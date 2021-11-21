Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для всех знаков зодиака

Ноябрь подходит к завершению. Как говорят астрологи, неделю в целом можно назвать очень благоприятной. Самым главным объектом будет Меркурий, который 24 числа перейдет в дружественный ему знак Стрельца. Это значит, что со среды можно будет заниматься любыми делами и не беспокоиться о появлении проблем.

Овен

Первое, о чем стоит помнить Овнам - это высокая вероятность встречи с эмоциональным вампиром в начале недели. Риск совершить ошибку будет минимальным, но это не значит, что не нужно проявлять осторожность. Особенно внимательными стоит быть тем, кто собирается отправиться в дальнюю дорогу. Домоседам же можно устраивать вечеринки, приглашать домой друзей, родственников, веселиться от души.

Телец

Тельцам астрологи советуют посвятить эту неделю исправлению ошибок прошлого. В конце недели их ждет приятный визит, интересная встреча. Она может изменить жизнь этих людей навсегда, поменяв их мировоззрение. На этой неделе многие представители данного знака смогут начать новую жизнь. Некоторые изменения будут стихийными и очень стремительными.

Близнецы

Близнецам стоит опасаться токсичных людей, которых будет в их жизни немало. Сейчас Близнецы смогут изменить все в лучшую сторону. Для некоторых людей они станут примером для подражания. Это хорошо скажется на их авторитете и финансовом успехе. В любви Близнецы тоже будут на высоте.

Рак

Ракам на этой неделе удастся найти свое предназначение в жизни, поставить перед собой новые цели. Астрологи советуют им оставаться вовлеченными во все и вся. Можно заниматься делами по дому, работой, искать и укреплять любовь. Можно отправляться на шопинг, не боясь, что какие-то покупки могут ударить по кошельку.

Лев

Если у Львов в недавнем прошлом были проблемы, то на этой неделе им удастся залечить душевные раны. В финансовой сфере начнется резкий рост: вторая половина недели будет периодом больших побед. Нужно действовать смело и решительно. Другого такого благоприятного периода может не быть в ближайшее время.

Дева

У Дев настал тот момент, когда стоит задуматься от работе, о делах. Возможно, что текущий род деятельности им надоест из-за сложностей и проблем, недостаточно высокой зарплаты. Меркурий, который является главным покровителем и помощником Дев, не останется в стороне. Он подкинет несколько идей. Возможно, что Девы смогут сменить работу или оптимизировать сам рабочий процесс таким образом, чтобы меньше уставать и перегорать.

Весы

Звезды и планеты на этой неделе сделают актуальными положительные стороны многих знаков зодиака. Наступает такое время, когда все это должно начать работать на их благо. Нужно пользоваться своими преимуществами и сильными сторонами, чтобы преуспеть в бизнесе, любви, работе и делах. На этой неделе бездействие будет непростительной роскошью.

Скорпион

У Скорпионов наступает время, когда можно и даже нужно избавляться от ненужных вещей, мусора, хлама. На то есть как минимум три главные причины. Звезды хотят, чтобы эти люди преобразили свой дом, свое рабочее место. Не нужно испытывать сантиментов относительно того, что захламляет пространство. Все старое должно отправляться в утиль, освобождая место чему-то новому. Нужно абстрагироваться от эгоистичных и жадных людей.

Стрелец

У Стрельцов в начале недели, до момента перехода Меркурия в их знак, будет период трудностей и проблем. Начиная со среды в их жизнь вернется удача, а сами Стрельцы наполнятся созидательной энергией. Астрологи советуют не игнорировать просьбы о помощи со стороны друзей, родственников и коллег. Если кому-то очень понадобится поддержка, лучше ее оказать. Эксперты советуют Стрельцам провести уборку дома. Это поможет правильно встретить зиму.

Козерог

Козерогам на этой неделе Меркурий поможет избавиться от негативных программ, очистить сознание от ненужных мыслей. Астрологи советуют задобрить эту планету перед ее переходом в знак Стрельца 24 ноября. Нужно успеть до среды сделать уборку в доме. В делах и в работе эксперты рекомендуют Козерогам сохранять методичность и осторожность. Возможно, что на этой неделе появится возможность заключить крайне выгодную сделку.

Водолей

Водолеям стоит пользоваться оберегами для дома и семьи. С их помощью люди данного знака смогут быть точно уверенными в том, что на них и на их близких стоит сильная защита. Не исключено, что в период с 22 по 28 ноября в жизни Водолеев появятся опасные люди, которые лишат их удачи. В любви этим людям придется бороться с искушениями. Нужно перебороть свои желания, чтобы не огорчать близких, друзей, коллег. Предательство может поставить на любых отношениях крест.

Рыбы

Ночные светила помогут Рыбам воплотить мечту в реальность. В жизни людей данного знака появится новая переменная - это может быть новый человек, новое увлечение или важная цель. Конец осени крайне позитивен. Ночные светила помогут укрепить семейные узы, дружбу, преуспеть в бизнесе и работе. Это благоприятное время для Рыб, поэтому им нельзя унывать и бросать дела на полпути, пишет dailyhoro.ru.