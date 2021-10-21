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Леди
Отношения
21 октября 21, 11:28
Какая общая черта объединяет все счастливые пары
отношения
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Психологи Джон Готтман и Нэн Силвер в своей книге «Как сохранить любовь в браке» рассказали, какая черта объединяет все счастливые пары.
Крепкая и счастливая семья — пожалуй, это мечта каждого человека. Но, чтобы построить гармоничные отношения, важно над ними работать, при чем обоим партнерам. Психологи Джон Готтман и Нэн Силвер в своей книге "Как сохранить любовь в браке" рассказали, что объединяет все счастливые пары. 

Эксперты отметили, что самым важным принципом брачных отношений является то, что партнеры ведут себя как лучшие друзья. Да, именно с дружбы начинает пламя романтики, страсти, потому что это лучшая защита от чувства состязания по отношению к своему партнеру. 

По словам психологов, когда партнер идентифицирует свою вторую половинку, в первую очередь, как лучшего друга, а не мужа/жену, то положительные эмоции перекрывают все негативные мысли о нем. Если вы, например, попросите своего друга купить вам сэндвич без лука, а он забудет об этом сказать продавцу, вы же не будете устраивать ему скандал и упрекать, что он вас не слышит/не любит и вообще пусть теперь сам его ест. Ведь так? А вот любимому человеку многие бы высказали свое недовольство из-за такой мелочи.  

Предвзятость дружбы в позитивном плане облегчает прошлые ошибки и небольшие разочарования. Исследования, проведенные на эту тему, подтверждают, что счастливые супружеские пары во время ссоры поворачиваются, а не отворачиваются друг к другу, потому что партнер для них в приоритете в смысле благополучия.  

Как утверждают эксперты, лучшие друзья не сражаются до развода, поскольку уверены, что конфликт не должен причинять боль другому человеку. Их задача – найти решение проблемы и двигаться вперед.

Источник: https://life.comments.ua/
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