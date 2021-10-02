Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 октября 2021

В субботу, 2 октября, 26-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Лев.

Луна в Льве – время энергичных начинаний, общения и развлечений. У людей возрастает склонность к авантюрам и риску, поэтому стоит отложить все серьезные финансовые дела, подписание договоров и сделки с недвижимостью.

Благоприятный период для реализации творческих замыслов и посещения театров, музеев, выставок.

2 октября – сложный день, во время которого желательно воздержаться от любой активной деятельности, сохраняя жизненные силы.

Хороший момент, чтобы освободиться от ненужных контактов и оценить жизненные приоритеты.

В фазу Убывающей Луны снижается жизнеспособность и человек быстрее устает, теряет энергию и становится менее активным.

Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 октября

Овен (21.03−19.04)

Овны столкнутся с трудностями в семейных отношениях, однако развитая интуиция поможет найти выход из сложившейся ситуации. В целом день благоприятен для оформления бумаг и финансовых сделок.

Телец (20.04−20.05)

Тельцов ожидают серьезные перемены в личной жизни. Главное – проявить решительность и не упустить шанс, подаренный судьбой.

Близнецы (21.05−21.06)

У Близнецов усилится притягательность, дар предвидения и интуиция. Вероятны удачные свидания и дружеские встречи, которые приведут к переменам.

Рак (22.06−22.07)

Раки получат возможность решить семейные проблемы. Благоприятный день для коллективных мероприятий, физической активности, отдыха на свежем воздухе.

Лев (23.07−22.08)

Львы могут надеяться на хорошие новости, связанные с близкими или успехом в любовных отношениях. Звезды не рекомендуют отказывать в просьбах.

Дева (23.08−22.09)

Девам придется отстаивать свои жизненные принципы и идеалы. Нежелательно уезжать далеко от дома, а также много времени проводить на публике.

Весы (23.09−22.10)

Самочувствие и настроение Весов будет на высоте, а прилив энергии поможет решить массу вопросов. Возможны полезные знакомства.

Скорпион (23.10−21.11)

Семья и дом Скорпионов потребуют больше внимания, чем обычно. Возможно обострение эмоциональности и обидчивость, которые лучше держать под контролем.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцы столкнутся с множеством соблазнов, которые вряд ли удастся реализовать. Звезды советуют следить за языком не давать обещаний.

Козерог (22.12−19.01)

Звезды сулят Козерогам хороший день для занятия хозяйством и наведения порядка дома. Полезными будут процедуры для укрепления здоровья.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеям придется решать сложные дела, которые потребуют терпения и сдержанности. Не исключены потери и неудачи. Звезды советуют проявить осторожность в отношениях.

Рыбы (19.02−20.03)

Творчество поможет Рыбам отвлечься от рутины и компенсирует неприятные личные переживания. В целом день подарит чувство удовлетворения и уверенности в своих силах.



