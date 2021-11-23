Как научиться слушать любимого и улучшить отношения?

Умение слушать и слышать — залог семейного счастья.

Не верите? Судите сами.

Отчего происходит больше всего ссор и конфликтов в отношениях? От обычного недопонимания.

Женщина крутится у зеркала в новом красном платье перед мужчиной:

— Ну как тебе?

— Черное сидит лучше.

— Сидит лучше? То есть в этом я толстая? Ты считаешь, что я толстая?



В итоге: он не так выразился, она не так поняла, а до сути никто докапываться не стал. В результате — недопонимание и обиды. Одно недоразумение, другое, третье — обиды ворохом накапливаются. И какими бы волшебными ни были отношения, даже самой красивой сказке приходит конец.

Чтобы такого не происходило, нужно не только слушать, но и слышать. То есть понимать, о чем говорит мужчина, и реагировать соответственно.



Хорошие новости: этому можно научиться. Берем на вооружение деликатность, внимательность, такт — исконно женские качества. И следуем простым советам:

1. Слушайте открыто и активно. Путь к сердцу мужчины лежит через эго, а эго любит внимание! Проявляйте живой интерес к тому, о чем ваш мужчина рассказывает. Хорошая собеседница — это в первую очередь искусная слушательница.

2. Копайте глубже. Попытайтесь уяснить для себя, почему для мужчины так важно то, о чем он рассказывает. Особенно, если тема разговора вам не близка и не интересна. Самые популярные мотивы — ощутить свою экспертность, почувствовать значимость, впечатлить, вызвать одобрение. Вот и рассказ о воскресной рыбалке заиграл новыми красками.

3. Нивелируйте негатив. Отучайтесь от привычки жаловаться и высказывать неудовольствие при любом удобном случае — от таких разговоров мужчины бегут, как от огня. Кому захочется заводить очередную беседу зная, что она закончится конфликтом?

4. Дайте ему закончить. Не перебивайте, пока собеседник говорит: это никому не нравится. Типичная женская ошибка во время ссоры — начать слушать, пронестись на карусели домыслов, сделать вывод и начать заводиться, переспрашивать, обвинять. А мужчина даже предложение не успел закончить! Отсюда правило: мужчина начал говорить, пусть говорит, пока не захочет остановиться.

5. Непонятно? Уточняйте. Мужчины и женщины говорят на разных языках. Чтобы не оставалось недопониманий, задавайте уточняющие вопросы. “Насколько я поняла, ты имеешь в виду…”, “это значит, что…”, “я правильно тебя понимаю, что…”.

6. Сопереживайте. Дайте мужчине ощутить, что вы понимаете его мысли и чувства. Вам в помощь такие фразы, как “Я прекрасно понимаю, как для тебя важно…”, “наверное, это очень неприятно...”, “ты просто светишься, когда рассказываешь об этом!”.

И самое важное:

7. Поощряйте разговоры. Сам факт того, что вы разговариваете, ценен. В счастливых парах разговаривают, делятся, обсуждают. В несчастливых — молчат. Говорите открыто о том, что вас беспокоит, но не забывайте и о “прянике”: стимулируйте мужчину интересными, приятными, полезными беседами. И ему захочется делиться своими мыслями именно с вами!



Сложности в общении могут возникнуть на любой стадии отношений: развиваетесь вы, развивается и ваш союз. Учиться слышать друг друга никогда не поздно! Используйте эти советы, и вы всегда сможете найти общий язык с любимым. Проверено на собственном опыте: это работает!

Источник: love-juice.ru/

