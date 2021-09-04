В субботу, 4 сентября, 27-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Лев.

Луна в Льве – время энергичных начинаний, общения и развлечений. У людей возрастает склонность к авантюрам и риску, поэтому стоит отложить все серьезные финансовые дела, подписание договоров и сделки с недвижимостью.

Благоприятный период для реализации творческих замыслов и посещения театров, музеев, выставок.

4 сентября – день обострения интуиции и жизненные открытий. Любая работа будет спориться, поэтому можно заняться старыми неразрешенными делами.

Можно неожиданно найти выход из трудной ситуации, которая давно не давала покоя. Желательно отдать долги.

В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 сентября 2021

Овен (21.03−19.04)

Звезды советуют Овнам провести время наедине и собраться с мыслями. Планы нужно построить так, чтобы встреч и мероприятий было как можно меньше.

В общении с близкими, особенно старшего поколения, важно проявить терпение и деликатность – это поможет избежать ссор и серьезных конфликтов в ближайшем будущем.

Телец (20.04−20.05)

День удачный для индивидуальных проектов, творчества, совершенствования, а вот коллективная работа не принесет пользы.

В личной жизни Тельцов наступит спокойствие и взаимопонимание. Удачный момент закрыть накопившиеся недоразумения и начать новый этап.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецов ожидает благоприятный день: в делах и общении будет сопутствовать удача, вероятно улучшение финансового положения.

Звезды сулят возможность легко получить то, что раньше казалось недостижимым. Важно вспомнить об отдыхе и восстановлении сил.

Рак (22.06−22.07)

Вызовы дня потребуют от Раков решительности и эмоциональной выдержки. Возможна конфликтная ситуация с родственниками, бытовые проблемы и неожиданная ситуация на работе.

К вечеру страсти улягутся и наступит оптимальное время для спокойного анализа и отдыха.

Лев (23.07−22.08)

Звезды обещают Львам благоприятный день для оформления бумаг и финансовых сделок. Не исключена командировка или деловая поездка.

Возможны конфликтные ситуации с окружающими, нежелательны новые знакомства.

Дева (23.08−22.09)

Девы столкнутся с неожиданностями, как приятными, так и не очень. Однако переживать не стоит: звезды обещают, что представители знака преодолеют любые трудности.

В этот день работоспособность будет на максимуме, поэтому удастся решить многие дела. Вечером возможна встреча со старым другом.

Весы (23.09−22.10)

День Весов будет наполнен приключениями и непредвиденными ситуациями, возможен обман. Лучше отложить визиты и поездки, а также не давать обещаний.

Важно организовать себе отдых и восполнить энергетические потери в кругу друзей или близких.

Скорпион (23.10−21.11)

Для Скорпионов день сложится неоднозначно. Первая половина окажется наиболее удачной для решения важных вопросов, крупных приобретений, различных сделок. А во время второй возможны неприятности, которые отнимут много сил и энергии.

Чтобы держать ситуацию под контролем, звезды советуют сохранять спокойствие и бдительность.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцов одолеет лень, а общение с окружающими принесет разочарование и негативные эмоции. Чтобы не усугубить ситуацию, нужно избегать выяснения отношений и открытых конфликтов.

Вечером возможно резкое ухудшение самочувствия.

Козерог (22.12−19.01)

Звезды обещают Козерогам спокойный, размеренный день. Достичь поставленных целей поможет рациональное планирование и распределение сил.

Удачно сложатся поездки, путешествия, прогулки, отдых на природе и общение с друзьями.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеям улыбнется успех в профессиональной деятельности и финансовых делах, однако важно избегать неоправданного риска.

Звезды советуют уделить внимание супружеским отношениям и организовать семейный отдых.

Рыбы (19.02−20.03)

У Рыб сложится довольно пассивный день: прогресса в делах не предвидится, а общение не принесет удовольствия.

Представителями знака будут управлять эмоции, поэтому важно избегать конфликтов и ссор. Хорошее время заняться уборкой дома или работой в саду.



