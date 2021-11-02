Три магических слова, которые мощно притягивают успех

С давних пор известно, что достичь всего этого можно с помощью некоторых слов, обладающих мощным магическим действием. Эксперты в области эзотерики рассказали, какие слова являются магнитами удачи, успеха и благополучия.





Но, чтобы они действительно работали, необходимо произносить их с твердой уверенностью в реализации положительной программы и находиться при этом в позитивном расположении духа. Указанные ниже слова рекомендуется произносить как можно чаще, чтобы обрести успех и удачу, повысить благосостояние.





Благодарность. Если разобрать это слово на составляющие, то выйдет сочетание «дарить благо». Фортуна поворачивается спиной к тем, кто только получает и не умеет быть благодарным. Поэтому за свои успехи следует благодарить, произнося именно слово «благодарю». Его можно употреблять, адресуя близким, коллегам, начальству, окружающим, которые оказали пусть даже несущественную помощь. И уже в следующий раз удача и успех не откажут в своей благосклонности.





Удача. Да, действительно, удача любит, чтобы ее называли по имени и непременно приходит к тем людям, которые часто упоминают ее. Но следует упоминать это слово уверенно, не сомневаясь в том, что все непременно получится и Фортуна окажет необходимую поддержку. Примером правильно построенной фразы с этим словом является речевой оборот «Я верю, что удача сегодня будет со мной».





Успех. Чтобы запрограммировать себя на удачу и успех в делах, необходимо как можно чаще произносить это слово. Таким образом происходит настройка на успех, повышается уверенность в себе. Также происходит программирование на положительный результат на энергетическом уровне.





Эксперты отмечают, что указанные выше слова не только сопутствуют удаче и успеху в жизни, но и помогают привлечению денег и росту благополучия.



