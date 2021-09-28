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28 сентября 21, 10:23
Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 сентября 2021
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День поиска счастья и завершения дел – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака.
Во вторник, 28 сентября, 22-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Близнецы.
 
Луна в Близнецах – период быстрых и энергичных дел, однако в силу возросшей импульсивности лучше отложить долгосрочные проекты и занятия, требующие особой концентрации внимания.
 
Подходит для финансовых операций, получения и обмена информацией, коротких поездок и ведения переговоров.
 
28 сентября – хороший день для осмысления жизненного опыта, строительства планов на будущее и окончания любого дела.
 
В фазу Убывающей Луны снижается жизнеспособность и человек быстрее устает, теряет энергию и становится менее активным.
 
Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.
 
Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 сентября
 
Овен (21.03−19.04)
 
На планы Овнов, касающиеся продвижения на работе или повышения зарплаты, может повлиять неожиданное событие. Чтобы избежать негативных последствий представителям знака нужно убрать импульсивность и раздражительность.
 
День благоприятен для спокойного отдыха, наведения порядка в доме, размышлений и общения с близкими.
 
Телец (20.04−20.05)
 
Тельцам нельзя хитрить и прибегать к обману, в попытках достичь желаемого. Звезды предостерегают, что в этот день все тайное быстро станет явным. 
 
Вероятны неожиданный конфликт или проблема, связанная с прошлым.
 
Близнецы (21.05−21.06)
 
Близнецов ожидает хороший день для наведения порядка в доме и покупок. Однако неожиданное известие или размолвка с близким человеком может нарушить все планы.
 
Звезды советуют проявить осторожность в общении и не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня.
 
Рак (22.06−22.07)
 
Ракам рекомендуется заняться делами, связанными с семьей и домом, а также не вступать в конфликты. День благоприятен для важных покупок и приобретений.
 
Можно смело доверять интуиции в решении важных вопросов. 
 
Лев (23.07−22.08)
 
Звезды советуют Львам избегать любовных авантюр, не заниматься рискованными делами и не пытаться изменить уже сложившиеся отношения. 
 
День подходит для физической активности, общения и поиска информации. Полезно пересмотреть ближайшие планы и открыться новому опыту.
 
Дева (23.08−22.09)
 
Девам можно смело браться за любое дело – звезды обещают поддержку и помощь со стороны влиятельной особы или друзей. Важно хорошо продумать свои действия, избегая поспешности и злости.
 
Во второй половине дня возможны неожиданные новости, которые выведут из равновесия и сильно повлияют на самочувствие.
 
Весы (23.09−22.10)
 
Прекрасный день для новых начинаний, вложения денег, обращения за помощью к влиятельным лицам. Активные действия помогут создать фундамент для будущих успехов.
 
Звезды предостерегают от проявления агрессии, ссор и конфликтов – все это может испортить благоприятную картину. 
 
Скорпион (23.10−21.11)
 
Скорпионы могут надеяться на удачу во всем: от личных отношений до решения серьезных деловых задач. Главное – следить за словами и избегать резких суждений.
 
Вероятны новые интересные знакомства и приятное общение.
 
Стрелец (22.11−21.12)
 
Звезды обещают Стрельцам успешный день для заключения сделок, налаживания деловых контактов и партнерских отношений. 
 
Рекомендуется избегать поездок и посвятить свободное время домашним делам.

Козерог (22.12−19.01)
 
У Козерогов появится шанс улучшить финансовое положение, завести новые знакомства и активизировать деятельность в бизнесе. 
 
Во второй половине дня вероятны хорошие известия.
 
Водолей (20.01−18.02)
 
Воинственный и порой агрессивный настрой Водолеев может привести к ссорам и конфликтам. Романтические свидания лучше отложить – резкость и критичность в общении негативно скажется на дальнейшем общении.
 
Представителям знака полезно будет заняться рутинными делами, которые не предусматривают тесного взаимодействия с людьми.
 
Рыбы (19.02−20.03)
 
У Рыб удачно сложатся новые знакомства и дела на работе. День благоприятен для возобновления старых отношений и покупок.
 
Звезды обещают прилив сил и романтические приключения.

Источник: https://korrespondent.net/
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