Свадебный гороскоп 2022: прогноз для всех знаков зодиака

По восточному календарю 2022 год находится под покровительством Черного Водяного Тигра.

Это особенный период, во время которого у людей появится возможность разобраться в собственных чувствах и желаниях. Несмотря на то, что Тигр любит одиночество и самодостаточность, союзы, образовавшиеся в его год, чаще всего гармоничны, крепки и полны взаимного уважения.

В древнем Китае считалось, что этот период не лучшее время для создания семьи, однако современные астрологи выделяют знаки, которым он точно принесет удачу в любви.

Так, Кролик с удовольствием окунется в предсвадебную суету, а мудрый Дракон сможет создать крепкую семью с надежным спутником.

Лошадь может рассчитывать на массу романтических впечатлений и укрепление отношений с партнером. Удача в любви будет сопутствовать Обезьяне, если она сумеет держать эмоции под контролем.

Идеальное время для свадьбы наступит для Собаки. Ее брак будет полон взаимоуважения и преданности.

Год Тигра также благоприятен для Кабана, если он мечтает о страстных отношениях.





Свадебный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Овен (21.03−19.04)

Для Овнов вступление в брак должно сопровождаться исключительной уверенностью в чувствах своего партнера. Если возникают какие-либо сомнения, то лучше отложить церемонию.

Благоприятные месяцы для свадьбы: май, октябрь, ноябрь.

Телец (20.04−20.05)

Для Тельцов вступление в брак окажется удачным, однако у представителей знака может напрочь отсутствовать желание связывать себя семейными узами. Им необходимо прийти к пониманию, что в отношениях принимают участие два человека, и принять точку зрения второй половины.

Благоприятные месяцы для свадьбы: с мая по август.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецам, которые определились со свадьбой, нужно принимать активные меры и планировать каждый шаг. Астрологи советуют ни в коем случае не откладывать вопросы, касающиеся будущего бракосочетания.

Благоприятные месяцы для свадьбы: июнь, ноябрь и декабрь.

Рак (22.06−22.07)

У Раков появится новая любовь, а если партнер имеется, то можно ожидать обновления и обострения чувств. Свадьба в год Тигра принесет счастье, а также взаимность и верность в отношениях.

Благоприятные месяцы для бракосочетания: конец марта, апрель, май, июнь.

Лев (23.07−22.08)

Представители знака не будут настроены на семейные отношения. Неугомонный характер мужчин-Львов может помешать семейной идиллии, однако сильные, искренние чувства могут изменить ситуацию. В таком случае брак окажется долгим и счастливым.

Благоприятные месяцы для свадьбы: апрель, май, июнь, первая половина июля.

Дева (23.08−22.09)

Тигр симпатизирует Девам, которые очень избирательны в выборе партнера. В 2022 году у представителей знака появиться шанс обрести семейное счастье.

Благоприятные месяцы для свадьбы: конец мая, июнь, июль, август, начало сентября.

Весы (23.09−22.10)

Весам повезло больше других знаков: практически любой день для свадьбы окажется удачным. Звезды советуют устроить яркое и шумное торжество, чтобы задобрить Тигра − покровителя года

Благоприятные месяцы для свадьбы: август, сентябрь, ноябрь, декабрь.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионам не стоит торопиться со свадьбой: год будет весьма переменчивым и брак может закончиться разрывом. Супруги будут постоянно бороться за главенство в семье и ревновать. Однако если контролировать эмоции, то все может сложиться удачно.

Благоприятные месяцы для бракосочетания: с июня по август, с октября по декабрь.

Стрелец (22.11−21.12)

Год Тигра пройдет для Стрельцов под знаком любви. Они приложат все усилия, чтобы заключить брак, который обещает быть гармоничным. Супруги готовы будут идти на уступки и принимать точку зрения партнера.

Благоприятные месяцы для свадьбы: август, сентябрь, ноябрь.

Козерог (22.12−19.01)

Для Козерогов откроется широкий спектр возможностей, которые поглотят их целиком и отвлекут от вопросов семейной жизни. Перед ними может встать выбор: продвижение по карьерной лестнице или отношения. Представителей знака в силах склонить к свадьбе большое и страстное чувство или экстренная ситуация.

Благоприятные месяцы для брака: январь, июнь, июль, август.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеи будут заняты карьерой, поэтому от них не стоит ожидать предложения руки и сердца. Кроме того, на решение отложить свадьбу могут повлиять финансовые трудности. Неожиданная прибыль или успехи в работе поспособствуют тому, что представители знака свяжут себя узами брака.

Благоприятные месяцы для свадьбы: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь.

Рыбы (19.02−20.03)

Звезды советуют Рыбам быть крайне осмотрительными: существует реальный риск попасть в руки аферистов или подвергнутся обману в отношениях. Лучше подождать с созданием семьи и хорошо изучить партнера.

Если свадьба запланирована давно и любовь прошла проверку временем, то благоприятным для брака будет период с июля по сентябрь, а также ноябрь и декабрь.



