5 привычек, которые помогают успешным людям экономить время

Каждый человек на земле получает "в подарок" ежедневно 1440 минут, но все используют их по-разному. Чтобы каждая минута была использована с умом, воспользуйтесь несколькими рекомендациями, которые помогают успешным людям оставаться продуктивными и достигать своих целей.

Что быстрее: загрузить посудомоечную машину или самостоятельно мыть каждую тарелку? Результат в обоих вариантах один и тот же, но усилия, которые нужно приложить для реализации каждого из них, будут кардинально разными. Попытка Джозефины Кокрейн, которая в 1893 году представила свою посудомоечную машину, была не просто новаторской, она появилась от лени. Джозефина не хотела мыть каждую ложку вручную и нашла способ сделать это более эффективно.

Вместо того, чтобы просто сидеть и делать утомительную работу, попробуйте найти способ сделать ее менее утомительной. Создавайте рабочие процессы, автоматизируйте их, подходите к ним новаторски, чтобы получать нужный результат с меньшими усилиями. А освободившееся время используйте для решения других вопросов. Когда вы оглянетесь, вы увидите, что сделали гораздо больше, чем ваши коллеги или конкуренты.

Большинство людей составляют списки дел и считают, что обязаны выполнять все последовательно. Но это не разумный и не эффективный подход. Вместо этого выполняйте дела тогда, когда у вас достаточно времени на какое-то из них. Например, у вас есть десять минут до начала следующей встречи — выполните простую задачу. Если рейс задерживается на два часа — займитесь решением более сложного вопроса. Делайте все, что можете, когда можете, и к концу дня дела из списка будут вычеркнуты, а у вас останется еще время для себя.

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Вместо того, чтобы смотреть в иллюминатор самолета или листать соцсети в метро, используйте это время с пользой для себя. Отвечайте на сообщения и электронные письма, готовьтесь к совещанию или слушайте обучающие материалы для повышения своего профессионализма. Относитесь к каждому моменту времени как к возможности.

Каждый раз, когда вы думаете о том, чтобы что-то сделать, подумайте о потенциальной окупаемости инвестиций. Провести вечер за ужином со старым другом может быть очень заманчиво, но вы уверены, что получите от этой встречи то, что вам нужно? Оправдает ли удовольствие от встречи потраченное на нее время? Если ваш ответ "нет", откажитесь от этого — вы не обязаны делать то, что не приносит вам пользы или удовольствия.

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Большинство бизнес-лидеров наивно думают, что им необходимо активно участвовать во всех аспектах деятельности своего предприятия, но реальность такова, что попытка быть мастером на все руки не делает вас мастером ни в чем. Вместо этого выясните, в чем ваша суперсила, и развивайте ее до тех пор, пока абсолютно никто не сможет сделать это лучше вас. Не беспокойтесь о вещах, в которых вы от природы не преуспеваете. Найдите людей, которые делают это гораздо лучше вас, и позвольте им проявить себя. Когда вы находите то, что получается у вас лучше всех, а остальное отдаете на аутсорсинг, происходит чудо и дела начинают двигаться гораздо быстрее. Все процессы упрощаются, а результаты могут вас поистине поразить.

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