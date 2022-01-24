Гороскоп на неделю с 24 по 30 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на последнюю неделю января говорит о том, что для многих представителей зодиакального созвездия этот период будет благоприятным.

Овен

Ваши прежние установки явно не дают результата - пришло время их переосмыслить. Будет сложно, но вы получите отличный опыт. В четверг и пятницу уделите время на создание или укрепление семьи. Выходные стоит провести дома, от путешествий откажитесь.

Телец

В начале неделе произойдет что-то такое, что поможет открыть скрытые резервы. Испытанием будет непростым и вам придется взять на себя ответственность. Во второй половине недели возможен инцидент дома. На выходных обратите внимание на любимого человека - характер у него непростой, но он вас искренне любит.

Близнецы

Личные отношения в конце января перейдут в напряженную стадию и ваши интересы столкнутся с интересами близкого человека. Могут быть жаркие споры на тему финансов. В четверг и пятницу ждите аврал на работе и ссоры с коллегами. Не придавайте им особого значения. Выходные проведите дома, займитесь здоровьем.

Рак

Будьте внимательнее к своему здоровью, могут проснуться хронические заболевания. Вторник и среда принесут приятные перемены на работе, сможете показать свои таланты перед начальством. В конце неделе не исключен разрыв отношений с близким человеком из-за разных взглядов на жизнь.

Лев

Если вы заскучали без романтических приключений и подвигов, то в самое ближайшее время ситуация изменится. Свидания, флирт, серьезные увлечения - что вы сами выберете. Вторник и среда будут неудачными для деловых соглашений. В пятницу займитесь планированием выходных - проведите их с семьей и близкими друзьями.

Дева

Уделите максимум сил и энергии своим домашним делам. Во второй половине недели поищите родственников с самыми широкими связями - вам понадобится их поддержка и возможность дополнительного заработка. На выходных займитесь самообразованием и повышением квалификации.

Весы

Понедельник, четверг и пятница – дни самых счастливых случайностей. Будет казаться, что все это совпадение, но на самом деле - результат ваших правильных действий в прошлом. Кто-то попытается обесценить ваши достижения или позавидовать - не теряйте присутствия духа и поступайте по совести. В конце недели обратите внимание на здоровье.

Скорпион

Скромность вам сейчас точно не нужна, показывайте себя с самой хорошей стороны. Не стоит переходить границы и становиться наглым и свободолюбивым. Соблюдайте равновесие между профессионализмом и желанием больше заработать, иначе испортите себе репутацию. На выходных погуляйте с друзьями.

Стрелец

У вас получиться проявить свои дипломатические качества. Умеренная скрытность, смелость, немного удачи - это обеспечит вам карьерные и деловые перспективы. В любви учитесь соблюдать баланс между открытостью и личными границами - постарайтесь не сильно открываться перед близкими людьми. На выходных возможно перспективное знакомство, которое покажется вам сначала разочарованием.

Козерог

Вам стоит понять, что большие доходы не дают гарантии счастья в жизни. Вы так зациклены на деньгах, что стали многое упускать. Избегайте стычек с коллегами в начале недели из-за чрезмерных амбиций. Остальные дни уделите спорту и коммуникациям. Если вы давно не общались со старыми друзьями, то обязательно запланируйте встречу на субботу.

Водолей

Начало недели принесет знакомство с очень влиятельным человеком, который поможет с карьерой. Завышенное самомнение и лень приведут к неудачам уже в середине недели. Вам стоит заняться поисками работы или дополнительного заработка, так как вас ждут финансовые трудности. На выходных сходите в спортзал, бассейн, на массаж. Все хорошо будет в личной жизни.

Рыбы

Планеты и звезды вас берут под свое покровительство в конце января. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы составить свои планы на будущее. Во вторник возможно важное событие, которое заставит вас иначе посмотреть на дружбу. Пришло время пересмотреть отношения или прекратить их. В конце недели обратите внимание на все хорошее, что у вас есть в жизни, передает Lunday.