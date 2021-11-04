Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 ноября 2021

В четверг, 4 ноября, 29-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Скорпион.

Луна в Скорпионе – период для новых начинаний и принятия самых ответственных решений. В это время улучшается мыслительная деятельность и возрастает способность к концентрации внимания.

Подходит для творческой и интеллектуальной работы, требующей много энергии.

День 4 ноября связан с понижением общего жизненного тонуса. Возможно проявление хронических заболеваний и депрессии, получение травм. Важно не думать о плохом и уделять внимание только самым насущным житейским вопросам.

Не рекомендуется строить планы и начинать что-то новое.

В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 ноября

Овен (21.03−19.04)

Овнам представится возможность уладить проблемы, связанные с личными отношениями, а также заняться благоустройством окружающего пространства.

Любая покупка, кроме приобретения мебели, окажется удачной.

Телец (20.04−20.05)

У Тельцов наступит прекрасное время для общения с противоположным полом. Не исключено, что случайное знакомство со временем перерастет в длительные отношения.

Звезды обещают финансовый успех, выигрыш или неожиданный подарок.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецы могут надеяться на исполнение давнего замысла или желания. Не исключено появление влиятельных покровителей, которые окажут заметное влияние на ситуацию. В целом день благоприятен для общения, новых знакомств, решения бытовых проблем.

Рак (22.06−22.07)

Раков ожидает один из самых благоприятных дней для реализации продуманных ранее планов. Их жизненный потенциал, организаторские способности и личное обаяние будут на высоте.

Весьма плодотворными окажутся отношения с противоположным полом. Звезды рекомендуют следить за здоровьем − вероятно обострение хронического заболевания.

Лев (23.07−22.08)

Львы смогут преодолеть многие трудности благодаря гибкости в общении и умению вовремя менять тактику поведения. Не исключено, что успешно разрешатся проблемы на любовном фронте.

Во второй половине дня возможны семейные проблемы и бытовые хлопоты, которые повлекут за собой дополнительные расходы.

Дева (23.08−22.09)

Звезды обещают Девам благоприятный день для воплощения самых смелых идей, и высокие шансы улучшить свое финансовое положение.

На работе возможны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний.

Весы (23.09−22.10)

Звезды сулят Весам удачу в делах, и возможность подняться по служебной лестнице.

Оптимизм и уверенность в своих силах принесут представителям знака самые неожиданные результаты.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионам удастся с блеском проявить себя и показать в наилучшем свете. При этом звезды напоминают о границах возможностей, которые лучше не пересекать.

Также следует избегать покровительства − существует риск, что оно обернется негативом.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцов ожидают сюрпризы, приятные известия и подарки. Не исключено возобновление давнего запутанного романа.

Звезды напоминают, что отношения это не только приятное времяпровождение, поэтому представителям знака нужно помнить о последующих обязанностях.

Козерог (22.12−19.01)

Звезды советуют Козерогам решительно приступать к осуществлению своих планов, так как вероятность успеха очень велика. При этом следует помнить об экономии и не поддаваться соблазну расточительства.

Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое положительно повлияет на развитие дел.

Водолей (20.01−18.02)

Звезды рекомендуют Водолеям проанализировать свои романтические связи и увлечения. Вероятно, что острое стремление к экстравагантности в отношениях приносит представителям знака множество неприятных неожиданностей.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбы ощутят прилив сил и энергии, их жизненный потенциал начнет повышаться. Уверенность в своих силах поможет упрочить позиции на работе и в общении с важными людьми.

Звезды обещают шанс на исполнение заветной мечты.



