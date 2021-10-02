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2 октября 21, 10:12
Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 октября 2021
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Прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака.
В субботу, 2 октября, 26-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Лев.
 
Луна в Льве – время энергичных начинаний, общения и развлечений. У людей возрастает склонность к авантюрам и риску, поэтому стоит отложить все серьезные финансовые дела, подписание договоров и сделки с недвижимостью.
 
Благоприятный период для реализации творческих замыслов и посещения театров, музеев, выставок.
 
2 октября – сложный день, во время которого желательно воздержаться от любой активной деятельности, сохраняя жизненные силы.
 
Хороший момент, чтобы освободиться от ненужных контактов и оценить жизненные приоритеты.
 
В фазу Убывающей Луны снижается жизнеспособность и человек быстрее устает, теряет энергию и становится менее активным.
 
Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.
 
Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 октября
 
Овен (21.03−19.04)
 
Овны столкнутся с трудностями в семейных отношениях, однако развитая интуиция поможет найти выход из сложившейся ситуации. В целом день благоприятен для оформления бумаг и финансовых сделок.
 
Телец (20.04−20.05)
 
Тельцов ожидают серьезные перемены в личной жизни. Главное – проявить решительность и не упустить шанс, подаренный судьбой. 
 
Близнецы (21.05−21.06)
 
У Близнецов усилится притягательность, дар предвидения и интуиция. Вероятны удачные свидания и дружеские встречи, которые приведут к переменам.
 
Рак (22.06−22.07)
 
Раки получат возможность решить семейные проблемы. Благоприятный день для коллективных мероприятий, физической активности, отдыха на свежем воздухе.
 
Лев (23.07−22.08)
 
Львы могут надеяться на хорошие новости, связанные с близкими или успехом в любовных отношениях. Звезды не рекомендуют отказывать в просьбах.
 
Дева (23.08−22.09)
 
Девам придется отстаивать свои жизненные принципы и идеалы. Нежелательно уезжать далеко от дома, а также много времени проводить на публике.
 
Весы (23.09−22.10)
 
Самочувствие и настроение Весов будет на высоте, а прилив энергии поможет решить массу вопросов. Возможны полезные знакомства.
 
Скорпион (23.10−21.11)
 
Семья и дом Скорпионов потребуют больше внимания, чем обычно. Возможно обострение эмоциональности и обидчивость, которые лучше держать под контролем. 
 
Стрелец (22.11−21.12)
 
Стрельцы столкнутся с множеством соблазнов, которые вряд ли удастся реализовать. Звезды советуют следить за языком не давать обещаний.
 
Козерог (22.12−19.01)
 
Звезды сулят Козерогам хороший день для занятия хозяйством и наведения порядка дома. Полезными будут процедуры для укрепления здоровья.
 
Водолей (20.01−18.02)
 
Водолеям придется решать сложные дела, которые потребуют терпения и сдержанности. Не исключены потери и неудачи. Звезды советуют проявить осторожность в отношениях.
 
Рыбы (19.02−20.03)
 
Творчество поможет Рыбам отвлечься от рутины и компенсирует неприятные личные переживания. В целом день подарит чувство удовлетворения и уверенности в своих силах.

Источник: https://korrespondent.net/
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