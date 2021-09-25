26 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам

Многие женщины даже не задумываются об опасности, таящейся в некоторых фразах и словах, а ведь они могут попросту «взорвать» даже долговременные отношения.

Так что же категорически нельзя говорить вашему избраннику?





1. «Вот вечно у тебя все через..»





Подобная фраза просто унизительна для любого мужчины, и ею вы навсегда отобьете его желание делать что-то ради вас. Неважно, что вызвало ваше недовольство: ремонт по дому, неудачная сборка нового комода или замена розетки. Мужчина априори должен чувствовать себя героем, совершающим подвиги ради избранницы.





2. «Размер в постели не так уж и важен…»





Ни под какими соусами не предлагайте это блюдо своему любимому, даже если вы говорите, что он лучше бывшего в разы – любое сравнение на сексуальном поприще может вызвать разлад. О своих бывших мужчинах расскажите всего один раз и никогда не возвращайтесь к этой теме. А на его вопросы о том, как было с тем или иным сексуальным партнером, ограничьтесь поверхностными ответами и скажите, что вам с ним очень хорошо!





3. «А я говорила!!»





Женщина поистине мудрая никогда не будет упрекать мужчину, если его постигла неудача или поражение – кто от этого может быть застрахован? Вы думаете, мужчина сам не понимает, что у него не получилось, и не винит себя за промах? И вместо неуемной пилы, будьте поддержкой в трудный период.





4. « Нам срочно нужно поговорить о кое-чем важном. У нас будет серьезный разговор…»





Подобные фразы ничего, кроме как нервозности и раздражения не вызывают, а пик ее «совершенства» наступает тогда, когда это сообщается утром по смс, а поговорить получится лишь вечером. Как вы думаете, что вы получите после дня, полного неприятных загадок, напряженности и волнений? Озвучьте сразу важные вещи, чтобы мужчина мог проработать в уме варианты решений.





5. «Ты не получишь секса, пока..».





Вариаций может быть миллионы, но такие манипуляции оборачиваются одним – мужчина находит себе любовницу, которая хочет заниматься с ним сексом в любое время без условий. Дамы, неужели секс нужен только лишь мужчинам, а вам на него совсем наплевать?





6. «Твоя мама меня достала нравоучениями и советами. От твоего дяди меня тошнит..»





Даже если вы всеми фибрами души ненавидите его маму, брата или тетю, никогда не обсуждайте их в отрицательном поле. Ни в коем случае нельзя переходить на личности и говорить негативно о его матери – это табу. Лучше сказать так: «Мне не очень комфортно, что мама обсуждает нашу семью. Мне неловко, когда твой дядя на меня недвусмысленно смотрит».





7. « Я по горло сыта твоими глупыми увлечениями. Как можно убивать свое время на этот футбол? (рыбалку)».





Не стоит оскорбительно выражаться о любимых хобби вашего мужчины, даже если вам кажется, что это глупость и полная ерунда. И если вы не разделяете его увлечения, покажите любимому, что вы, хотя бы их не отвергаете. Ваше монотонное жужжание о том, как вам надоело, когда он смотрит матч, не изменит ситуации – он так и будет любить свой футбол, но отношения в этот момент у вас всегда будут напряженными. Вам это нужно? И неужели ваш любовный сериал, Дом-2 или вампирская сага полезней?





8. «А вот Петя…»





И понеслась: муж Вальки заработал на новую шубку, а Зинкин уже стал заместителем директора и получает кучу денег. Красочные описания безупречного неизвестного героя бросят в жар даже самого выдержанного мужчину. Когда-нибудь вы услышите: «Я так рад за Петю и восхищен его талантами и успехами, так вот собирай свои чемоданы и вали-ка к этому герою – не трать свою жизнь на такого неудачника, как я!»





9. «Ты мой плюшевый котик, пузатик, масик, пусик, кукусик..».





Если вы решитесь сюсюкать с вашим любимым при его друзьях, то будет беда – его засмеют, пусть даже по-приятельски. Замените подобные слова хотя бы на «милый, дорогой». Хотя все ваши нежные слова лучше оставить до тех пор, пока не останетесь наедине.





10. « Да это просто мой бывший..».





Вам написали сообщение в соцсетях, и вы небрежно кидаете: «А, это всего лишь бывший парень». Он подумает, что вы просто напросто легкомысленная особа, для которой очередные отношения ничего не значат. Или же, вы общаетесь с бывшим парнем и пытаетесь скрыть это от своего мужчины.





11. «Поступи как мужик»





А он сейчас, простите, кто? Получается, что сейчас вы его этим самым настоящим мужиком не считаете. Подобная мотивация мужчины к геройским поступкам ради вас сошла на ноль.





12. «Я справлюсь сама..».





Ваш мужчина считает себя сильным героем, который справится с любой задачей, поэтому искренне предлагает свою помощь. Он получит от этого удовольствие – ведь он мужик! Позвольте ему открыть консервы, подвинуть тяжелый стол или вкрутить лампочку, и, хотя вы все это можете сделать сами, позвольте ему получить моральный кайф от проделанного. И обязательно поблагодарите за помощь.





13. «Тебе пора пойти в спортзал и сесть на диету..».





А вам разве приятно, когда вам в нос тычут физическими недостатками? Вы наверняка покрываетесь мурашками от негодования, когда на работе сотрудницы бросают: «Ой, как ты поправилась! А стройнее тебе было лучше!». Ваш мужчина может и проглотит обиду, хотя она и нанесет удар по его самолюбию, но в его сердце навсегда поселится неуверенность и комплексы, что у него «большое пузо, как у беременной». Вы рискуете, что он будет доказывать себе свою привлекательность, прибегая к помощи других женщин, и вскоре уйдет к той, кто полюбит его таким, какой он есть.





14. «Как тебе мой новый маникюр, платье, туфли?».





Никогда не задавайте подобных вопросов своему мужчине, так как ему абсолютно все равно на такие вещи. Если избранник Вас любит, для него вы всегда будете привлекательной и самой красивой.





15. «А вот моя мама говорит, что надо…».





Если ваша мама мудрая женщина и дает советы для сохранения семейного счастья, пусть это останется вашими милыми тайнами. Зачем говорить об этом вашему мужчине, ведь он подумает, что вы не имеете собственного мнения.





16. «Ты ничего не замечаешь?».





Он что, следователь или опытный криминалист, с ходу определить, что ваши волосы стали короче на 2 см и были осветлены на один тон? Задавая такие вопросы, готовьтесь к тому, что его ответ вас может глубоко разочаровать!





17. «А ты помнишь, какой сегодня день?»





Мужчина нервно перебирает на задворках памяти все известные ему даты: именины, день знакомства, день рождения вашей мамы. Даже если он забыл о каком-то событии это не равносильно тому, что забыли о вас. Мужчин тошнит от любой показухи, а вот в ваших руках создать праздник самой – ведь вам важно обоюдное удовольствие, а не соблюдение всех прозрачных формальностей?





18. « Ты не способен понять меня, моих тонких душевных струн…»





Может проблема в том, что вы не умеете нормально объяснять, в чем причина ваших переживаний и волнений? Он же не экстрасенс, чтобы улавливать смену настроения, и тратить время на поиск и разбор причин, почему вы уже три часа пребываете в депрессии.





19. «Ничего не случилось. Все нормально!».





Вы надули губки, обиженно молчите и на любые вопросы натянуто отвечаете: «Нет. У меня все хорошо, ничего не произошло». А через час театрально бросаетесь на диван в мучительных рыданиях, обвиняя его в черствости и бесчувственности. Вот тут и слагаются анекдоты про женскую логику. Сразу скажите, чем вы расстроены, и что вас беспокоит – проблема решится, и будет мир и покой.





20. «Сколько девушек у тебя было до меня?».





А что будет, если он промолчит, уйдет на кухню (считать), а через полчаса горделиво сообщит: «58!». Оно вам надо со своими пятью бывшими мужчинами?





21. «Я не могу без тебя прожить и дня..»





Как эти фразы пугают мужской пол, кто бы знал. С виду вы не похожи на беззащитного младенца, требующего ежесекундной опеки и заботы? Подобные фразы дают в руки мужчины власть, и вы можете стать безвольной тряпкой, о которую вытирают ноги и пользуются в любое время.





22. « О чем ты сейчас думаешь?».





Не достаточно ли вам того, что вы на короткой ноге с женой шефа и лучшие подружки с его сестрой и мамой и обсуждаете его милые недостатки за чашкой чая? Или тотальный контроль в виде ежечасных смс и бесконечных звонков вы считаете допустимым? Пусть хоть в мыслях ваш мужчина будет свободно скакать на коне по полю удовольствий и запрещенных развлечений. Личное пространство должно быть у каждого.





23. « Ты ведешь себя как маленький ребенок».





А вы начинаете напоминать заботливую наседку, опекающую каждый шаг. Он засел в танчики или мочит зомби в компьютерной игре? Сделайте так же: не готовьте ужин, включите любовное кино и вдоволь порыдайте на сентиментальных моментах. Скоро голодные позывы в животе мужа заставят его помочь вам на кухне в приготовлении еды.





24. «Вот если бы ты любил меня по-настоящему, то ты..»





Полный взрыв коры головного мозга, после которого ваш мужчина сам себе задаст вопрос: «Блин, точно, я ее не так сильно люблю, раз не таскаю 101 розу и плюшевых мишек». Может бросить все и найти настоящие чувства, чтоб в сердце жар, а в голову безрассудство?»





25. «Этого мы себе не сможет позволить…»





Если ваш мужчина после зарплаты решил потратить все деньги на новые удочки или надувную лодку, о которой он мечтал уже много лет, не зудите над ухом – дайте ему это счастье! Разделите с ним эту радость, и станьте кормильцем семьи на один месяц – ничего с вами не случится. А поддержка эмоционального порыва вашего избранника вскоре вам вернется, и вы без труда получите новую шубку или телефон.





26. «А когда у нас будет свадьба?».





Тут вариантов два: или вы его добьете и заставите надеть себе на пальчик заветное колечко, или ваши мечты так ими и останутся. Ваш избранник может еще не готов или вы слишком торопите события.





Можно привести еще массу примеров глупых фраз, которые дамы бросают своей второй половине, но учитесь быть мудрыми, следите за словами, чтобы не разрушить отношения до основания. Не зря психологи советуют хорошо подумать о последствиях, которые может принести любая необдуманная, глупая фраза.



