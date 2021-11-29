Пять вещей, от которых нужно избавиться до Нового года 2022

Астрологи рассказали, от каких пяти старых вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы они не отразились отрицательно на финансах.

По словам астрологов, старые чеки, квитанции и бумаги, которые уже не понадобятся, могут тормозить денежный поток в семейный бюджет.

Из шкафа нужно убрать вещи, которые уже давно не одевали. Их можно отдать на благотворительность, в секонд-хенд.

Также стоит выбросить косметику, уже не пригодную для использования, испорченные вещи и нижнее белье.

Как считают эксперты, нужно избавиться от старого веника, обновить средства для уборки. Выбросить испорченную посуду, все чашки с трещинками. Таким образом, в дом не войдет чрезмерный стресс, депрессия.

Увядшие цветы, треснувший магнитик на холодильнике, старый амулет также стоит бросить в мусорку.

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