многие дела. Вечером возможна встреча со старым другом.
 
Весы (23.09−22.10)
 
День Весов будет наполнен приключениями и непредвиденными ситуациями, возможен обман. Лучше отложить визиты и поездки, а также не давать обещаний.
 
Важно организовать себе отдых и восполнить энергетические потери в кругу друзей или близких.
 
Скорпион (23.10−21.11)
 
Для Скорпионов день сложится неоднозначно. Первая половина окажется наиболее удачной для решения важных вопросов, крупных приобретений, различных сделок. А во время второй возможны неприятности, которые отнимут много сил и энергии.
 
Чтобы держать ситуацию под контролем, звезды советуют сохранять спокойствие и бдительность.
 
Стрелец (22.11−21.12)
 
Стрельцов одолеет лень, а общение с окружающими принесет разочарование и негативные эмоции. Чтобы не усугубить ситуацию, нужно избегать выяснения отношений и открытых конфликтов.
 
Вечером возможно резкое ухудшение самочувствия. 
 
Козерог (22.12−19.01)
 
Звезды обещают Козерогам спокойный, размеренный день. Достичь поставленных целей поможет рациональное планирование и распределение сил.
 
Удачно сложатся поездки, путешествия, прогулки, отдых на природе и общение с друзьями.
 
Водолей (20.01−18.02)
 
Водолеям улыбнется успех в профессиональной деятельности и финансовых делах, однако важно избегать неоправданного риска.
 
Звезды советуют уделить внимание супружеским отношениям и организовать семейный отдых. 
 
Рыбы (19.02−20.03)
 
У Рыб сложится довольно пассивный день: прогресса в делах не предвидится, а общение не принесет удовольствия. 
 
Представителями знака будут управлять эмоции, поэтому важно избегать конфликтов и ссор. Хорошее время заняться уборкой дома или работой в саду.

Источник: https://korrespondent.net/
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