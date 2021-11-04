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4 ноября 21, 12:37
Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 ноября 2021
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День снижения жизненных сил – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака.
В четверг, 4 ноября, 29-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Скорпион.
 
Луна в Скорпионе – период для новых начинаний и принятия самых ответственных решений. В это время улучшается мыслительная деятельность и возрастает способность к концентрации внимания.
 
Подходит для творческой и интеллектуальной работы, требующей много энергии.
 
День 4 ноября связан с понижением общего жизненного тонуса. Возможно проявление хронических заболеваний и депрессии, получение травм. Важно не думать о плохом и уделять внимание только самым насущным житейским вопросам.
 
Не рекомендуется строить планы и начинать что-то новое.
 
В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.
 
Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 ноября
 
Овен (21.03−19.04)
 
Овнам представится возможность уладить проблемы, связанные с личными отношениями, а также заняться благоустройством окружающего пространства.
 
Любая покупка, кроме приобретения мебели, окажется удачной.
 
Телец (20.04−20.05)
 
У Тельцов наступит прекрасное время для общения с противоположным полом. Не исключено, что случайное знакомство со временем перерастет в длительные отношения.
 
Звезды обещают финансовый успех, выигрыш или неожиданный подарок.
 
Близнецы (21.05−21.06)
 
Близнецы могут надеяться на исполнение давнего замысла или желания. Не исключено появление влиятельных покровителей, которые окажут заметное влияние на ситуацию. В целом день благоприятен для общения, новых знакомств, решения бытовых проблем.
 
Рак (22.06−22.07)
 
Раков ожидает один из самых благоприятных дней для реализации продуманных ранее планов. Их жизненный потенциал, организаторские способности и личное обаяние будут на высоте.
 
Весьма плодотворными окажутся отношения с противоположным полом. Звезды рекомендуют следить за здоровьем − вероятно обострение хронического заболевания.
 
Лев (23.07−22.08)
 
Львы смогут преодолеть многие трудности благодаря гибкости в общении и умению вовремя  менять тактику поведения. Не исключено, что успешно разрешатся проблемы на любовном фронте.
 
Во второй половине дня возможны семейные проблемы и бытовые хлопоты, которые повлекут за собой дополнительные расходы. 
 
Дева (23.08−22.09)
 
Звезды обещают Девам благоприятный день для воплощения самых смелых идей, и высокие шансы улучшить свое финансовое положение.
 
На работе возможны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний.
 
Весы (23.09−22.10)
 
Звезды сулят Весам удачу в делах, и возможность подняться по служебной лестнице.
 
Оптимизм и уверенность в своих силах принесут представителям знака самые неожиданные результаты.
 
Скорпион (23.10−21.11)
 
Скорпионам удастся с блеском проявить себя и показать в наилучшем свете. При этом звезды напоминают о границах возможностей, которые лучше не пересекать.
 
Также следует избегать покровительства − существует риск, что оно обернется негативом.
 
Стрелец (22.11−21.12)
 
Стрельцов ожидают сюрпризы, приятные известия и подарки. Не исключено возобновление давнего запутанного романа.
 
Звезды напоминают, что отношения это не только приятное времяпровождение, поэтому представителям знака нужно помнить о последующих обязанностях.
 
Козерог (22.12−19.01)
 
Звезды советуют Козерогам решительно приступать к осуществлению своих планов, так как вероятность успеха очень велика. При этом следует помнить об экономии и не поддаваться соблазну расточительства.
 
Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое положительно повлияет на развитие дел.
 
Водолей (20.01−18.02)
 
Звезды рекомендуют Водолеям проанализировать свои романтические связи и увлечения. Вероятно, что острое стремление к экстравагантности в отношениях приносит представителям знака множество неприятных неожиданностей.
 
Рыбы (19.02−20.03)
 
Рыбы ощутят прилив сил и энергии, их жизненный потенциал начнет повышаться. Уверенность в своих силах поможет упрочить позиции на работе и в общении с важными людьми.
 
Звезды обещают шанс на исполнение заветной мечты.

Источник: https://korrespondent.net/
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